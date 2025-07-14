Уролог дал ответы на 10 самых деликатных вопросов

10 деликатных вопросов врачу-урологу
Решиться на поход к специалисту по заболеваниям мочеполовой системы непросто: такие проблемы смущают и заставляют откладывать визит. Врач-уролог, к. м. н. Дмитрий Рощин рассказал «Рамблеру», когда точно нужно записаться на приём, а ещё чем опасно долгое воздержание и почему не надо бояться пальцевого исследования.
Аденома и простатит — это неизбежность с возрастом? Как понять, что пора к урологу?
«Аденома предстательной железы и хронический простатит — это частые, почти неизбежные спутники мужчин среднего и старшего возраста. Со временем концентрация и активность тестостерона в крови снижаются. Железа много лет работает как своеобразный бактериологический фильтр мочеполовой системы, поэтому у большинства мужчин возникают такие изменения. Дополнительно этому способствуют застой крови, ухудшение микроциркуляции и ослабление местного иммунитета тканей предстательной железы. Поэтому регулярные визиты к урологу и профилактика особенно важны для поддержания мужского здоровья после 40 лет».Рощин Дмитрий Александровичврач-уролог, андролог, онколог, к. м. н., доцент кафедры НМО РНИМУ
Поводом для визита могут быть любые из следующих симптомов:
- боли или дискомфорт в промежности, паху, пояснице, учащённое, затруднённое или болезненное мочеиспускание;
- позывы в туалет более одного раза за ночь;
- ослабление напора струи мочи;
- примесь крови в моче или сперме;
- нарушения эрекции, снижение либидо;
- выделения из уретры, неприятный запах или зуд.
Даже если никаких жалоб нет, мужчинам старше 40 лет рекомендуется посещать уролога не реже раза в год для профилактического осмотра.
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Обязательно ли аденома простаты перерастёт в рак?
Пациенты часто путают эти два состояния, но аденома простаты, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы, — это не предраковое состояние, а самостоятельный процесс, который возникает как результат возрастных и гормональных изменений ткани железы. Аденома не перерастает в рак, хотя у мужчины могут одновременно встречаться и доброкачественная гиперплазия, и злокачественное новообразование.
Поскольку симптомы могут быть схожи, важно регулярно наблюдаться у уролога и по показаниям сдавать анализ на ПСА (простат-специфический антиген), чтобы вовремя исключить рак простаты и контролировать состояние железы.
Можно ли обойтись без пальцевого ректального осмотра при подозрении на простатит?
Пальцевое ректальное исследование (ПРИ) — это классическая часть осмотра. Метод позволяет составить достоверный «портрет» патологии: определить размеры, консистенцию, узлы, болезненность и другие важные характеристики железы.
Мы понимаем, что это может вызывать у пациентов дискомфорт и психологическое напряжение. Применение ПРИ без чётких показаний может стать причиной смущения и даже оттолкнуть мужчин от своевременного обращения к урологу. Это, в свою очередь, может задержать диагностику и лечение. Поэтому пальцевое ректальное исследование должно быть строго обоснованно и сопровождаться деликатным и уважительным отношением со стороны врача.
Насколько нормальны походы в туалет по ночам?
Один раз проснуться ночью для мочеиспускания считается физиологической нормой, особенно с возрастом. Однако множественные ночные позывы — это тревожный знак, и обычно они связаны с неполным опорожнением мочевого пузыря. Это может происходить из-за сдавления уретры (например, при увеличении предстательной железы), нейрогенной патологии либо хронической мочеполовой инфекции.
Почему возникает боль при мочеиспускании?
Это прежде всего признак воспаления шейки мочевого пузыря, предстательной железы или одного из отделов уретры. Кроме того, боль и ложные позывы могут возникать при прохождении камня по мочевым путям. Иногда причиной становятся неврологические нарушения, которые сопровождаются изменением тонуса мышц тазового дна и нарушением координации мочеиспускания.
Если появились такие симптомы, не стоит затягивать с визитом к врачу. Чем раньше начато обследование и лечение, тем выше шанс быстро устранить причину и избежать осложнений.
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Вредно ли для мужчин долгое воздержание?
Любая железа, состоящая из множества мелких полостей с жидким отделяемым, подвержена воспалительным и возрастным изменениям. Отсутствие постоянного оттока выделяемого секрета может привести к дисфункции органа. Долгое половое воздержание часто сопровождается не только психологическими синдромами, но и чисто физическим застоем секрета в протоках органа, увеличением его вязкости и блоком протоков простаты. Это может вызывать боли в малом тазу и нарушение эрекции.
Стоит отметить, что риск развития подобных осложнений выше у мужчин, предрасположенных к ним по состоянию здоровья или анатомическим особенностям. Если воздержание не вызывает никаких физических или психологических симптомов, вреда для организма, как правило, нет.
