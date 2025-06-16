Врач рассказала, почему пожилые часто падают и как это предотвратить

С возрастом мышцы теряют силу и объём, что влияет на здоровье и подвижность. Это состояние — саркопения — часто развивается незаметно. Уже в среднем возрасте могут появиться первые сигналы: утомляемость, снижение выносливости. Врач-эндокринолог, к. м. н. Яна Шварц рассказала «Рамблеру», почему уходят мышцы, как вовремя это распознать и какие меры помогают сохранить силу и активность на долгие годы.

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Саркопения — возрастное снижение мышечной массы, силы и выносливости. Чаще всего возникает у пожилых людей с малоподвижным образом жизни и пациентов с хроническими заболеваниями. С возрастом мышцы постепенно замещаются жировой тканью, снижается плотность костей, что ведёт к слабости и нарушению обмена веществ. Эти изменения неизбежны, но их можно замедлить.

Выраженная саркопения редко встречается у людей младше 60 лет, хотя человек начинает терять мышечную массу за несколько десятилетий до этого. Она уменьшается примерно на 3–8% в десятилетие после 30 лет. После 60 лет этот показатель ещё выше. Кроме саркопении жир, который накапливается в мышцах, ухудшает способность организма перерабатывать глюкозу и может привести к инсулинорезистентности и диабету.

Последствия саркопении

У мужчин: снижение силы, выносливости, уровня тестостерона, риск падений и метаболических нарушений.

У женщин: снижение плотности костной ткани, риск переломов, усиление симптомов менопаузы, снижение подвижности.

Почему возникает

В основе лежат несколько механизмов:

Снижение уровня анаболических гормонов: тестостерона, гормона роста, инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1) — с возрастом их уровень падает, замедляя синтез мышечного белка.

тестостерона, гормона роста, инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1) — с возрастом их уровень падает, замедляя синтез мышечного белка. Уменьшение физической активности: малоподвижный образ жизни ведёт к атрофии мышц из-за их недостаточной стимуляции.

малоподвижный образ жизни ведёт к мышц из-за их недостаточной стимуляции. Уменьшение количества моторных нейронов : старение нервной системы снижает способность мышц сокращаться.

старение нервной системы снижает способность мышц сокращаться. Недостаток белка в рационе, особенно у пожилых — с возрастом мышцы хуже усваивают белок, и, чтобы сохранить массу тела, его нужно больше.

особенно у пожилых — с возрастом мышцы хуже усваивают белок, и, чтобы сохранить массу тела, его нужно Дефицит витамина D: по некоторым данным, он важен для функций мышц и костей.

по некоторым данным, он важен для функций мышц и костей. Хронические заболевания: сердечная недостаточность, диабет, рак, ХОБЛ и другие могут способствовать потере мышечной массы.

сердечная недостаточность, диабет, рак, ХОБЛ и другие могут способствовать потере мышечной массы. Длительный приём определённых лекарств: кортикостероидов, некоторых химиотерапевтических средств.

кортикостероидов, некоторых химиотерапевтических средств. Госпитализация и длительная неподвижность: быстрая потеря мышц возможна уже за одну-две недели постельного режима.

«Если говорить о первичной саркопении, то есть той, которая развивается в процессе естественного старения, то предположить развитие состояния можно у женщин в менопаузе (естественной и искусственной) и мужчин с возрастным снижением тестостерона (андропаузой). Также более высокие риски у пациентов с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, гормональными нарушениями. Это патологический уровень кортизола, дефицит гормонов гипофиза, длительное лечение глюкокортикостероидами». Яна Шварц врач-эндокринолог клиники «Лейб-Медик», к. м. н.

Первые признаки

Их может быть сложно распознать, но это важно для профилактики.

На что надо обратить внимание:

Снизилась мышечная сила: например, сложно открыть банку или бутылку, поднимать и переносить предметы весом около 5 кг. Ослабла сила хвата — это один из первых измеримых признаков саркопении.

например, сложно открыть банку или бутылку, поднимать и переносить предметы весом Ослабла сила хвата — это один из первых измеримых признаков саркопении. Стало сложно двигаться: снизилась скорость ходьбы, появилась неуверенность на лестнице, особенно при спуске. Сложно встать со стула или кровати без помощи рук.

снизилась скорость ходьбы, появилась неуверенность на лестнице, особенно Сложно встать со стула или кровати без помощи рук. Частая усталость: чувство утомления после умеренной активности, усталость от привычных бытовых действий.

чувство утомления после умеренной активности, усталость от привычных бытовых действий. Без видимой причины ушёл вес: заметно уменьшились мышцы, особенно на ногах, плечах.

заметно уменьшились мышцы, особенно на ногах, плечах. Стала меньше окружность бедра, рук при стабильном или даже повышенном весе (замещение мышц жиром).

