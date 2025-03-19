Маникюр, солярий, лазер: какие бьюти-процедуры приводят к раку

Могут ли популярные бьюти-процедуры нанести вред здоровью? Разобрались, есть ли связь между раком кожи и солярием, маникюром и лазерной эпиляцией.

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Солярий

Как бы часто врачи ни говорили о вреде ультрафиолета для кожи, люди продолжают загорать, причём не только на пляжах под естественным солнцем, но и в соляриях. Например, в некоторых городах США салонов с искусственным загаром больше, чем заведений Starbucks и McDonald’s.

Международное агентство по изучению рака предупреждает о связи соляриев и меланомы — агрессивного вида онкологического заболевания. Метаанализ 19 исследований показал, что каждый поход в солярий увеличивает риск рака кожи на 1,8%. Если в течение жизни было больше десяти таких процедур, к общему риску заболеть раком кожи можно прибавить ещё 20%.

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На законодательном уровне салоны загара, конечно, не запрещают, однако в некоторых штатах США ввели возрастные ограничения — посещать солярии можно только совершеннолетним.

Маникюр

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Для закрепления большинства гель-лаков используют лампы с ультрафиолетовым излучением. В них почти такие же лампы, как в соляриях, вред которых научно доказан. Поэтому есть гипотеза, что сушки для маникюра тоже могут провоцировать рак кожи на ладонях. Однако исследования это не подтверждают.

Сотрудники университета Сан-Диего в Калифорнии выяснили, что облучение лампой для лака действительно повреждает ДНК и вызывает мутации в клетках, но только в лабораторных условиях.

Эксперимент проводили на мышах и клетках человека в пробирке (in vitro). Учёные сначала облучали их УФ-лампами для маникюра, а через 48 часов оценивали степень повреждений. Оказалось, что за 20 минут гибнет 20–30% здоровых клеток. Сами авторы заявляют, что их работа доказывает только то, что излучение ламп для маникюра может быть мутагенным и токсичным для ДНК, но не даёт прямых доказательств повышенного риска рака кожи.

Дело в том, что в лабораторных условиях нельзя учесть все факторы, которые влияют на развитие рака кожи. Во-первых, у клеток в пробирках нет ороговевшего слоя эпидермиса, который защищает их. Во-вторых, мутации в пробирке отличаются от изменений, которые происходят в нормальной коже. В-третьих, изменения в лабораторных условиях не дают прямой информации о том, как эти процессы протекают у людей.

Одна процедура маникюра по степени воздействия ультрафиолета сопоставима с днём работы под солнцем. Поэтому отказываться от процедуры необязательно. Однако учёные из Гарвардской медицинской школы всё же советуют использовать перед походом в салон SPF крем или надевать специальные перчатки без пальцев. Впрочем, как и перед выходом на улицу.

Лазерная эпиляция

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Лазер нагревает пигмент меланин в волосах. Он распадается и разрушает фолликулы под кожей (мешочки с корнем волоса). В результате рост замедляется или прекращается.

Кожу лазер не травмирует, поэтому считается безопасной процедурой. В медицине и косметологии его используют уже несколько десятилетий. За это время описано всего несколько случаев меланомы, связанных с лазерным воздействием. Учёные Уэльского университета Тринити-Сент-Дэвид пришли к выводу, что лазер не повышает риск рака кожи. Даже высокоинтенсивное и многократное излучение (52 процедуры за 6 месяцев) не влияет на канцерогенность.

Лазеры потенциально опасны для пациентов, у которых уже есть рак кожи, так как могут вызвать язву меланомы. У здоровых пациентов тоже могут быть побочные эффекты, например ожоги. Однако на риск меланомы такие повреждения не влияют.

Это доказывает исследование датского Института эпидемиологии рака. Учёные 25 лет наблюдали за 17 тысячами пациентов с термическими или химическими ожогами. Заболеваемость раком кожи среди них была не выше ожидаемой. Это не касается солнечных ожогов — они действительно повышают риск развития меланомы.

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У бьюти-процедур с использованием лазерного или ультрафиолетового излучения могут быть неприятные последствия в виде раздражения и пигментации, но связь именно с раком кожи есть только у соляриев. Доказано, что каждая такая процедура повышает риск меланомы на 1,8%. При этом лампы для маникюра, в которых тоже используют УФ-излучение, могут разрушать ДНК и провоцировать мутации. Но эксперименты проводили только на мышах или в пробирке, к людям эти результаты не применимы. Доказательств, что сушка для гель-лака провоцирует рак кожи у человека, нет. Лазерная эпиляция тоже не вызывает меланому. Даже частые процедуры и ожоги не повышают риск.

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