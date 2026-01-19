Эндометриоз: что это и как лечить

Боль во время менструации часто считают нормой. Из-за этого путь к точному диагнозу часто растягивается на годы, а симптомы успевают серьёзно повлиять на жизнь. Врач — акушер-гинеколог «Поликлиники.ру», кандидат медицинских наук Алексей Алексеевич Шкляр рассказал «Рамблеру», почему эндометриоз сложно распознать и какие подходы сегодня используют для его лечения.

Что такое эндометриоз

По данным международных обзоров, с этой хронической болезнью живёт около 190 миллионов женщин репродуктивного возраста. При эндометриозе в организме появляются очаги ткани, похожей на эндометрий — слой, который в норме выстилает полость матки. Эти очаги растут за её пределами, чаще всего в области малого таза: на брюшине, яичниках, маточных трубах. Реже процесс затрагивает другие органы.

Болезнь влияет не только на менструации. Она может вызывать тазовую боль, дискомфорт при сексе, проблемы с мочеиспусканием или работой кишечника, а также трудности с зачатием.

«Эндометриоз имеет разные формы и проявляется по-разному. Универсального набора симптомов, по которому диагноз можно поставить сразу, не существует. Именно поэтому путь к постановке диагноза у многих женщин затягивается». Алексей Алексеевич Шкляр врач — акушер-гинеколог «Поликлиники.ру». Кандидат медицинских наук. Доцент кафедры акушерства и гинекологии № 1 ГБОУ ВПО 1МГМУ имени И.М. Сеченова

Выраженность боли не всегда отражает объём изменений. Небольшие очаги могут вызывать сильные симптомы, а при распространённом процессе боли иногда нет. Поэтому врачи оценивают состояние по данным обследований, по жалобам и тому, как болезнь влияет на повседневную жизнь.

Почему развивается

Точную причину эндометриоза пока не установили. Данные исследований показывают, что болезнь формируют сразу несколько факторов, а не один механизм. По словам Алексея Алексеевича Шкляра, ведущую роль в этом процессе играет ретроградный, то есть обратный, заброс менструальной крови.

В такой ситуации часть крови вместе с клетками, похожими на эндометрий, проходит через маточные трубы в полость малого таза. Там эти клетки могут закрепляться на тканях и со временем образовывать очаги эндометриоза.

У здорового человека иммунитет обычно уничтожает клетки, которые оказываются не на своём месте. При эндометриозе этот механизм может работать хуже, поэтому очаги сохраняются и продолжают расти.

Риск заболевания выше у женщин с семейной историей. Если болезнь есть у матери или сестры, вероятность столкнуться с ней возрастает. Кроме того, риск повышают раннее начало менструаций, обильные и длительные месячные и короткий менструальный цикл.

Как диагностируют

Врач уточняет жалобы, связь боли с циклом, особенности менструаций, планы на беременность и семейный анамнез. Эти данные помогают заподозрить болезнь и выбрать подходящий метод обследования.

Алексей Алексеевич Шкляр обращает внимание, что в современной практике важно учитывать форму эндометриоза. При внутреннем эндометриозе и поражении тела матки основным методом остаётся ультразвуковое исследование. Опытный специалист может увидеть, насколько выражен процесс и где находятся очаги, опираясь на осмотр, анамнез и данные УЗИ.

Наружный генитальный эндометриоз, в том числе поражение яичников, также часто выявляют при УЗИ органов малого таза. Если процесс затрагивает кишечник, мочевой пузырь или другие структуры за пределами репродуктивных органов, более информативным методом становится магнитно-резонансная томография. МРТ помогает оценить распространённость очагов и их связь с окружающими тканями.

При этом ни один из методов визуализации не даёт полной уверенности во всех случаях. Золотым стандартом диагностики эндометриоза остаётся лапароскопия. Во время этой операции врач может увидеть очаги и при необходимости сразу удалить их. Обычно к лапароскопии переходят после неинвазивных методов, когда симптомы сохраняются или возникают сомнения в диагнозе.

Как лечат

Терапию подбирают индивидуально. Врач учитывает выраженность боли, распространённость очагов, возраст и планы на беременность. Основная цель — снизить симптомы и сохранить качество жизни.

На первом этапе часто используют лекарственную терапию. Для контроля боли применяют нестероидные противовоспалительные препараты. Они уменьшают воспаление и помогают справляться с менструальной болью, но не влияют на рост очагов.

«Раньше широко использовали агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона. Они перекрывают доступ эстрогенов к эндометриоидным очагам и лишают их возможности развиваться. Но сейчас их применение оправданно при тяжёлых распространённых формах, а не для длительной терапии, из-за побочных эффектов», — объясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Алексеевич Шкляр.

В современной практике чаще используют гестагены. Эти препараты подавляют рост эндометриоидных очагов и обычно переносятся легче.

«Длительный приём гестагенов эффективно сдерживает рост очагов и имеет более благоприятный профиль переносимости. Важное преимущество некоторых схем — возможность сохранить овуляцию, что особенно важно для пациенток, планирующих беременность», — отмечает Алексей Алексеевич Шкляр.

Комбинированные оральные контрацептивы и внутриматочные системы с левоноргестрелом рассматривают как способ снизить риск прогрессирования и рецидивов, а не как метод лечения уже диагностированного эндометриоза.

Если лекарственная терапия не даёт нужного эффекта или болезнь серьёзно влияет на жизнь, обсуждают хирургическое лечение. Во время операции врач удаляет эндометриоидные очаги и спайки, стараясь сохранить органы. Такой подход может уменьшить боль и повысить шансы на беременность, но риск повторного появления симптомов всё равно сохраняется.

Профилактика

Надёжного способа предотвратить эндометриоз не существует. Болезнь формируют сразу несколько факторов, и повлиять на них заранее невозможно.

Врачи советуют не игнорировать боль во время менструации, если она мешает повседневной жизни, и обращаться за консультацией при появлении необычных симптомов. Раннее наблюдение упрощает выбор тактики и помогает избежать длительного поиска диагноза.

После подтверждения эндометриоза нужно регулярно наблюдаться у врача и обсуждать изменения самочувствия. Это помогает вовремя корректировать лечение и держать симптомы под контролем.

Главное: эндометриоз — хроническая болезнь с разными проявлениями

Она может влиять на самочувствие, повседневную активность и планы на беременность, но современные подходы помогают держать симптомы под контролем. Ранняя диагностика и индивидуально подобранное лечение дают возможность сохранить качество жизни и избежать лишних ограничений.

Текст проверил: врач — акушер-гинеколог «Поликлиники.ру», кандидат медицинских наук Алексей Алексеевич Шкляр, стаж 18 лет.

