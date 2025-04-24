В популярной косметике от прыщей нашли канцероген: насколько это опасно

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили бензол в креме Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, продающемся на Wildberries. Разобрались, чем опасно это вещество и где ещё оно содержится.

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Это только в России обнаружили?

Нет. В марте 2025 года Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) провело проверку косметических средств. Бензол был обнаружен в образцах шести производителей.

Однако первой тревогу забила независимая лаборатория из Коннектикута Valisure, которая выявила опасные вещества в косметике ещё в марте 2024 года. Речь идёт о бензоилпероксиде, который может превращаться в бензол.

Что такое бензол?

Это бесцветная жидкость с запахом, которая быстро испаряется на воздухе. Он может образовываться в естественных условиях, например при извержении вулканов. Для промышленных нужд бензол получают из бензиновых фракций нефти и каменного угля.

Чем он так опасен?

При длительном воздействии (в течение года и более) бензол ухудшает работу костного мозга, угнетает иммунную систему, вызывает анемию, бесплодие и рак. Международное агентство по изучению рака (IARC) причислило бензол к канцерогенам — веществам, вызывающим онкологические заболевания.

Какие это виды рака?

Самая тесная связь у бензола — с лейкемией, особенно с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ). При ОМЛ:

Костный мозг начинает вырабатывать слишком много незрелых (аномальных) белых кровяных телец.

Они вытесняют здоровые клетки.

Распространяются по организму, нарушая работу печени, селезёнки, лимфоузлов и других органов.

А что насчёт других видов рака?

Бензол повышает риск развития некоторых других раковых заболеваний крови и лимфатической системы, среди которых:

острый лимфобластный лейкоз — рак, при котором поражаются лимфоциты;

хронический лимфолейкоз — медленно развивающийся рак крови;

неходжкинская лимфома — злокачественные опухоли лимфатической системы;

множественная миелома — рак плазматических клеток, которые вырабатывают антитела.

Бензол запрещено добавлять в косметику, как он там оказался?

Он может появиться как побочный продукт распада некоторых ингредиентов. Главный «подозреваемый» — бензоилпероксид, часто используемый в средствах против акне. Он может распадаться с образованием бензола, особенно при высоких температурах.

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В 2024 году группа американских учёных протестировала 111 средств, содержащих бензоилпероксид. Им удалось выяснить, что при температуре хранения +2 °C бензол не образуется. А вот при температуре +50 °C более чем в трети образцов были высокие концентрации бензола. Учёные утверждают, что при высоких температурах, а также воздействии ультрафиолетового излучения бензоилпероксид распадается с образованием бензола.

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Если хранить косметику по инструкции, такие условия маловероятны. Однако производитель крема Effaclar Duo+M всё равно добровольно отозвал продукцию.

Какой уровень бензола считается опасным?

Концентрации бензола измеряются частями. Например, Управление по охране труда США допускает не более одной части бензола на миллион в воздухе. То есть это одна молекула бензола на миллион молекул окружающей среды. Более строгие требования установлены для питьевой воды и напитков — не более пяти частей на миллиард (это не более 5 мкг бензола на литр воды).

Чем опасен бензол в косметике?

Исследований относительно опасности бензола в косметических средствах пока недостаточно. Тем не менее известно, что он проникает через кожу в организм. Даже незначительное количество бензола (но регулярно в течение долгого времени) достаточно для развития неблагоприятных последствий.

Совместное исследование китайских и британских учёных показывает, что воздействие низких концентраций бензола в течение длительного периода увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и преждевременной смерти.

Где ещё можно столкнуться с бензолом?

Бензол может быть не только в косметике. Мы сталкиваемся с ним гораздо чаще, чем кажется. Основными источниками считаются:

табачный дым (курильщики вдыхают в 10 раз больше бензола);

выхлопы автомобилей;

заправочные станции;

промышленные выбросы.

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Повышенное воздействие бензола испытывают люди, работающие:

на нефтеперерабатывающих и химических заводах;

в типографиях (работа с красками и растворителями);

в обувных мастерских;

на сталелитейных предприятиях;

на АЗС и в лабораториях.

В составе напитков и других продуктов иногда встречается бензоат натрия. Это как-то связано с бензолом?

Бензоат натрия — это соль бензойной кислоты. FDA считает это вещество безопасным для применения в пищевой промышленности. Однако, если в напитке есть бензоат натрия и витамин С, возможно незначительное образование бензола. Особенно это касается диетических напитков, поскольку сахар тормозит синтез бензола. Согласно исследованию, которое проводили эксперты FDA, примерно в 5% безалкогольных газировок был обнаружен бензол в концентрации более пяти частиц на миллиард (выше допустимой нормы).

Как снизить воздействие бензола на организм?

Полностью исключить контакт с бензолом сложно, поскольку он есть в воздухе, особенно в городах. Но снизить его воздействие можно, если:

избегать табачного дыма;

хранить косметику в холодильнике (особенно если в ней содержится бензоилпероксид);

не заправлять автомобиль при работающем двигателе;

не вдыхать пары бензина;

избегать длительного пребывания вблизи промышленных зон и оживлённых трасс;

при работе с красками, клеями и растворителями использовать перчатки, маску и хорошо проветривать помещение.

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Главное

Бензол — опасное вещество, вызывающее рак крови и серьёзные нарушения в работе костного мозга. При неправильном хранении оно может образовываться в косметике. Последние проверки показали наличие бензола в популярных косметических средствах. Полностью исключить контакт с бензолом невозможно, но можно снизить риски. Для этого нужно отказаться от сигарет, избегать пассивного курения, хранить косметику в холодильнике и избегать пребывания вблизи промышленных объектов.

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