при стабильном или даже повышенном весе (замещение мышц жиром). Нарушились равновесие и координация: чаще случаются мелкие падения или спотыкания. Частые падения — тревожный сигнал, особенно в пожилом возрасте.

чаще случаются мелкие падения или спотыкания. Частые падения — тревожный сигнал, особенно в пожилом возрасте. Снизилась физическая активность: человек стал избегать физических нагрузок, прогулок.

Возникает порочный круг: меньше движения — больше потерь мышц — ещё меньше активности.

Как распознать

Выявление и оценка потери мышечной массы включают:

Клинический осмотр и анамнез (история жизни): врач оценит жалобы пациента на слабость, усталость, снижение выносливости, а также соберёт данные о снижении активности и изменениях веса.

Измерение мышечной массы:

Биоимпедансный анализ (BIA) — безболезненный и быстрый метод, который оценивает состав тела, включая мышечную массу. Прибор пропускает через тело безопасный ток и вычисляет количество мышц, жира и воды.

— безболезненный и быстрый метод, который оценивает включая мышечную массу. Прибор пропускает через тело безопасный ток и вычисляет количество мышц, жира и воды. Денситометрия (DXA) — более точный метод, основанный на рентгеновском сканировании, который определяет не только мышечную массу, но и распределение жира и костной ткани.

«Один из первых этапов скрининга саркопении — использование опросника по шкале SARC-F. Если сумма баллов более 4, то рекомендовано дальнейшее обследование. Один из самых точных методов оценки содержания мышечной ткани в организме — биоимпедансный анализ состава тела. Также могут использовать МРТ, КТ, УЗИ. Каждый из этих методов может применяться не только на этапе диагностики, но и для контроля эффективности лечения», — продолжает эндокринолог.

Что делать

«Основа профилактики и лечения — коррекция питания и физическая активность. Начав занятия и изменив свой рацион даже после 40–50 лет, можно эффективно бороться с саркопенией. Однако важно помнить, что намного проще поддерживать хорошую форму изначально, чем восстанавливать потерю мышечной массы», — комментирует специалист.

Главное правило: белок, силовые тренировки и контроль здоровья.

Силовые тренировки

Исследования показали, что у пожилых людей они могут значительно увеличивать мышечную массу и силу.

Рекомендации:

упражнения с отягощениями 2–3 раза в неделю;

упор на крупные группы мышц (ноги, спина, грудь);

группы мышц (ноги, спина, грудь); использование прогрессивной нагрузки (постепенное увеличение веса или повторений).

Достаточное потребление белка

Пожилым людям требуется больше белка для поддержания его мышечного синтеза.

Рекомендации:

Потребление белка: 1,0–1,2 г на 1 кг массы тела в день (в зависимости от активности и состояния здоровья).

массы тела в день (в зависимости от активности и состояния здоровья). Белок должен поступать из качественных источников: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые.

мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые. Равномерное распределение белка по приёмам пищи.

Ограничение длительной неподвижности

Даже кратковременные периоды без движения приводят к быстрой потере мышечной массы у пожилых.

Рекомендации:

избегать длительного сидения;

длительного сидения; делать разминку в течение дня;

разминку в течение дня; использовать возможности для дополнительного движения в повседневной жизни.

Контроль веса

Избыточный вес усиливает нагрузку на суставы и может маскировать саркопению (саркопеническое ожирение).

Рекомендации:

поддерживать нормальный индекс массы тела (ИМТ);

нормальный индекс массы тела (ИМТ); избегать диет с сильным дефицитом белка и энергии.

«В случае дефицита половых гормонов (андрогенный дефицит, менопауза) и если нет противопоказаний, возможна заместительная гормональная терапия, одной из целей которой будет профилактика потери мышечной массы. Если причина саркопении — приём глюкокортикостероидов, то необходимо оценить адекватность доз и решить вопрос о снижении дозировок до минимально эффективных. При сахарном диабете ведущую роль играют поддержание оптимального уровня глюкозы в крови, рациональная физическая активность», — дополняет специалист.

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Главное

Саркопения — это возрастное снижение мышечной массы, силы и выносливости, которое ведёт к слабости, утомляемости, потере подвижности и повышенному риску падений. Процесс начинается уже после 30 лет, а заметные проявления — ближе к 60. Основные причины: гормональные изменения, малоподвижность, дефицит белка и витамина D, хронические болезни.

На что обратить внимание: слабость, замедленная походка, трудности при подъёме, уменьшение объёма мышц, частая усталость.

Что поможет: силовые тренировки 2–3 раза в неделю, достаточное потребление белка (1,2–1,5 г/кг/день), активный образ жизни, коррекция гормонального фона при необходимости, контроль хронических заболеваний.

Важные исследования