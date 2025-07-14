Уролог дал ответы на 10 самых деликатных вопросов

Решиться на поход к специалисту по заболеваниям мочеполовой системы непросто: такие проблемы смущают и заставляют откладывать визит. Врач-уролог, к. м. н. Дмитрий Рощин рассказал «Рамблеру», когда точно нужно записаться на приём, а ещё чем опасно долгое воздержание и почему не надо бояться пальцевого исследования.

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Аденома и простатит — это неизбежность с возрастом? Как понять, что пора к урологу?

«Аденома предстательной железы и хронический простатит — это частые, почти неизбежные спутники мужчин среднего и старшего возраста. Со временем концентрация и активность тестостерона в крови снижаются. Железа много лет работает как своеобразный бактериологический фильтр мочеполовой системы, поэтому у большинства мужчин возникают такие изменения. Дополнительно этому способствуют застой крови, ухудшение микроциркуляции и ослабление местного иммунитета тканей предстательной железы. Поэтому регулярные визиты к урологу и профилактика особенно важны для поддержания мужского здоровья после 40 лет». Рощин Дмитрий Александрович врач-уролог, андролог, онколог, к. м. н., доцент кафедры НМО РНИМУ

Поводом для визита могут быть любые из следующих симптомов:

боли или дискомфорт в промежности, паху, пояснице, учащённое, затруднённое или болезненное мочеиспускание;

в промежности, паху, пояснице, учащённое, затруднённое или позывы в туалет более одного раза за ночь;

в туалет ослабление напора струи мочи;

примесь крови в моче или сперме;

в моче или сперме; нарушения эрекции, снижение либидо;

снижение либидо; выделения из уретры, неприятный запах или зуд.

Даже если никаких жалоб нет, мужчинам старше 40 лет рекомендуется посещать уролога не реже раза в год для профилактического осмотра.

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Обязательно ли аденома простаты перерастёт в рак?

Пациенты часто путают эти два состояния, но аденома простаты, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы, — это не предраковое состояние, а самостоятельный процесс, который возникает как результат возрастных и гормональных изменений ткани железы. Аденома не перерастает в рак, хотя у мужчины могут одновременно встречаться и доброкачественная гиперплазия, и злокачественное новообразование.

Поскольку симптомы могут быть схожи, важно регулярно наблюдаться у уролога и по показаниям сдавать анализ на ПСА (простат-специфический антиген), чтобы вовремя исключить рак простаты и контролировать состояние железы.

Можно ли обойтись без пальцевого ректального осмотра при подозрении на простатит?

Пальцевое ректальное исследование (ПРИ) — это классическая часть осмотра. Метод позволяет составить достоверный «портрет» патологии: определить размеры, консистенцию, узлы, болезненность и другие важные характеристики железы.

Мы понимаем, что это может вызывать у пациентов дискомфорт и психологическое напряжение. Применение ПРИ без чётких показаний может стать причиной смущения и даже оттолкнуть мужчин от своевременного обращения к урологу. Это, в свою очередь, может задержать диагностику и лечение. Поэтому пальцевое ректальное исследование должно быть строго обоснованно и сопровождаться деликатным и уважительным отношением со стороны врача.

Насколько нормальны походы в туалет по ночам?

Один раз проснуться ночью для мочеиспускания считается физиологической нормой, особенно с возрастом. Однако множественные ночные позывы — это тревожный знак, и обычно они связаны с неполным опорожнением мочевого пузыря. Это может происходить из-за сдавления уретры (например, при увеличении предстательной железы), нейрогенной патологии либо хронической мочеполовой инфекции.

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Почему возникает боль при мочеиспускании?

Это прежде всего признак воспаления шейки мочевого пузыря, предстательной железы или одного из отделов уретры. Кроме того, боль и ложные позывы могут возникать при прохождении камня по мочевым путям. Иногда причиной становятся неврологические нарушения, которые сопровождаются изменением тонуса мышц тазового дна и нарушением координации мочеиспускания.

Если появились такие симптомы, не стоит затягивать с визитом к врачу. Чем раньше начато обследование и лечение, тем выше шанс быстро устранить причину и избежать осложнений.

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Вредно ли для мужчин долгое воздержание?

Любая железа, состоящая из множества мелких полостей с жидким отделяемым, подвержена воспалительным и возрастным изменениям. Отсутствие постоянного оттока выделяемого секрета может привести к дисфункции органа. Долгое половое воздержание часто сопровождается не только психологическими синдромами, но и чисто физическим застоем секрета в протоках органа, увеличением его вязкости и блоком протоков простаты. Это может вызывать боли в малом тазу и нарушение эрекции.

Стоит отметить, что риск развития подобных осложнений выше у мужчин, предрасположенных к ним по состоянию здоровья или анатомическим особенностям. Если воздержание не вызывает никаких физических или психологических симптомов, вреда для организма, как правило, нет.

