Ожоги, бесплодие и рак: какие осложнения могут быть после лазерной эпиляции, а какие нет

Есть несколько способов удалить нежелательные волосы с тела. Один из самых эффективных — лазерная эпиляция. Врач-дерматолог, косметолог Камилла Юлдашева рассказала «Рамблеру», насколько безопасна эта процедура для кожи и какой лазер даёт лучший результат.

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Как работает лазер

Рост волос на теле зависит от состояния волосяных фолликулов и количества меланина. Чем активнее луковицы и чем больше в них пигмента, тем гуще и темнее волосы.

Лазерная эпиляция как раз воздействует на меланин в волосяных фолликулах. Лазер нагревает пигмент, когда температура доходит до 70–80 °C, меланин и сама луковица разрушаются. Оставшийся без питания волосок выпадает и долгое время не растёт.

Есть ещё один нюанс — импульс действует только на волосы в стадии роста (анагена). Этот период длится от 2 до 5 лет, клетки волосяного фолликула активно делятся, а волосы растут.

Потом волос выпадает, луковица переходит в состояние покоя, а под ней формируется новый фолликул с другим волосом. В этот период лазер уже не действует. Поэтому за один раз удалить все волосы не получится.

«Курс обычно состоит из 6–10 процедур. Количество зависит от типа лазера и индивидуальных особенностей пациента. Даже после полного курса на теле могут оставаться единичные тонкие волоски. Важно помнить, что лазерная эпиляция — это не удаление волос навсегда. Результат нужно поддерживать и приходить на процедуру раз в 6–12 месяцев». Камилла Юлдашева врач-дерматолог, косметолог

Про эффективность

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На результат в первую очередь влияет фототип кожи. Обычно используют классификацию по Фитцпатрику:

I тип — бледная кожа, голубые/зелёные глаза, светлые/рыжие волосы. Они всегда обгорают на солнце.

голубые/зелёные глаза, светлые/рыжие волосы. Они всегда обгорают на солнце. II тип — светлая кожа, голубые глаза; легко обгорают на солнце и плохо загорают.

на солнце и плохо загорают. III тип — более тёмная, но всё ещё белая кожа; на солнце сначала появляется небольшой ожог и только потом загар.

но всё ещё белая кожа; на солнце сначала появляется небольшой ожог и только потом загар. IV тип — светло-коричневая кожа; обгорают минимально, легко загорают.

V тип — смуглая кожа; обгорают редко, быстро темнеют после загара.

обгорают редко, быстро темнеют после загара. VI тип — тёмно-коричневая или чёрная кожа; никогда не обгорают, всегда темнеют после солнца.

Чем больше меланина в волосах, тем сильнее воздействие лазера и лучше результат. Поэтому светлые волосы плохо поддаются эпиляции. Идеальными кандидатами для лазерной эпиляции считают людей с III–IV типом. У них самый высокий контраст между цветом кожи и волос. У людей со светлой кожей (I–II тип) в волосах мало меланина, поэтому эпиляция не так эффективна. А у смуглых пациентов (V–VI тип) чаще бывают осложнения — ожоги, — так как меланина много не только в волосах, но и в коже.

На эффективность эпиляции чувствительных зон (подмышки и зона бикини) может повлиять гормональный фон. Это касается людей с синдромом поликистозных яичников и нарушением функций щитовидной железы. У них обычно повышен уровень половых гормонов, которые влияют на активность луковиц. Вероятность повторного роста волос после процедуры у них выше.

Ещё один фактор, который может повлиять на эффективность, — тип оборудования. Есть несколько видов лазерных установок. Принцип работы у них одинаковый, но отличается длина волны и продолжительность импульсов.

рубиновый лазер (длина волны — 694 нанометра);

александритовый (775 нм);

диодный (810 нм);

неодимовый на иттрий-алюминиевом гранате, или Nd:YAG (1064 нм);

интенсивный импульсный свет (IPL) или широкополосный свет (BBL) (500–1200 нм).

Исследование турецкого университета Афьон Коджатепе показало, что для людей со II–IV типом кожи явных преимуществ одной лазерной системы перед другими нет. Но самый популярный и наименее болезненный — александритовый лазер. В косметологических клиниках чаще всего используют именно его.

С пигментированной кожей (V–VI тип по Фитцпатрику) сложнее. Для неё лучше подходит лазер Nd:YAG. Исследование Бостонского медицинского центра показало, что за счёт большей длины волны он лучше замедляет рост волос у смуглых людей.

