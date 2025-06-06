Гинекологи рассказали о 5 несуществующих диагнозах

В гинекологии есть диагнозы, которые доказательная медицина считает устаревшими, но их продолжают лечить. В лучшем случае это оказывается пустой тратой денег, а в худшем — оборачивается дополнительными рисками для здоровья. Акушеры-гинекологи сети Клиник Фомина Елена Марчукова и Ангелина Яковлева рассказали «Рамблеру», почему некоторые состояния стали считать нормой и какие анализы ничего не значат без симптомов.

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Плохой мазок

Мазок на степень чистоты часто берут у всех женщин в рамках профилактического осмотра. Это исследование флоры влагалища, когда после оценки под микроскопом мазку присваивают степень:

I степень — присутствуют только лактобактерии; мало лейкоцитов и клеток эпителия.

II степень — лактобактерий подавляющее большинство, но есть кокки (группа бактерий).

III степень — кокковых микроорганизмов больше, чем лактобактерий, уровень лейкоцитов повышен.

IV степень — лактобактерий почти нет, преобладают патогенные микроорганизмы, много лейкоцитов и клеток эпителия.

Такую классификацию активно применяли в прошлом, но современные научные данные говорят, что микрофлора может быть разной. Есть женщины, для которых небольшое количество лактобактерий в мазке — норма. Попытки их вылечить и добиться идеального мазка, наоборот, нарушают естественный баланс и провоцируют вагинит и вагиноз.

Доказательная медицина склоняется к тому, что знать состав микробиоты важно, но делать какие-то выводы по одному этому показателю нельзя.

К тому же на результаты может повлиять неправильный забор образца. Количество лейкоцитов на разных участках урогенитального тракта отличается. Поэтому оценка должна быть дана с учётом того, откуда взят мазок: из влагалища, цервикального канала (соединяет полость матки и влагалище) или уретры.

«Это старый и недорогой метод, но он не должен использоваться для скрининга без симптомов. Современные методы, такие как ПЦР, Фемофлор и Флороценоз, дают более точную и подробную информацию о микрофлоре и инфекциях. Мазок на степень чистоты берут только по показаниям: во время беременности, перед операциями или при наличии жалоб, если другие методы недоступны». Ангелина Яковлева врач-гинеколог

Уреаплазма и микоплазма

Влагалище не стерильно, в норме его микрофлора насчитывает больше 200 видов разных бактерий, в том числе Ureaplasma и Mycoplasma hominis. Это условно-патогенные микроорганизмы. Они могут спровоцировать воспаление и неприятные симптомы, но только если их станет очень много.

У большинства здоровых женщин основу микрофлоры составляют лактобактерии — хорошие микробы. Они выделяют молочную кислоту, защищают влагалище от вредоносных микроорганизмов и контролируют их численность (в том числе микоплазмы и уреаплазмы).

Проблемы начинаются, когда этот баланс нарушается и хороших бактерий становится меньше, чем патогенных. Тогда развиваются бактериальный вагиноз или вагинит, которые нужно лечить. Эти состояния редко проходят бессимптомно. чаще всего женщины жалуются на нетипичные выделения, зуд и неприятный запах.

«Эти микроорганизмы просто живут в нашем теле, в том числе и в половых путях, как квартиранты. Они могут быть там годами и никак себя не проявлять. Если нет никаких жалоб, ничего делать не надо. А вот если беспокоят зуд, жжение, боли или нетипичные выделения, нужно идти к врачу, возможно, сдать дополнительные анализы, потому что эти симптомы могут быть и по другим причинам, и получить лечение». Елена Марчукова гинеколог-хирург

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Важно не путать Mycoplasma hominis с другой бактерией — Mycoplasma genitalium.

«Это уже совсем другая история. Mycoplasma genitalium — абсолютный патоген, который относится к инфекциям, передающимся половым путём (ИППП). Если его нашли в мазке на ИППП, нужно лечение, даже если симптомов нет», — объясняет врач.

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Candida в мазке

Это род дрожжеподобных грибов, которые могут быть возбудителями вагинального кандидоза (молочницы). Однако эти микроорганизмы тоже считаются условно-патогенными. Они могут быть частью нормальной флоры влагалища и в небольшом количестве присутствовать в мазке здоровых женщин. Поэтому ставить диагноз «молочница» только на основании анализа некорректно.

«Такое состояние называют асимптомной колонизацией Candida. Оно не требует медикаментозного вмешательства. Лечение кандидоза показано, только если есть симптомы (зуд, жжение, творожистые выделения, боли) и подтверждённая клиническая картина инфекции. Необоснованное назначение противогрибковых препаратов при отсутствии симптомов может привести к дисбалансу микрофлоры, развитию резистентности и ухудшению состояния». Ангелина Яковлева врач-гинеколог

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Лейкоциты в мазке

Лейкоциты — это клетки иммунной системы. Их уровень повышается, когда идёт воспалительная реакция или есть бактериальная инфекция. Часто повышенный уровень лейкоцитов (лейкоцитоз) в мазке связывают с воспалением в шейке матки или влагалище и назначают антибиотики. Однако уровень лейкоцитов может повышаться и по естественным причинам:

во второй половине менструального цикла;

после полового акта;

при эктопии шейки матки.

«У количества лейкоцитов в мазке нет чётко установленной нормы. Часто при оценке специалисты опираются на свои субъективные ощущения. Если повышение лейкоцитов не сопровождается клиническими симптомами — зудом, жжением, изменением выделений, — лечение не нужно. А если эти симптомы есть, лучше сделать ПЦР-исследование, например анализ Фемофлор. Он более информативен для оценки микрофлоры и выявления инфекций». Ангелина Яковлева врач-гинеколог

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Эрозия

Истинная эрозия — это нарушение целостности слизистой шейки матки. Проще говоря, это повреждение, которое может кровоточить и требует лечения. Однако такое состояние встречается редко. То, что обычно называют эрозией, почти всегда оказывается эктопией или эктропионом.

Это вариант нормы, когда цилиндрический эпителий, который должен выстилать цервикальный канал, формируется ещё и на наружной части шейки матки. Это можно назвать анатомической особенностью, которая никак не влияет на здоровье и репродуктивную функцию. Поэтому эктопию не надо прижигать, вырезать или замораживать.

«В 99% случаев эктопия не требует никакого лечения. Она не перерождается в рак шейки матки и не считается его предшественником. Лечение может понадобиться только в исключительных случаях, если эктопия вызывает выраженные симптомы (например, обильные выделения или контактные кровотечения), но это бывает очень редко». Елена Марчукова гинеколог-хирург

Главное

Некоторые распространённые раньше диагнозы в гинекологии современная медицина признала устаревшими. Например, плохой мазок на степень чистоты без симптомов не надо лечить, как и повышение лейкоцитов без других клинических проявлений воспаления. Грибы рода Candida в небольшом количестве могут быть в нормальной микрофлоре влагалища. Сам факт их присутствия ещё не означает молочницу. Бактерии Ureaplasma и Mycoplasma hominis считаются условно-патогенными, они тоже могут быть в мазке в небольшом количестве. Если женщину ничего не беспокоит, лечение не требуется. В большинстве случаев эрозия шейки матки отказывается эктопией — это вариант нормы, который не нужно прижигать или вырезать.

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