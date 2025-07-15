Врач назвала признаки остеопороза, которые легко пропустить

После менопаузы женщинам особенно важно заботиться о здоровье костей из-за высокого риска остеопороза. Он развивается незаметно и часто проявляется, когда время для профилактики уже упущено. Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала «Рамблеру» о признаках, которые легко пропустить, но которые могут указывать на начало болезни.

© aquaArts studio/iStock.com

Кость, как и все ткани организма, постоянно обновляется. Остеопороз возникает, когда процесс восстановления замедляется и организм не успевает восполнять утраченную костную массу.

Риск развития остеопороза увеличивается с возрастом, больше всего ему подвержены женщины в менопаузе. Среди пожилых мужчин его выявляют только у одного из 20, а среди женщин им страдает каждая пятая старше 50 лет. В первые годы после наступления менопаузы потеря костной массы происходит в ускоренном темпе. На этот этап приходится до 20% потери костной массы, что довольно много. После процесс замедляется, но не прекращается.

Остеопороз опасен прежде всего повышенным риском переломов и деформацией позвоночника, которые в пожилом возрасте критично влияют и на активность, и на качество жизни.

Почему так происходит

«Во время менопаузы количество эстрогена резко снижается. Этот гормон очень важен для обновления костной ткани, поскольку в её клетках есть рецепторы, чувствительные к эстрогену. Из-за нехватки гормона активность остеокластов (клеток, разрушающих кость) увеличивается, а активность остеобластов (клеток, формирующих кость) снижается. В результате количество утрачиваемой костной ткани превышает количество формируемой, что приводит к потере костной массы». Шокур Светлана Юрьевна врач-эндокринолог, младший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

На какие симптомы важно вовремя обратить внимание

Остеопороз называют тихой болезнью. Он развивается незаметно, без боли и явных симптомов. Очень часто его диагностируют, когда случается первый перелом. Особенно таким переломам подвержены кости с губчатой структурой — позвонки, шейка бедра и запястье. Многие явления люди склонны списывать на возраст. Но есть признаки, которые могут указывать на проблему, и это весомый повод провести диагностику плотности костной ткани — денситометрию.

48 часов на операцию: как спасти родственника с переломом шейки бедра

К тревожным симптомам относятся:

Уменьшение роста. Это один из самых распространённых признаков. Иногда он может быть единственным симптомом. Из-за уменьшения плотности позвонков они более подвержены компрессионным переломам. Такие переломы не всегда сопровождаются болью и в некоторых случаях могут происходить незаметно. Из-за компрессии и уменьшается рост.

Это один из самых распространённых признаков. Иногда он может быть единственным симптомом. Из-за уменьшения плотности позвонков они более подвержены компрессионным переломам. Такие переломы не всегда сопровождаются болью и в некоторых случаях могут происходить незаметно. Из-за компрессии и уменьшается рост. Необъяснимая боль в спине и шее, особенно в средней части спины и пояснице. Боль может быть вызвана компрессионным переломом или сдавлением нервных корешков разрушенным позвонком.

особенно в средней части спины и пояснице. Боль может быть вызвана компрессионным переломом или сдавлением нервных корешков разрушенным позвонком. Изменение осанки и появление сутулости. Если вам некомфортно стоять прямо или вы замечаете, что стали сутулиться, это может быть признаком остеопороза или перелома позвоночника. По мере ослабления грудных позвонков позвоночник искривляется вперёд.

Если вам некомфортно стоять прямо или вы замечаете, что стали сутулиться, это может быть признаком остеопороза или перелома позвоночника. По мере ослабления грудных позвонков позвоночник искривляется вперёд. Хрупкость ногтей. Может указывать на недостаток кальция в организме. Если на ваших ногтях есть вертикальные бороздки, это может означать, что вы не получаете достаточного количества кальция из пищи или напитков или что организм не усваивает кальций как нужно.

Может указывать на недостаток кальция в организме. Если на ваших ногтях есть вертикальные бороздки, это может означать, что вы не получаете достаточного количества кальция из пищи или напитков или что организм не усваивает кальций как нужно. Проблемы с зубами. Расшатывание и выпадение зубов может быть признаком потери костной ткани в области челюсти и указывать на снижение плотности костей в других частях тела.

