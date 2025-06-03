Как деменция мамы отразится на вашем здоровье

Родители передают детям не только внешность, но и склонности к болезням. Разобрались, почему важно знать семейный анамнез.

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О чём речь?

Семейный анамнез — информация о здоровье ближайших (кровных) родственников. В первую очередь это родители, бабушки, дедушки, братья и сёстры. Это данные не только о заболеваниях в семье, но также о расе, этнической принадлежности, месте проживания, привычках и даже роде деятельности. Всё это влияет на здоровье.

Почему это интересует врачей?

Эта информация помогает определить риск развития определённых заболеваний. Например, если у одного из родителей был рак толстой кишки, то риск патологии увеличивается вдвое (по сравнению с общим риском). Такому пациенту врач порекомендует сделать колоноскопию не после 50 лет (общие рекомендации для всех), а раньше (из-за повышенного риска).

Если обнаружить рак на ранних стадиях, то высока вероятность полного излечения. Это пример того, как знание семейного анамнеза спасает человеку жизнь.

А это касается всех болезней?

Не всех, но многих. Наследственный фактор характерен для многих хронических заболеваний и состояний, в частности:

сахарного диабета;

деменции;

некоторых видов рака;

высокого холестерина;

ожирения;

сердечно-сосудистых болезней, в частности артериальной гипертензии;

болезней почек;

депрессии.

Как бесплатно сделать колоноскопию и кому она нужна

Эти болезни передаются детям?

Не обязательно. Наследственность — это не приговор, а лишь один из факторов риска. Даже если у родителей или бабушек с дедушками были серьёзные заболевания, это не значит, что они обязательно будут у детей или внуков.

Тем не менее нужно знать о рисках. Это помогает понять, к чему может быть склонность. Например, если у родственников были проблемы с сердцем, стоит заранее проконсультироваться с кардиологом. Если в семье распространены ожирение или сахарный диабет, есть смысл пройти обследование у эндокринолога.

Насколько важно этническое происхождение?

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Это важно, поскольку некоторые болезни чаще встречаются у людей определённого происхождения. Например, у африканцев выше вероятность развития серповидноклеточной анемии, а у жителей азиатской части России повышена вероятность сахарного диабета и метаболического синдрома.

Чью историю нужно собирать?

Главное правило — чем больше, тем лучше. В первую очередь стоит обратить внимание на ближайших кровных родственников:

родителей,

братьев, сестёр,

бабушек, дедушек,

дядей, тётей.

А вот история приёмных родственников (например, отчим, мачеха) или тех, кто вошёл в семью через брак (например, жена, муж тёти), не имеет ценности.

Важно. Чем дальше родство, тем меньше общего в генетике. Но если есть информация о дальнем (но кровном) родственнике, то сохранить её стоит.

О чём спрашивать родственников?

При сборе семейного анамнеза важно задавать правильные вопросы. Вот какая информация нужна:

Главные заболевания. Узнайте, какими серьёзными заболеваниями страдали близкие родственники. Акцент — на хронических и генетически обусловленных заболеваниях. Болезни, вызванные внешними факторами (например, травмы или инфекции), не учитываются.

Узнайте, какими серьёзными заболеваниями страдали близкие родственники. Акцент — на хронических и генетически обусловленных заболеваниях. Болезни, вызванные внешними факторами (например, травмы или инфекции), не учитываются. Причины смерти. Если кто-то из родственников скончался, важно выяснить, от чего именно.

Если кто-то из родственников скончался, важно выяснить, от чего именно. Возраст начала болезни. Запомните, когда у родственников обнаружили болезни. Раннее проявление (например, инфаркт в 40 лет) должно насторожить и побудить к ранней профилактике.

Запомните, когда у родственников обнаружили болезни. Раннее проявление (например, инфаркт в 40 лет) должно насторожить и побудить к ранней профилактике. Условия жизни. Родители передают не только гены, но часто и образ жизни, а также вредные привычки.

Что делать с этой информацией?

Первым делом её нужно передать лечащему врачу. Специалист определит актуальные для человека риски и посоветует пройти те или иные обследования.

Знание семейного анамнеза — это и стимул менять образ жизни. Например, склонность к ожирению может замотивировать перейти на сбалансированное питание и заняться спортом. Это сильно снижает риски даже при отягощённой наследственности.

Наконец, собранную информацию можно передать своим детям и родственникам. Это неплохой вклад в их здоровье.

Но сейчас ведь делают генетические тесты. Какой смысл в анамнезе?

Действительно, генетические тесты становятся всё более доступными. Но они не заменяют семейного анамнеза, а лишь дополняют его. Вот в чём ценность анамнеза:

Это больше, чем анализ ДНК. Семейная история показывает возраст начала болезни, её тяжесть, сопутствующие заболевания. Генетические тесты этого не покажут.

Семейная история показывает возраст начала болезни, её тяжесть, сопутствующие заболевания. Генетические тесты этого не покажут. Отражение фактической реализации риска. Даже если тест показывает дефектный ген, необязательно болезнь проявится. А вот если человек знает, что в двух поколениях по одной из линий был инфаркт моложе 45 лет, то это уже весомый фактор.

Даже если тест показывает дефектный ген, необязательно болезнь проявится. А вот если человек знает, что в двух поколениях по одной из линий был инфаркт моложе 45 лет, то это уже весомый фактор. Доступность. Для сбора анамнеза не нужно проводить исследования и тратить деньги.

Главное

Знание истории болезней в семье — это шанс предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Семейный анамнез позволяет врачам назначить нужные обследования раньше обычного и принять меры ещё до появления первых симптомов. В первую очередь ценна информация о здоровье ближайших кровных родственников — родителей, сестёр и братьев, бабушек и дедушек, — но подойдут сведения и о дальних кровных родственниках.

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