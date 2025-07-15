Врач назвала признаки остеопороза, которые легко пропустить
После менопаузы женщинам особенно важно заботиться о здоровье костей из-за высокого риска остеопороза. Он развивается незаметно и часто проявляется, когда время для профилактики уже упущено. Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала «Рамблеру» о признаках, которые легко пропустить, но которые могут указывать на начало болезни.
Кость, как и все ткани организма, постоянно обновляется. Остеопороз возникает, когда процесс восстановления замедляется и организм не успевает восполнять утраченную костную массу.
Риск развития остеопороза увеличивается с возрастом, больше всего ему подвержены женщины в менопаузе. Среди пожилых мужчин его выявляют только у одного из 20, а среди женщин им страдает каждая пятая старше 50 лет. В первые годы после наступления менопаузы потеря костной массы происходит в ускоренном темпе. На этот этап приходится до 20% потери костной массы, что довольно много. После процесс замедляется, но не прекращается.
Остеопороз опасен прежде всего повышенным риском переломов и деформацией позвоночника, которые в пожилом возрасте критично влияют и на активность, и на качество жизни.
Почему так происходит
«Во время менопаузы количество эстрогена резко снижается. Этот гормон очень важен для обновления костной ткани, поскольку в её клетках есть рецепторы, чувствительные к эстрогену. Из-за нехватки гормона активность остеокластов (клеток, разрушающих кость) увеличивается, а активность остеобластов (клеток, формирующих кость) снижается. В результате количество утрачиваемой костной ткани превышает количество формируемой, что приводит к потере костной массы».Шокур Светлана Юрьевнаврач-эндокринолог, младший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
На какие симптомы важно вовремя обратить внимание
Остеопороз называют тихой болезнью. Он развивается незаметно, без боли и явных симптомов. Очень часто его диагностируют, когда случается первый перелом. Особенно таким переломам подвержены кости с губчатой структурой — позвонки, шейка бедра и запястье. Многие явления люди склонны списывать на возраст. Но есть признаки, которые могут указывать на проблему, и это весомый повод провести диагностику плотности костной ткани — денситометрию.
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К тревожным симптомам относятся:
- Уменьшение роста. Это один из самых распространённых признаков. Иногда он может быть единственным симптомом. Из-за уменьшения плотности позвонков они более подвержены компрессионным переломам. Такие переломы не всегда сопровождаются болью и в некоторых случаях могут происходить незаметно. Из-за компрессии и уменьшается рост.
- Необъяснимая боль в спине и шее, особенно в средней части спины и пояснице. Боль может быть вызвана компрессионным переломом или сдавлением нервных корешков разрушенным позвонком.
- Изменение осанки и появление сутулости. Если вам некомфортно стоять прямо или вы замечаете, что стали сутулиться, это может быть признаком остеопороза или перелома позвоночника. По мере ослабления грудных позвонков позвоночник искривляется вперёд.
- Хрупкость ногтей. Может указывать на недостаток кальция в организме. Если на ваших ногтях есть вертикальные бороздки, это может означать, что вы не получаете достаточного количества кальция из пищи или напитков или что организм не усваивает кальций как нужно.
- Проблемы с зубами. Расшатывание и выпадение зубов может быть признаком потери костной ткани в области челюсти и указывать на снижение плотности костей в других частях тела.
- Переломы. Самый явный из всех сигналов — это перелом кости в результате незначительного происшествия, например падения или простого удара обо что-то твёрдое.
«Кроме перечисленного, признаками остеопороза, осложнённого переломами позвонков, может быть появление или увеличение живота даже при стабильном весе и регулярной физической нагрузке (развивается выпячивание вперёд из-за усиления сутулости в грудном отделе и проседания поясничных позвонков), появление изжоги, нарушение вдоха, боли в области сердца и нарушений стула, связанных с изменением объёмов грудной и брюшной полостей и сдавлением нервов деформированными позвонками», — дополняет специалист.
Что повышает риск
Важно понимать, есть ли у вас риск потери костной ткани. Некоторые факторы могут повышать вероятность развития остеопороза. Какие-то из них можно корректировать, а какие-то нет, но знание может помочь вовремя пройти диагностику и принять меры.
- Возраст. С возрастом плотность костной ткани снижается. Но остеопороз развивается не у всех. Его можно замедлить или остановить с помощью изменения образа жизни — например, физических упражнений и диеты, полезной для костей, или бисфосфонатов, основных препаратов для профилактики и лечения остеопороза.