Расшатывание и выпадение зубов может быть признаком потери костной ткани в области челюсти и указывать на снижение плотности костей в других частях тела. Переломы. Самый явный из всех сигналов — это перелом кости в результате незначительного происшествия, например падения или простого удара обо что-то твёрдое.

© izusek/iStock.com

«Кроме перечисленного, признаками остеопороза, осложнённого переломами позвонков, может быть ⁠появление или увеличение живота даже при стабильном весе и регулярной физической нагрузке (развивается выпячивание вперёд из-за усиления сутулости в грудном отделе и проседания поясничных позвонков), появление изжоги, нарушение вдоха, боли в области сердца и ⁠⁠нарушений стула, связанных с изменением объёмов грудной и брюшной полостей и сдавлением нервов деформированными позвонками», — дополняет специалист.

Что повышает риск

Важно понимать, есть ли у вас риск потери костной ткани. Некоторые факторы могут повышать вероятность развития остеопороза. Какие-то из них можно корректировать, а какие-то нет, но знание может помочь вовремя пройти диагностику и принять меры.

Возраст. С возрастом плотность костной ткани снижается. Но остеопороз развивается не у всех. Его можно замедлить или остановить с помощью изменения образа жизни — например, физических упражнений и диеты, полезной для костей, или бисфосфонатов, основных препаратов для профилактики и лечения остеопороза.

С возрастом плотность костной ткани снижается. Но остеопороз Его или остановить с помощью изменения образа жизни — например, физических упражнений и диеты, полезной для костей, или бисфосфонатов, основных препаратов для профилактики и лечения остеопороза. Курение и алкоголь. Некоторые исследования показали прямую связь между употреблением табака и снижением плотности костной ткани, а также что частое употребление алкоголя влияет на обновление костной ткани.

Некоторые исследования показали прямую связь между употреблением табака и снижением плотности костной ткани, а также что частое употребление алкоголя влияет на обновление костной ткани. Менопауза. Именно в этот период начинается интенсивная потеря костной массы. Женщины теряют больше всего костной массы в течение первых 10 лет после наступления менопаузы.

Именно в этот период начинается интенсивная потеря костной массы. Женщины теряют больше всего костной массы в течение первых 10 лет после наступления менопаузы. Неправильное питание. Недостаточное потребление кальция, витамина D и белка может повысить риск развития остеопороза.

Недостаточное потребление кальция, витамина D и белка может повысить риск развития остеопороза. Лечение от рака молочной железы. Оно может повышать риск по нескольким причинам, связанным как с гормональной терапией, так и с химиотерапевтическими препаратами, так как они влияют на уровень эстрогена в организме.

Оно может повышать риск по нескольким причинам, связанным как с гормональной терапией, так и с химиотерапевтическими препаратами, так как они влияют на уровень эстрогена в организме. Отсутствие физической активности.

физической активности. Семейный анамнез. Хотя исследования продолжаются, многие из них показали, что остеопороз у родственников указывает на повышенный риск развития этого заболевания, особенно если у одного из родителей был перелом шейки бедра. Анализ литературы, посвящённой близнецам и семьям, показывает, что от 25 до 85% характеристик костной массы и других особенностей скелета передаются по наследству, но причины продолжают изучать.

Хотя исследования продолжаются, многие из них показали, что остеопороз у родственников указывает на повышенный риск развития этого заболевания, особенно Анализ литературы, посвящённой близнецам и семьям, показывает, что от характеристик костной массы и других особенностей скелета но причины продолжают изучать. Тип телосложения. Хотя здоровый индекс массы тела (ИМТ) часто снижает риск определённых проблем со здоровьем, таких как диабет 2-го типа, некоторые исследования указывают на то, что более высокий ИМТ защищает женщин старше 50 лет от риска развития остеопороза.

