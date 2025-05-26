Учёный из Оксфорда назвал оптимальный размер мужского члена

Представления людей о «нормальном» размере пениса не соответствуют действительности. Об этом рассказал магистр наук в области когнитивной и эволюционной антропологии Оксфордского университета Маккен Мёрфи. Разобрались, какой размер считать нормальным и есть ли вообще такое понятие.

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В интервью газете Daily Star учёный и популяризатор науки Маккен Мёрфи заявил, что оптимальный для секса размер члена меньше, чем многие думают. По словам учёного, когда женщин спрашивают, какую длину пениса они считают наиболее подходящей, они называют цифру от 18 до 20 сантиметров. Однако, когда дело доходит до практики, они выбирают пенис на 2–4 сантиметра меньше заявленного.

В качестве доказательства Мёрфи привёл эксперимент учёных из Калифорнийского университета. Они распечатали на 3D-принтере 33 модели эрегированного мужского пениса разной длины и окружности. Самый большой вариант в длину был 21,5 сантиметра, а самый маленький — 10 сантиметров. А потом попросили женщин (было 75 участниц в возрасте от 18 до 65 лет) выбрать тот, который они хотели бы видеть у сексуального партнёра. Большинство выбрали для долгосрочных отношений модель длиной 16 сантиметров и с окружностью 12,5 сантиметра.

Нормальный, маленький, большой

Наука до сих пор не может ответить на вопрос, какой размер члена считать среднестатистическим. Исследования в этой области ведут уже несколько десятилетий. Например, доктор Альфред Кинси и его команда ещё в 1980-х годах пришли к выводу, что средняя длина члена — 15,7 сантиметра.

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Дальнейшие исследования показали, что реальная длина половых органов меньше. Члены Американской психологической ассоциации провели эксперимент: сначала они просили измерить длину пениса самих мужчин, а потом — женщин. Разница в замерах была больше двух сантиметров. По данным мужчин, средняя длина члена составила 15,8 сантиметра, а по данным женщин — 13,4 сантиметра.

При этом женщины были ближе к правде. Учёные из Института психиатрии, психологии и нейронаук использовали данные 15 тысяч человек и составили номограммы (геометрические графики) для длины и окружности полового члена в разном состоянии. Оказалось, что средняя длина члена в покое — 9–10 сантиметров, а в эрегированном состоянии — 13–14 сантиметров. Окружность в покое составила 9,3 сантиметра, а в эрегированном состоянии — 11,5 сантиметра.

Учёные из Университета Индианы получили схожие результаты. В их эксперименте участвовали 1660 мужчин. Средняя длина эрегированного члена составляет 14,5 сантиметра (диапазон был от 4 до 26 сантиметров), а окружность — 12,2 сантиметра (диапазон от 3 до 19 сантиметров).

Однако это не значит, что всё, что меньше, ненормально. С точки зрения медицины микропенисом считают половой орган, который меньше 7 сантиметров в эрегированном состоянии.

Макропенисом, или мегалопенисом, называют половой орган, длина которого превышает 17 сантиметров. Оба этих состояния встречаются довольно редко — всего в 0,6% случаев, то есть у одного из 160 человек.

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Разница по континентам

Большинство исследований, касающихся размера полового органа, проводили на представителях европеоидной расы. Данных о средней длине члена в популяции монголоидов или негроидов значительно меньше, поэтому провести сравнительный анализ трудно. Однако есть отдельные исследования о параметрах пенисов на разных континентах.

Например, доктор Ричард Линн из Университета Ольстера опубликовал в журнале Personality and Individual Differences статью, в которой привёл данные о длине эрегированного члена по регионам.

Южная Африка (Ангола, Нигерия, Ямайка, Зимбабве и другие) — 16 сантиметров;

Северная Африка и Южная Азия (Афганистан, Египет, Израиль, Турция и другие) — 13,3 сантиметра;

Северо-Восточная Азия (Япония, Китай, Корея, Сингапур, Тайвань) — 10,5 сантиметра;

Юго-Восточная Азия (Камбоджа, Индонезия, Вьетнам, Таиланд и другие) — 11 сантиметров;

Южная Америка (Панама, Перу, Мексика, Колумбия и другие) — 16 сантиметров;

Европа и Северная Америка — 14 сантиметров.

Согласно данным Линна, в России средняя длина члена составляет 13,2 сантиметра.

Стоит помнить, что эти данные в основном базируются на самостоятельных и анонимных замерах. При таких условиях неизбежны погрешности и искажения.

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Пенис и другие части тела

Учёные неоднократно пытались найти связь между размером полового члена и другими параметрами тела. Изучали корреляцию между ростом, весом, объёмом яичек, длиной стопы и пальцев руки. В большинстве случаев связи или не было вообще, или она была незначительная.

Устойчивая связь обнаружена только между длиной пениса и ростом. Её подтвердили сразу четыре исследования. Однако она настолько слабая, что данные о росте нельзя использовать для оценки размера члена на практике.

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Ожидание — реальность

Исследование Флорентийского университета показало, что у большинства мужчин, которые считают свой пенис маленьким, он нормального размера. Учёные провели эксперимент среди пациентов, которые согласились на рискованное хирургическое увеличение члена. Оказалось, что среди них не было ни одного с микропенисом — у всех половой орган соответствовал средним значениям в популяции.

Опрос показал: проблемы с восприятием половых органов в большинстве случаев начинаются в детстве или подростковом возрасте. Дети замечают, что их член меньше, чем у друзей или актёров из порнофильмов, и делают вывод о ненормальности собственного.

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Другие исследования подтверждают, что больше половины мужчин недовольны размером своего члена. Психологи из Университета Флиндерса из Австралии опросили 200 гетеросексуальных мужчин и выяснили, что 136 из них (это 68%) хотели, чтобы он был больше. Если учесть, что микропенис бывает только у 0,6% мужчин, в большинстве случаев это медицински необоснованное желание.

Чего хотят женщины

Некоторые мужчины считают, что размер полового члена важен для сексуальной активности. Однако исследования среди женщин говорят об обратном. Опрос университетской больницы Гронингена, в котором участвовали 170 женщин, показал: 79% участниц считают размер полового члена несущественным для сексуальной функции, 20% считают этот параметр важным, и только 1% — очень важным.

К похожему выводу пришли авторы статьи, которая была опубликована в журнале Американской психологической ассоциации. 85% опрошенных женщин были удовлетворены размером полового органа своего партнёра.

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Главное

И мужчины, и женщины склонны завышать требования к размеру пениса. Многочисленные исследования показывают, что желаемая длина члена составляет 15–18 сантиметров, в то время как средний показатель достигает 12–14 сантиметров. Большинство исследований основываются на самоизмерениях мужчин, поэтому могут быть необъективны. Размер члена имеет большее значение для мужчин, чем для женщин. Больше половины опрошенных женщин удовлетворены размером полового органа своего партнёра, при этом более половины мужчин хотели бы увеличить половой член. С точки зрения медицины маленький пенис — это орган меньше 7 сантиметров в эрегированном состоянии, но такое бывает крайне редко.

Важные исследования