- Курение и алкоголь. Некоторые исследования показали прямую связь между употреблением табака и снижением плотности костной ткани, а также что частое употребление алкоголя влияет на обновление костной ткани.
- Менопауза. Именно в этот период начинается интенсивная потеря костной массы. Женщины теряют больше всего костной массы в течение первых 10 лет после наступления менопаузы.
- Неправильное питание. Недостаточное потребление кальция, витамина D и белка может повысить риск развития остеопороза.
- Лечение от рака молочной железы. Оно может повышать риск по нескольким причинам, связанным как с гормональной терапией, так и с химиотерапевтическими препаратами, так как они влияют на уровень эстрогена в организме.
- Отсутствие физической активности.
- Семейный анамнез. Хотя исследования продолжаются, многие из них показали, что остеопороз у родственников указывает на повышенный риск развития этого заболевания, особенно если у одного из родителей был перелом шейки бедра. Анализ литературы, посвящённой близнецам и семьям, показывает, что от 25 до 85% характеристик костной массы и других особенностей скелета передаются по наследству, но причины продолжают изучать.
- Тип телосложения. Хотя здоровый индекс массы тела (ИМТ) часто снижает риск определённых проблем со здоровьем, таких как диабет 2-го типа, некоторые исследования указывают на то, что более высокий ИМТ защищает женщин старше 50 лет от риска развития остеопороза.
- Длительный приём некоторых лекарств может повысить риск развития остеопороза. К ним относятся глюкокортикоиды (стероидные гормоны), противоэпилептические препараты, ингибиторы протонной помпы (используются для снижения кислотности желудка), тиазолидиндионы (используются для лечения диабета 2-го типа) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые применяются для лечения депрессии и тревожности.
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Как сохранить костную ткань
Эти меры могут помочь предотвратить или замедлить потерю костной массы:
- Включите в рацион достаточное количество кальция. Много кальция содержат молочные продукты, сардины, тунец, кунжут, некоторые овощи (брокколи, капуста, листовая зелень) и соевые продукты, например тофу. Если вам сложно получать достаточное количество кальция из пищи, проконсультируйтесь с врачом по поводу препаратов с кальцием.
- Следите за уровнем витамина D. Он помогает организму усваивать кальций. Кроме солнечного света источником могут быть некоторые продукты, такие как жирные сорта рыбы (например, форель, лосось, тунец и скумбрия).
- Силовые тренировки — один из самых недооценённых, но при этом эффективных способов предотвратить потерю костной ткани. Упражнения с отягощениями хорошо влияют на синтез костной ткани и оказывают выраженный положительный эффект.
- Если вам приходится принимать какое-либо лекарство в течение длительного времени, узнайте у врача, может ли оно влиять на плотность костной ткани. Если да — обсудите, какие меры вы можете принять, чтобы сохранить здоровье костей.
«Если вас беспокоит состояние вашей костной ткани или у вас есть факторы риска развития остеопороза, проконсультируйтесь с врачом. Для оценки плотности костной ткани проводится денситометрия трёх отделов скелета: поясничного отдела позвоночника, бедренной и лучевой костей. Это безболезненное исследование с низкой лучевой нагрузкой и не требует специальной подготовки. На основании результатов врач поставит диагноз и определит тактику лечения: назначить специальные антиостеопоротические препараты или только наблюдение и приём витаминов», — предупреждает эндокринолог.
Врач может назначить специальные препараты для лечения и профилактики остеопороза, если:
- Денситометрия показывает, что у вас остеопороз, даже если раньше не было переломов, но есть высокий риск их возникновения.
- После перелома анализ на плотность костной ткани показал, что она ниже нормы.
- Перелом произошёл из-за незначительного воздействия.
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Главное
Уменьшение плотности костной ткани, или остеопороз, часто развивается незаметно и выявляется лишь после переломов. Особенно ему подвержены женщины в менопаузе: до 20% костной массы теряется в первые годы после её наступления из-за снижения уровня эстрогена. Главные признаки, на которые надо обратить внимание, — это снижение роста, боль в спине, сутулость, хрупкость ногтей, проблемы с зубами, переломы при лёгких травмах. Факторов риска несколько. Это возраст, менопаузы, низкий вес, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, наследственность, длительный приём некоторых лекарств, недостаток кальция и витамина D. Профилактика и поддержка здоровья костей возможна с помощью питания с достаточным содержанием кальция и витамина D, регулярных силовых тренировок, коррекции контролируемых факторов риска. При подозрении на остеопороз требуется консультация врача. Если случился перелом после 50 лет, обязательно нужно пройти денситометрию, чтобы определить плотность костей.