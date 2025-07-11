Уролог объяснил, почему лимон и водка не помогают при камнях в почках

Выход камня из почек — долгий и крайне неприятный процесс со спазмами, болью в пояснице и частыми позывами к мочеиспусканию. Многие пытаются ускорить его всеми возможными способами, далеко не всегда эффективными и безопасными. Врач-уролог Алексей Волков рассказал «Рамблеру», что на самом деле стоит за популярными народными средствами и какие из них в лучшем случае окажутся бесполезными, а в худшем — навредят.

© Mariia Vitkovska/iStock.com

Камни формируются, когда в моче накапливаются соли кальция, оксалаты, мочевая кислота или другие вещества, которые выпадают в осадок и кристаллизуются.

Чаще всего мочекаменная болезнь развивается у мужчин старше 40 лет, особенно при несбалансированном питании, нарушениях обмена веществ и генетической предрасположенности.

Когда камень начинает выходить из почки, он попадает в мочеточник — узкую трубку, соединяющую почку и мочевой пузырь.

Средний диаметр мочеточника составляет примерно 3–4 мм, в растянутом состоянии может доходить до 6–8 мм, но при прохождении камня возникает сильная боль (почечная колика).

Камень может застрять в одном из физиологических сужений, перекрыв отток мочи и вызвав воспаление.

© piotr_malczyk/iStock.com

«Чтобы справиться с этим болезненным состоянием, люди часто пробуют всё, что кажется хоть сколько-нибудь действенным: травяные отвары, горячие ванны, алкоголь или интенсивные физические упражнения. Особенно мужчины, которые часто оттягивают визит к урологу до последнего, стараются вылечиться дома. Но большинство таких способов не имеют научного подтверждения и могут привести к ещё большим проблемам: усилению боли, воспалению и даже полному перекрытию мочевыводящих путей». Волков Алексей Романович уролог-андролог, врач УЗИ, клиника Медскан/Hadassah

Этапы выхода камня из почки

Образование и естественное выведение камней из почек можно разделить на четыре этапа:

Образование почечного камня. Камни формируются в почке, когда моча становится слишком концентрированной, что приводит к образованию кристаллов и постепенному накоплению веществ. На этом этапе боли обычно нет.

Камни формируются в почке, когда моча становится слишком концентрированной, что приводит к образованию кристаллов и постепенному накоплению веществ. Выход камня из почки. Следующий этап — камень попадает в мочеточник. Здесь могут возникать приступы боли — их вызывает спазм мочеточника. Камень может застрять в месте соединения мочеточника с почечной лоханкой, в самом мочеточнике или рядом с устьем мочеточника в мочевой пузырь.

Следующий этап — камень попадает в мочеточник. Здесь могут — их вызывает спазм мочеточника. Камень в месте соединения мочеточника с почечной лоханкой, в самом мочеточнике или рядом с устьем мочеточника в мочевой пузырь. Повышение давления в мочевом пузыре. Когда камень достигает мочевого пузыря, в органе повышается давление. На этом этапе обычно возникают частые и острые позывы к мочеиспусканию. При этом сильная боль обычно ослабевает или проходит, поскольку камень покидает мочеточник.

Когда камень достигает мочевого пузыря, в органе повышается давление. На этом этапе обычно к мочеиспусканию. При этом сильная боль обычно ослабевает или проходит, поскольку камень покидает мочеточник. Выход камня из организма. При мочеиспускании камень выходит из мочевого пузыря и покидает организм через уретру. На последнем этапе боль, как правило, значительно снижается или отсутствует вовсе.

Популярные, но сомнительные методы

Алкоголь (коньяк, водка) с лимоном

Это один из самых популярных народных методов. Считается, что алкоголь расширяет мочеточник и расслабляет мышцы, а лимон якобы помогает растворить камень или улучшить отток мочи.

На самом деле такой способ не только неэффективен, но и потенциально вреден. Алкоголь обладает выраженным обезвоживающим эффектом — он усиливает выведение жидкости из организма, что может привести к сгущению мочи. Это повышает риск ещё большего образования кристаллов и усугубляет проблему с камнями.

© freepic.diller/Freepik

Лимонный сок действительно может быть полезен для профилактики образования камней в почках, так как он содержит цитрат — вещество, которое препятствует кристаллизации кальция и способствует растворению некоторых типов камней. Но при уже образовавшемся и движущемся по мочеточнику камне лимонный сок практически не влияет на его выход. Камень — это твёрдое минеральное образование, и цитрат не способен быстро растворить его или расширить мочеточник. Существуют специальные препараты на основе цитратов в нужной концентрации, которые применяют для лечения и профилактики мочекаменной болезни, и с лимонным соком можно не экспериментировать.

