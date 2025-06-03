Чем болела ваша бабушка и как эта информация может спасти жизнь

Раули Хецеруани

Родители передают детям не только внешность, но и склонности к болезням. Разобрались, почему важно знать семейный анамнез.

Как деменция мамы отразится на вашем здоровье
© StockPlanets/iStock.com, Рамблер

О чём речь?

Семейный анамнез — информация о здоровье ближайших (кровных) родственников. В первую очередь это родители, бабушки, дедушки, братья и сёстры. Это данные не только о заболеваниях в семье, но также о расе, этнической принадлежности, месте проживания, привычках и даже роде деятельности. Всё это влияет на здоровье.

Почему это интересует врачей?

Эта информация помогает определить риск развития определённых заболеваний. Например, если у одного из родителей был рак толстой кишки, то риск патологии увеличивается вдвое (по сравнению с общим риском). Такому пациенту врач порекомендует сделать колоноскопию не после 50 лет (общие рекомендации для всех), а раньше (из-за повышенного риска).

Если обнаружить рак на ранних стадиях, то высока вероятность полного излечения. Это пример того, как знание семейного анамнеза спасает человеку жизнь.

А это касается всех болезней?

Не всех, но многих. Наследственный фактор характерен для многих хронических заболеваний и состояний, в частности:

Как бесплатно сделать колоноскопию и кому она нужна

Эти болезни передаются детям?

Не обязательно. Наследственность — это не приговор, а лишь один из факторов риска. Даже если у родителей или бабушек с дедушками были серьёзные заболевания, это не значит, что они обязательно будут у детей или внуков.

Тем не менее нужно знать о рисках. Это помогает понять, к чему может быть склонность. Например, если у родственников были проблемы с сердцем, стоит заранее проконсультироваться с кардиологом. Если в семье распространены ожирение или сахарный диабет, есть смысл пройти обследование у эндокринолога.

Насколько важно этническое происхождение?

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Это важно, поскольку некоторые болезни чаще встречаются у людей определённого происхождения. Например, у африканцев выше вероятность развития серповидноклеточной анемии, а у жителей азиатской части России повышена вероятность сахарного диабета и метаболического синдрома.

Чью историю нужно собирать?

Главное правило — чем больше, тем лучше. В первую очередь стоит обратить внимание на ближайших кровных родственников:

  • родителей,
  • братьев, сестёр,
  • бабушек, дедушек,
  • дядей, тётей.

А вот история приёмных родственников (например, отчим, мачеха) или тех, кто вошёл в семью через брак (например, жена, муж тёти), не имеет ценности.

Важно. Чем дальше родство, тем меньше общего в генетике. Но если есть информация о дальнем (но кровном) родственнике, то сохранить её стоит.

О чём спрашивать родственников?

При сборе семейного анамнеза важно задавать правильные вопросы. Вот какая информация нужна:

  • Главные заболевания. Узнайте, какими серьёзными заболеваниями страдали близкие родственники. Акцент — на хронических и генетически обусловленных заболеваниях. Болезни, вызванные внешними факторами (например, травмы или инфекции), не учитываются.
  • Причины смерти. Если кто-то из родственников скончался, важно выяснить, от чего именно.
  • Возраст начала болезни. Запомните, когда у родственников обнаружили болезни. Раннее проявление (например, инфаркт в 40 лет) должно насторожить и побудить к ранней профилактике.
  • Условия жизни. Родители передают не только гены, но часто и образ жизни, а также вредные привычки.

Что делать с этой информацией?

Первым делом её нужно передать лечащему врачу. Специалист определит актуальные для человека риски и посоветует пройти те или иные обследования.

Знание семейного анамнеза — это и стимул менять образ жизни. Например, склонность к ожирению может замотивировать перейти на сбалансированное питание и заняться спортом. Это сильно снижает риски даже при отягощённой наследственности.

Наконец, собранную информацию можно передать своим детям и родственникам. Это неплохой вклад в их здоровье.

Но сейчас ведь делают генетические тесты. Какой смысл в анамнезе?

Действительно, генетические тесты становятся всё более доступными. Но они не заменяют семейного анамнеза, а лишь дополняют его. Вот в чём ценность анамнеза:

  • Это больше, чем анализ ДНК. Семейная история показывает возраст начала болезни, её тяжесть, сопутствующие заболевания. Генетические тесты этого не покажут.
  • Отражение фактической реализации риска. Даже если тест показывает дефектный ген, необязательно болезнь проявится. А вот если человек знает, что в двух поколениях по одной из линий был инфаркт моложе 45 лет, то это уже весомый фактор.
  • Доступность. Для сбора анамнеза не нужно проводить исследования и тратить деньги.

Главное

Знание истории болезней в семье — это шанс предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Семейный анамнез позволяет врачам назначить нужные обследования раньше обычного и принять меры ещё до появления первых симптомов. В первую очередь ценна информация о здоровье ближайших кровных родственников — родителей, сестёр и братьев, бабушек и дедушек, — но подойдут сведения и о дальних кровных родственниках.

Важные исследования

  1. Риск рака у родственников больных колоректальным раком — о том, что у близких родственников пациентов с колоректальным раком повышен риск развития болезни.
  2. Генетические факторы, когнитивные нарушения и деменция — о том, как аллель ε4 гена APOE и другие генетические факторы повышают риск болезни Альцгеймера.
  3. Генетические факторы ожирения — о том, как моногенные, синдромальные и полигенные формы ожирения связаны с различными генетическими механизмами.
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