Тем не менее, если есть дискомфорт, боли в малом тазу или нарушение эрекции, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Регулярная сексуальная активность или другие методы опорожнения протоков поддерживают здоровье предстательной железы.
Безопасны ли операции по увеличению полового члена в долгосрочной перспективе?
Размер полового члена — это чувствительный и, возможно, самый популярный вопрос от пациентов. Если не брать экстремально малые размеры, например до 3 см, это так называемая микропения, средний размер полового члена составляет 15–17 см в эрегированном состоянии. Экстремально малые размеры чаще обусловлены тяжёлой эндокринологической патологией и требуют комплексной терапевтическо-хирургической терапии.
Современное восприятие мужской сексуальности искажено под влиянием порноиндустрии, которая навязывает идеализированные образы маскулинности и часто становится причиной комплексов у мужчин с нормальным размером полового члена. Операции по увеличению пениса разнообразны, но часто требуют от пациента высокой самоорганизации, чтобы выполнять поддерживающие процедуры до и после них. Если хирург достаточно экспертный, а самодисциплина пациента высокая, они относительно безопасны и эффективны. Но, как и при любом хирургическом вмешательстве, есть риски. Важными факторами можно назвать сахарный диабет и курение, которые могут ухудшать процесс заживления.
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«Виагра» и прочие подобные препараты безопасны?
У любых препаратов, в частности ингибиторов PDE, есть противопоказания, и их нельзя использовать без назначения сертифицированного специалиста. Они эффективны в львиной доле случаев эректильной дисфункции сосудистого происхождения. Однако стоит помнить, что отсутствие либидо и психоэмоциональный фон это лекарство не корректирует.
Хорошей практикой и «военной хитростью» можно назвать использование небольших доз подобных лекарств, чтобы убрать волнение перед половым актом с новой партнёршей, но только после консультации с врачом. Также доказано, что тадалафил не только положительно влияет на эректильную функцию, но и снижает симптомы нижних мочевых путей.
Клюква и брусничный лист правда помогают при урологических заболеваниях?
Это природные антисептики, и они частично помогают восстанавливать нормальную кислотность мочи. Клюква содержит вещества, которые препятствуют прикреплению бактерий к слизистой оболочке мочевыводящих путей, что снижает риск рецидивов инфекций у некоторых групп пациентов.
Брусничный лист содержит арбутин, который в организме превращается в гидрохинон и оказывает антибактериальное действие. Однако доказательная база для брусничного листа пока в большей степени ограничена лабораторными исследованиями.
Эти растительные средства можно использовать как поддерживающую терапию или для профилактики хронических инфекций мочевыводящих путей, особенно людям с частыми рецидивами. Тем не менее при обострении основное лечение — это антибактериальные и противовоспалительные препараты, которые назначает врач.
Правда ли, что цистит можно вылечить однократным приёмом сильных антибиотиков?
Инфекционное поражение слизистой мочевого пузыря — это сложная патология, складывающаяся из многих факторов: анатомических особенностей, здоровья полового партнёра, личной гигиены и сексуальных практик. Первые эпизоды воспаления действительно можно купировать однократным приёмом антибиотика широкого спектра действия. Однако, если идёт постоянное загрязнение половых и мочевыводящих путей женщины из-за невылеченного простатита у партнёра или практики незащищённого анального секса в сочетании с вагинальным, проблема превращается в хроническую. В таком случае эпизодические короткие курсы антибиотиков как бы тренируют бактерии, делая их устойчивыми к ним.
Главное
Аденома и хронический простатит — частые спутники мужчин после 40 лет, поэтому профилактические осмотры необходимы, даже если нет жалоб. Аденома предстательной железы и рак — разные состояния: аденома не перерастает в рак, но оба могут встречаться одновременно, поэтому важно по показаниям проверять ПСА и наблюдаться у уролога. Пальцевое ректальное исследование — важный и информативный метод диагностики, его проводят по показаниям и деликатно. Просыпаться ночью для мочеиспускания один раз — нормально, частые ночные позывы требуют обследования. Боль при мочеиспускании — признак воспаления или других проблем, не стоит откладывать визит к врачу. Долгое воздержание может приводить к застою секрета простаты и вызывать дискомфорт, но, если нет симптомов, вреда обычно нет; при болях или нарушениях эрекции нужно обратиться к врачу. Размер полового члена — частая тема для переживаний, но операции по увеличению при правильном подходе достаточно безопасны, хотя есть риски, особенно при диабете и курении. Препараты типа «Виагры» эффективны при сосудистой эректильной дисфункции, но требуют назначения врача и не решают психоэмоциональные проблемы. Клюква и брусничный лист помогают в профилактике хронических инфекций мочевых путей, но не заменяют антибиотики. Цистит у женщин можно лечить однократным курсом антибиотиков при первом эпизоде, но хронические инфекции требуют комплексного подхода; невылеченный простатит партнёра и незащищённые половые контакты способствуют хронизации и устойчивости бактерий.