Тем не менее, если есть дискомфорт, боли в малом тазу или нарушение эрекции, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Регулярная сексуальная активность или другие методы опорожнения протоков поддерживают здоровье предстательной железы.

Безопасны ли операции по увеличению полового члена в долгосрочной перспективе?

Размер полового члена — это чувствительный и, возможно, самый популярный вопрос от пациентов. Если не брать экстремально малые размеры, например до 3 см, это так называемая микропения, средний размер полового члена составляет 15–17 см в эрегированном состоянии. Экстремально малые размеры чаще обусловлены тяжёлой эндокринологической патологией и требуют комплексной терапевтическо-хирургической терапии.

Современное восприятие мужской сексуальности искажено под влиянием порноиндустрии, которая навязывает идеализированные образы маскулинности и часто становится причиной комплексов у мужчин с нормальным размером полового члена. Операции по увеличению пениса разнообразны, но часто требуют от пациента высокой самоорганизации, чтобы выполнять поддерживающие процедуры до и после них. Если хирург достаточно экспертный, а самодисциплина пациента высокая, они относительно безопасны и эффективны. Но, как и при любом хирургическом вмешательстве, есть риски. Важными факторами можно назвать сахарный диабет и курение, которые могут ухудшать процесс заживления.

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«Виагра» и прочие подобные препараты безопасны?

У любых препаратов, в частности ингибиторов PDE, есть противопоказания, и их нельзя использовать без назначения сертифицированного специалиста. Они эффективны в львиной доле случаев эректильной дисфункции сосудистого происхождения. Однако стоит помнить, что отсутствие либидо и психоэмоциональный фон это лекарство не корректирует.

Хорошей практикой и «военной хитростью» можно назвать использование небольших доз подобных лекарств, чтобы убрать волнение перед половым актом с новой партнёршей, но только после консультации с врачом. Также доказано, что тадалафил не только положительно влияет на эректильную функцию, но и снижает симптомы нижних мочевых путей.

Клюква и брусничный лист правда помогают при урологических заболеваниях?

Это природные антисептики, и они частично помогают восстанавливать нормальную кислотность мочи. Клюква содержит вещества, которые препятствуют прикреплению бактерий к слизистой оболочке мочевыводящих путей, что снижает риск рецидивов инфекций у некоторых групп пациентов.

Брусничный лист содержит арбутин, который в организме превращается в гидрохинон и оказывает антибактериальное действие. Однако доказательная база для брусничного листа пока в большей степени ограничена лабораторными исследованиями.

Эти растительные средства можно использовать как поддерживающую терапию или для профилактики хронических инфекций мочевыводящих путей, особенно людям с частыми рецидивами. Тем не менее при обострении основное лечение — это антибактериальные и противовоспалительные препараты, которые назначает врач.

Правда ли, что цистит можно вылечить однократным приёмом сильных антибиотиков?

Инфекционное поражение слизистой мочевого пузыря — это сложная патология, складывающаяся из многих факторов: анатомических особенностей, здоровья полового партнёра, личной гигиены и сексуальных практик. Первые эпизоды воспаления действительно можно купировать однократным приёмом антибиотика широкого спектра действия. Однако, если идёт постоянное загрязнение половых и мочевыводящих путей женщины из-за невылеченного простатита у партнёра или практики незащищённого анального секса в сочетании с вагинальным, проблема превращается в хроническую. В таком случае эпизодические короткие курсы антибиотиков как бы тренируют бактерии, делая их устойчивыми к ним.

Главное

Аденома и хронический простатит — частые спутники мужчин после 40 лет, поэтому профилактические осмотры необходимы, даже если нет жалоб. Аденома предстательной железы и рак — разные состояния: аденома не перерастает в рак, но оба могут встречаться одновременно, поэтому важно по показаниям проверять ПСА и наблюдаться у уролога. Пальцевое ректальное исследование — важный и информативный метод диагностики, его проводят по показаниям и деликатно. Просыпаться ночью для мочеиспускания один раз — нормально, частые ночные позывы требуют обследования. Боль при мочеиспускании — признак воспаления или других проблем, не стоит откладывать визит к врачу. Долгое воздержание может приводить к застою секрета простаты и вызывать дискомфорт, но, если нет симптомов, вреда обычно нет; при болях или нарушениях эрекции нужно обратиться к врачу. Размер полового члена — частая тема для переживаний, но операции по увеличению при правильном подходе достаточно безопасны, хотя есть риски, особенно при диабете и курении. Препараты типа «Виагры» эффективны при сосудистой эректильной дисфункции, но требуют назначения врача и не решают психоэмоциональные проблемы. Клюква и брусничный лист помогают в профилактике хронических инфекций мочевых путей, но не заменяют антибиотики. Цистит у женщин можно лечить однократным курсом антибиотиков при первом эпизоде, но хронические инфекции требуют комплексного подхода; невылеченный простатит партнёра и незащищённые половые контакты способствуют хронизации и устойчивости бактерий.

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