Про безопасность

Лазерная эпиляция считается безопасной процедурой. Она не влияет на репродуктивную функцию и не провоцирует рак кожи.

Злокачественные опухоли могут вызывать ионизирующие типы излучения, которые повреждают ДНК. Например, рентгеновские или гамма-лучи. Лазерный свет к ним не относится.

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Даже для родинок он безопасен. Их рекомендуют обходить во время процедуры, но не потому, что лазерная эпиляция вызывает рак, а потому, что она затрудняет диагностику. После лазера невусы могут визуально меняться, но злокачественными от этого не становятся.

Большое исследование британского Университета Уэльса Тринити Сент-Дэвид показало: за 25 лет активного использования лазерных технологий в медицине и косметологии не появилось никаких доказательств, что они повышают риск рака.

Что касается репродуктивной функции, на неё лазер тоже не влияет. Импульс проникает на глубину 1 мм. До внутренних органов он не доходит, поэтому никак не может изменить работу яичников, гормональный фон или снизить фертильность.

«Во время беременности лазерную эпиляцию не делают. Но больше не по медицинским причинам, а по юридическим — безопасность лазера для беременных учёные не проверяли», — комментирует дерматолог.

Осложнения

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Они могут возникнуть, если не соблюдать рекомендации косметолога или нарушить технику проведения эпиляции. Могут быть:

Раздражение или ожоги. Как правило, такое случается из-за ошибки косметолога, который неверно подобрал плотность и длительность излучения. Чаще всего ожоги бывают у смуглых людей, поэтому при работе с V–VI типом кожи рекомендуют выбирать низкую плотность импульса. Процедур тогда потребуется больше, но зато не будет ожогов.

Как правило, такое случается из-за ошибки косметолога, который неверно подобрал плотность и длительность излучения. Чаще всего ожоги бывают у смуглых людей, поэтому при работе с V–VI типом кожи рекомендуют выбирать низкую плотность импульса. Процедур тогда потребуется больше, но зато не будет ожогов. Пигментация. После лазерной эпиляции специальные клетки меланоциты усиленно вырабатывают меланин. Поэтому есть риск, что появятся пигментные пятна в зоне процедуры. Обычно такие осложнения бывают у пациентов с тёмной кожей или после загара. Поэтому до и после процедуры нужно защищать кожу от солнца. Гиперпигментация временна и проходит через несколько недель.

После лазерной эпиляции специальные клетки меланоциты усиленно вырабатывают меланин. Поэтому есть риск, что появятся пигментные пятна в зоне процедуры. Обычно такие осложнения бывают у пациентов с тёмной кожей или после загара. Поэтому до и после процедуры нужно защищать кожу от солнца. Гиперпигментация временна и проходит через несколько недель. Усиление роста волос, или парадоксальный гипертрихоз. Такое осложнение возникает меньше чем в 1% случаев — как правило, после эпиляции пушковых волос на шее и подбородке. Это объясняется тем, что тонкие и светлые волосы, на которые не подействовал импульс, быстро превращаются в толстые и пигментированные.

Чтобы всего этого не произошло, выполнять эпиляцию должен специалист с медицинским образованием в клинике с лицензией. А ещё нужно правильно ухаживать за кожей до и после процедуры.

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«Перед эпиляцией за день-два нужно сбрить волосы. Можно воспользоваться энзимной пудрой для деликатного отшелушивания, чтобы не было вросших волос. После важно увлажнять кожу и пользоваться солнцезащитными средствами. Нельзя делать процедуру при обострении любых кожных заболеваний», — рекомендует дерматолог.

Главное

Лазерная эпиляция — безопасная и эффективная процедура. Импульс воздействует только на пигмент меланин в волосяных луковицах, поэтому при правильной технике не вредит коже. Однако у смуглых людей есть риск получить ожоги и пигментацию, поэтому делать процедуру должен специалист с медицинской подготовкой. Результат зависит от фототипа: лучше всего лазер работает на светлой коже с тёмными волосами. Эпиляция не вызывает рак и никак не влияет на репродуктивное здоровье. За 25 лет научных исследований не было ни одного доказанного случая, когда лазер спровоцировал злокачественную опухоль или бесплодие. Осложнения, например гиперпигментация, чаще всего появляются из-за ошибок специалиста или неправильного ухода за кожей, но проходят в течение нескольких недель.

Важные исследования