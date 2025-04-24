В популярной косметике от прыщей нашли канцероген: насколько это опасно
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили бензол в креме Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, продающемся на Wildberries. Разобрались, чем опасно это вещество и где ещё оно содержится.
Это только в России обнаружили?
Нет. В марте 2025 года Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) провело проверку косметических средств. Бензол был обнаружен в образцах шести производителей.
Однако первой тревогу забила независимая лаборатория из Коннектикута Valisure, которая выявила опасные вещества в косметике ещё в марте 2024 года. Речь идёт о бензоилпероксиде, который может превращаться в бензол.
Что такое бензол?
Это бесцветная жидкость с запахом, которая быстро испаряется на воздухе. Он может образовываться в естественных условиях, например при извержении вулканов. Для промышленных нужд бензол получают из бензиновых фракций нефти и каменного угля.
Чем он так опасен?
При длительном воздействии (в течение года и более) бензол ухудшает работу костного мозга, угнетает иммунную систему, вызывает анемию, бесплодие и рак. Международное агентство по изучению рака (IARC) причислило бензол к канцерогенам — веществам, вызывающим онкологические заболевания.
Какие это виды рака?
Самая тесная связь у бензола — с лейкемией, особенно с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ). При ОМЛ:
- Костный мозг начинает вырабатывать слишком много незрелых (аномальных) белых кровяных телец.
- Они вытесняют здоровые клетки.
- Распространяются по организму, нарушая работу печени, селезёнки, лимфоузлов и других органов.
А что насчёт других видов рака?
Бензол повышает риск развития некоторых других раковых заболеваний крови и лимфатической системы, среди которых:
- острый лимфобластный лейкоз — рак, при котором поражаются лимфоциты;
- хронический лимфолейкоз — медленно развивающийся рак крови;
- неходжкинская лимфома — злокачественные опухоли лимфатической системы;
- множественная миелома — рак плазматических клеток, которые вырабатывают антитела.
Бензол запрещено добавлять в косметику, как он там оказался?
Он может появиться как побочный продукт распада некоторых ингредиентов. Главный «подозреваемый» — бензоилпероксид, часто используемый в средствах против акне. Он может распадаться с образованием бензола, особенно при высоких температурах.
В 2024 году группа американских учёных протестировала 111 средств, содержащих бензоилпероксид. Им удалось выяснить, что при температуре хранения +2 °C бензол не образуется. А вот при температуре +50 °C более чем в трети образцов были высокие концентрации бензола. Учёные утверждают, что при высоких температурах, а также воздействии ультрафиолетового излучения бензоилпероксид распадается с образованием бензола.
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Если хранить косметику по инструкции, такие условия маловероятны. Однако производитель крема Effaclar Duo+M всё равно добровольно отозвал продукцию.
Какой уровень бензола считается опасным?
Концентрации бензола измеряются частями. Например, Управление по охране труда США допускает не более одной части бензола на миллион в воздухе. То есть это одна молекула бензола на миллион молекул окружающей среды. Более строгие требования установлены для питьевой воды и напитков — не более пяти частей на миллиард (это не более 5 мкг бензола на литр воды).
Чем опасен бензол в косметике?
Исследований относительно опасности бензола в косметических средствах пока недостаточно. Тем не менее известно, что он проникает через кожу в организм. Даже незначительное количество бензола (но регулярно в течение долгого времени) достаточно для развития неблагоприятных последствий.
Совместное исследование китайских и британских учёных показывает, что воздействие низких концентраций бензола в течение длительного периода увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и преждевременной смерти.
Где ещё можно столкнуться с бензолом?
Бензол может быть не только в косметике. Мы сталкиваемся с ним гораздо чаще, чем кажется. Основными источниками считаются:
- табачный дым (курильщики вдыхают в 10 раз больше бензола);
- выхлопы автомобилей;
- заправочные станции;
- промышленные выбросы.
Повышенное воздействие бензола испытывают люди, работающие:
- на нефтеперерабатывающих и химических заводах;
- в типографиях (работа с красками и растворителями);
- в обувных мастерских;
- на сталелитейных предприятиях;
- на АЗС и в лабораториях.
В составе напитков и других продуктов иногда встречается бензоат натрия. Это как-то связано с бензолом?
Бензоат натрия — это соль бензойной кислоты. FDA считает это вещество безопасным для применения в пищевой промышленности. Однако, если в напитке есть бензоат натрия и витамин С, возможно незначительное образование бензола. Особенно это касается диетических напитков, поскольку сахар тормозит синтез бензола. Согласно исследованию, которое проводили эксперты FDA, примерно в 5% безалкогольных газировок был обнаружен бензол в концентрации более пяти частиц на миллиард (выше допустимой нормы).
Как снизить воздействие бензола на организм?
Полностью исключить контакт с бензолом сложно, поскольку он есть в воздухе, особенно в городах. Но снизить его воздействие можно, если:
- избегать табачного дыма;
- хранить косметику в холодильнике (особенно если в ней содержится бензоилпероксид);
- не заправлять автомобиль при работающем двигателе;
- не вдыхать пары бензина;
- избегать длительного пребывания вблизи промышленных зон и оживлённых трасс;
- при работе с красками, клеями и растворителями использовать перчатки, маску и хорошо проветривать помещение.
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Главное
Бензол — опасное вещество, вызывающее рак крови и серьёзные нарушения в работе костного мозга. При неправильном хранении оно может образовываться в косметике. Последние проверки показали наличие бензола в популярных косметических средствах. Полностью исключить контакт с бензолом невозможно, но можно снизить риски. Для этого нужно отказаться от сигарет, избегать пассивного курения, хранить косметику в холодильнике и избегать пребывания вблизи промышленных объектов.
Важные исследования
- Краткий обзор связи воздействия бензола с гематологическими видами раками — о том, что бензол и его метаболиты поражают предшественников кроветворных клеток, вызывая лимфогемопоэтические злокачественные опухоли.
- Оценка образования бензола в средствах с бензоилпероксидом — о том, что бензол как продукт распада бензоилпероксида образуется в широком диапазоне концентраций в безрецептурных препаратах при хранении их при комнатной и повышенной температуре, а также при воздействии УФ-света.
- Бензол в переработанных продуктах питания — обзор литературы о присутствии бензола в пище, его токсикологии, механизмах образования (в том числе из бензоатов).