Хотя здоровый индекс массы тела (ИМТ) часто снижает риск определённых проблем со здоровьем, таких как диабет 2-го типа, некоторые исследования указывают на то, что более высокий ИМТ защищает женщин старше от риска развития остеопороза. Длительный приём некоторых лекарств может повысить риск развития остеопороза. К ним относятся глюкокортикоиды (стероидные гормоны), противоэпилептические препараты, ингибиторы протонной помпы (используются для снижения кислотности желудка), тиазолидиндионы (используются для лечения диабета 2-го типа) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые применяются для лечения депрессии и тревожности.

Чем болела ваша бабушка и как эта информация может спасти жизнь

© kate_sept2004/iStock.com

Как сохранить костную ткань

Эти меры могут помочь предотвратить или замедлить потерю костной массы:

Включите в рацион достаточное количество кальция. Много кальция содержат молочные продукты, сардины, тунец, кунжут, некоторые овощи (брокколи, капуста, листовая зелень) и соевые продукты, например тофу. Если вам сложно получать достаточное количество кальция из пищи, проконсультируйтесь с врачом по поводу препаратов с кальцием.

достаточное количество кальция. Много кальция содержат молочные продукты, сардины, тунец, кунжут, некоторые овощи (брокколи, капуста, листовая зелень) и соевые продукты, например тофу. Если вам сложно получать достаточное количество кальция из пищи, проконсультируйтесь с врачом по поводу препаратов с кальцием. Следите за уровнем витамина D. Он помогает организму усваивать кальций. Кроме солнечного света источником могут быть некоторые продукты, такие как жирные сорта рыбы (например, форель, лосось, тунец и скумбрия).

витамина D. Он помогает организму усваивать кальций. Кроме солнечного света источником могут быть некоторые продукты, такие как жирные сорта рыбы (например, форель, лосось, тунец и скумбрия). Силовые тренировки — один из самых недооценённых, но при этом эффективных способов предотвратить потерю костной ткани. Упражнения с отягощениями хорошо влияют на синтез костной ткани и оказывают выраженный положительный эффект.

— один из самых недооценённых, но при этом эффективных способов предотвратить потерю костной ткани. Упражнения с отягощениями хорошо влияют на синтез костной ткани и оказывают выраженный положительный эффект. Если вам приходится принимать какое-либо лекарство в течение длительного времени, узнайте у врача, может ли оно влиять на плотность костной ткани. Если да — обсудите, какие меры вы можете принять, чтобы сохранить здоровье костей.

«Если вас беспокоит состояние вашей костной ткани или у вас есть факторы риска развития остеопороза, проконсультируйтесь с врачом. Для оценки плотности костной ткани проводится денситометрия трёх отделов скелета: поясничного отдела позвоночника, бедренной и лучевой костей. Это безболезненное исследование с низкой лучевой нагрузкой и не требует специальной подготовки. На основании результатов врач поставит диагноз и определит тактику лечения: назначить специальные антиостеопоротические препараты или только наблюдение и приём витаминов», — предупреждает эндокринолог.

Врач может назначить специальные препараты для лечения и профилактики остеопороза, если:

Денситометрия показывает, что у вас остеопороз, даже если раньше не было переломов, но есть высокий риск их возникновения.

После перелома анализ на плотность костной ткани показал, что она ниже нормы.

Перелом произошёл из-за незначительного воздействия.

Главное

Уменьшение плотности костной ткани, или остеопороз, часто развивается незаметно и выявляется лишь после переломов. Особенно ему подвержены женщины в менопаузе: до 20% костной массы теряется в первые годы после её наступления из-за снижения уровня эстрогена. Главные признаки, на которые надо обратить внимание, — это снижение роста, боль в спине, сутулость, хрупкость ногтей, проблемы с зубами, переломы при лёгких травмах. Факторов риска несколько. Это возраст, менопаузы, низкий вес, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, наследственность, длительный приём некоторых лекарств, недостаток кальция и витамина D. Профилактика и поддержка здоровья костей возможна с помощью питания с достаточным содержанием кальция и витамина D, регулярных силовых тренировок, коррекции контролируемых факторов риска. При подозрении на остеопороз требуется консультация врача. Если случился перелом после 50 лет, обязательно нужно пройти денситометрию, чтобы определить плотность костей.

Важные исследования