Врач рассказала, почему молочница возвращается и что делать

С вульвовагинальным кандидозом хотя бы раз в жизни сталкивается 75% женщин. А у каждой десятой развивается рецидивирующая форма, когда эпизоды случаются от 4 раз за год. Врач — акушер-гинеколог Кристина Пришвина рассказала «Рамблеру», почему молочница возвращается и как с этим бороться.

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В чём причина кандидоза

Воспаление влагалища вызывают грибы рода Candida. Их считают частью нормальной микрофлоры — в небольшом количестве они есть почти у всех. Однако если грибов становится слишком много, развивается кандидоз.

Основные симптомы:

зуд и жжение в промежности;

белые творожистые выделения;

покраснение и отёк слизистой;

боль или дискомфорт при половом акте и мочеиспускании.

Единичные случаи молочницы хоть и доставляют дискомфорт, обычно успешно лечатся. С рецидивирующим кандидозом всё сложнее.

«Это не просто повторяющиеся эпизоды, а сложное мультифакторное состояние, при котором взаимодействуют микробиологические, иммунологические, поведенческие и метаболические факторы. Поэтому лечение рецидивирующей формы требует многостороннего и междисциплинарного подхода». Кристина Пришвина репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач-диетолог, нутрициолог, врач УЗИ

Почему молочница возвращается

Одной конкретной и общей для всех причины нет. Научное сообщество сходится во мнении, что на развитие повторяющейся формы влияет совокупность нескольких факторов.

Изменение микрофлоры влагалища

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У большинства женщин микробиота влагалища в основном состоит из лактобацилл. Эти полезные бактерии продуцируют перекись водорода и молочную кислоту, поддерживая кислую, неблагоприятную для грибов среду.

Однако в микробиоте женщин с рецидивирующей молочницей наблюдается переход к другому соотношению бактерий. У них преобладают менее «защитные» виды. В таких условиях грибам Candida легче размножаться.

«Более того, Candida albicans может сохраняться в организме в виде персистирующего резервуара. Она остаётся в скрытом и бессимптомном виде, но сохраняет способность к активации, если иммунная защита ослабнет, — уточняет гинеколог Кристина Пришвина. — Причём так грибы сохраняются не только во влагалище, но и в кишечнике, откуда периодически мигрируют, вызывая новые эпизоды заболевания».

Генетика

Некоторые женщины более восприимчивы к молочнице из-за полиморфизмов (разных вариантов) генов, связанных с иммунитетом. Например, изменении в гене MBL2 мешают иммунной системе «узнать» грибы, а мутации в гене TLR4 нарушают иммунный ответ на них. И таких вариантов много.

«Отдельного внимания заслуживают вариации в гене NLRP3 и рецепторе Dectin-1. Они активируют избыточный воспалительный ответ на патоген. Организм вырабатывает слишком много интерлейкинов — молекул, с помощью которых общаются клетки иммунной системы. Эти молекулы повреждает эпителий и усугубляют клиническую картину кандидоза», — объясняет врач.

Гормональные изменения

Женщины с высоким уровнем эстрогена более подвержены молочнице. Особенно это характерно для пациенток в постменопаузе, которые принимают заместительную гормональную терапию.

Дело в том, что эстроген способствует накоплению гликогена. Это запасной углевод для организма. Он хранится в печени, мышцах и слизистой (в том числе влагалища) и расходуется, когда нужно быстро восполнить затраты энергии.

Вместе с тем гликоген служит питательной средой и для грибов рода Candida. Поэтому чем больше гликогена в слизистой влагалища, тем легче им размножаться и провоцировать молочницу.

Хронические заболевания

Эндокринные и метаболические нарушения повышают вероятность рецидивов молочницы. В группе риска пациентки с сахарным диабетом. Исследование 2025 года показало: при плохом контроле за уровнем глюкозы риск рецидивирующего кандидоза у них повышается почти в два раза.

«При высоком уровне глюкозы в крови грибам Candida легче прикрепиться к стенкам влагалища. Кроме того, сахар мешает работе нейтрофилов — иммунных клеток, которые обычно захватывают и уничтожают грибки», — объясняет врач.

Внешние факторы

В первую очередь это гигиенические привычки и поведенческие аспекты. Например, спринцевание или агрессивные средства для интимной гигиены нарушают рН влагалища и уничтожают полезные лактобациллы. Это создаёт подходящие условия для роста грибов.

«Также рецидивы могут быть, если половой партнёр — носитель кандиды. Поэтому лечение партнёра значительно снижает частоту эпизодов, — уточняет врач. — Синтетическое бельё и ежедневные прокладки тоже создают влажную, плохо вентилируемую среду — идеальные условия для размножения грибов».

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Можно ли вылечить рецидивирующий кандидоз

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Вылечить молочницу с гарантией, что она не вернётся, нельзя. Но можно добиться длительной и стойкой ремиссии. Для этого нужен комплексный подход.

Для медикаментозного лечения используют препараты из группы азолов (обычно флуконазол). Однако у женщин с рецидивирующей формой всё чаще обнаруживается невосприимчивость к ним. Поэтому в случае с повторяющейся молочницей рекомендуется сделать тест на чувствительность к препаратам и только потом подбирать терапию.

После начального курса противогрибковых препаратов назначают поддерживающую терапию на полгода. Иногда нужна ещё и наружная терапия мазями или кремами для облегчения симптомов.

Одновременно с этим врачи рекомендуют пересмотреть образ жизни и убрать провоцирующие факторы.

«После основной терапии нужно восстановить микробиоту влагалища, скорректировать привычки и питание, проверить сопутствующие заболевания и при необходимости обследовать и лечить полового партнёра, — предупреждает специалист. — Важно помнить, что причину возвращения молочницы не всегда удаётся выявить, и в таких случаях может помочь только изменение образа жизни».

Главное

Рецидивирующая форма молочницы развивается у 10% пациенток с кандидозом. В этом случае эпизоды случаются 4 раза за год или чаще. Рецидивирующий вульвовагинальный кандидоз — многофакторное состояние, на него влияют генетика, микробиота влагалища, гигиенические привычки, гормональный фон и некоторые хронические заболевания. Чтобы добиться стойкой ремиссии, нужен комплексный подход. В первую очередь это медикаментозное лечение в острый период и поддерживающая терапия в течение полугода после него. Затем — коррекция образа жизни и факторов, которые провоцируют молочницу.

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