Прыжки со ступенек или интенсивные удары пятками об пол

Совет исходит из предположения, что резкие толчки помогут «выбить» камень из почки или мочеточника. Однако с медицинской точки зрения такой метод неэффективен и может быть опасен. Камень в мочеточнике не «выскакивает» просто от тряски — его движение зависит от размера, формы и расположения, а также от способности мочеточника растягиваться и пропускать камень. Движения и тряска не ускоряют этот процесс и могут спровоцировать сильную боль и осложнения.

«Точно не зная размер и расположение камня, не стоит провоцировать его движение, так как это может усугубить ситуацию. Умеренная физическая активность в сочетании с назначенными препаратами действительно может помочь при небольших камнях, которые способны выйти самостоятельно. Однако заниматься этим следует только после диагностики и консультации», — предупреждает врач.

Отвар шиповника, настои и отвары петрушки

Есть заблуждение, что такие средства обладают мощным мочегонным действием, способным «промыть» почки и ускорить выход камня. Однако в реальности доказательств эффективности этих методов нет.

Отвар шиповника действительно содержит витамин С, но в очень небольшом количестве, и оказывает лёгкий мочегонный эффект, но он не растворяет камни и не гарантирует их выведения. Наоборот, он может повысить риск образования камней определённых типов.

Хотя есть данные, что петрушка обладает комплексными полезными свойствами — антиоксидантными, противовоспалительными, мочегонными и потенциально нефропротекторными, — эффективность именно для здоровья почек была показана только в экспериментах на животных. Мочегонный эффект при уже существующем камне в почке может привести к его смещению и развитию почечной колики.

«Существует также так называемая группа почечных фитопрепаратов — биологически активных добавок, которые люди покупают, просто зайдя в аптеку. Однако эти препараты не оказывают никакого эффекта ни на болевые ощущения, ни на состояние почек. В лучшем случае они обладают слабо выраженным мочегонным действием, которое при наличии камней в почках не приносит значительного улучшения», — дополняет уролог.

Ванна как способ ускорить выход

Тёплые (не горячие!) ванны иногда применяют как вспомогательный способ ускорить выход камня из мочеточника, так как тепло может расслаблять гладкую мускулатуру, снижать спазмы и временно уменьшать боль. Этот метод допустим, только если состояние стабильное, нет высокой температуры, озноба и выраженной слабости, и может быть полезен, если камень небольшой и уже находится близко к выходу.

При сильной боли, лихорадке, тошноте или подозрении на инфекцию тепло противопоказано. Этот подход не заменяет медицинскую помощь, наблюдение у уролога и назначенные препараты, поэтому при ухудшении состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.

Как связаны сердце и почки и что такое кардиоренальный синдром

Что делать при подозрении на выход почечного камня

Необходимо обратиться к урологу. Врач проведёт диагностику, чтобы определить размер и расположение камня, а также решит, можно ли безопасно дождаться его выхода в домашних условиях. Если это возможно, специалист даст рекомендации и назначит необходимые препараты — обезболивающие и спазмолитики.

Пейте больше жидкости, лучше всего обычную воду. Следует избегать чёрного и зелёного чая, алкоголя, яблочного сока и сладких газированных напитков, так как они могут способствовать образованию камней или ухудшать состояние.

чёрного и зелёного чая, алкоголя, яблочного сока и сладких газированных напитков, так как они или ухудшать состояние. Избегайте солёных блюд и временно ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием белка — это увеличивает нагрузку на почки.

и временно ограничьте потребление — это увеличивает нагрузку на почки. Используйте тёплую грелку, чтобы облегчить спазмы.

Двигайтесь. Обычная ходьба способствует продвижению камня.

Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вас появилась температура, кровь в моче, сильная боль или рвота, эти симптомы указывают на развитие осложнений.

Главное

Выход камня из почки — это болезненный процесс, сопровождающийся спазмами и сильной болью. Самостоятельные попытки ускорить его могут быть опасны: популярные средства вроде алкоголя с лимоном, прыжков со ступенек, отваров шиповника или горячих ванн не помогают, потому что они не растворяют камень, не расширяют мочеточник и могут спровоцировать обезвоживание, воспаление или усиление боли. При подозрении на выход камня нужно обязательно обратиться к врачу для диагностики и выбора безопасной тактики лечения. Если врач подтвердит, что камень может выйти самостоятельно, важно пить больше воды, умеренно двигаться и использовать тепло в сочетании с назначенными препаратами и под медицинским контролем.

Важные исследования