Правда ли, что от сильного испуга можно стать заикой: разбор

Страшилку из детства, что сильный испуг может навсегда сделать человека заикой, слышали многие. Современные научные данные подтверждают связь между сильным стрессом и заиканием, но подчёркивают, что она косвенная. Разобрались, может ли страх или стресс заставить человека заикаться и как это связано с генетикой.

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Откуда взялся миф

Эмоциональные переживания действительно могут спровоцировать нарушения речи. Многие люди начинают запинаться, спешить или говорить неразборчиво, когда сильно волнуются или тревожатся. Со временем это наблюдение превратилось в распространенный миф, будто испуг может сделать человека заикой.

Однако современные логопеды и психиатры считают, что сильный страх сам по себе обычно не становится причиной заикания. У такого нарушения речь обычно нет одной конкретной причины, это многофакторная проблема, которая затрагивает и работу мозга, и особенности развития речи и генетику.

Почему люди заикаются

Заикание — это нарушение плавности речи, при котором человек может повторять звуки или слоги, растягивать их или делать вынужденные паузы. Чаще всего оно начинается в 2-6 лет, когда мозг и речевые навыки продолжают активно развиваться.

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По данным Национального института глухоты и других нарушений коммуникации США (NIDCD), причины заикания связаны с сочетанием нескольких факторов.

Особенности работы мозга

Чтобы человек мог плавно говорить, мозгу нужно одновременно подбирать слова, формировать звуки и точно управлять движениями мышц губ, языка и гортани. Исследования показывают, что у людей с заиканием могут отличаться активность и взаимодействие областей мозга, которые участвуют в подготовке к речи и говорении. Ключевую роль в этом процессе играют базальные ганглии — структуры которые помогают мозгу точно запускать и координировать движения при разговоре. Если эта система работает иначе, человеку может быть сложнее быстро и плавно формировать речь, из-за чего появляются повторения звуков, растягивание слов или паузы.

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Наследственная предрасположенность

Заикание часто встречается у нескольких членов одной семьи, что указывает на роль генетических факторов. Это не означает, что ребёнок обязательно будет заикаться, если с этим сталкивался кто-то из родственников, но такая вероятность у него выше.

Учёные обнаружили несколько генов, изменения в которых связаны с развитием заикания. Среди них — GNPTAB, GNPTG и NAGPA. Эти открытия показали, что заикание имеет биологическую основу и не становится следствием неправильного воспитания, испуга или недостатка внимания.

Косвенно на биологическую составляющую указывает и гендерная статистика: по данным Американской ассоциации речи, языка и слуха (ASHA), мальчики заикаются чаще девочек. Этот разрыв невозможно объяснить одними только стрессовыми факторами.

Индивидуальные особенности развития речи и языка

Заикание чаще всего начинается в детстве — в период, когда ребенок быстро осваивает новые слова, грамматические конструкции и навыки общения. У некоторых детей речевая система развивается неравномерно: способности формулировать сложные фразы могут опережать или, наоборот, не совпадать с возможностями мозга быстро их произнести. Это может создавать дополнительную нагрузку на систему управления речью.

Психогенное заикание

В редких случаях после сильного эмоционального потрясения или тяжёлого стресса у человека действительно могут появиться запинки в речи. Такое состояние называют психогенным или приобретённым заиканием. Оно встречается у подростков и у взрослых. Однако такое нарушение речи отличается от первичного заикания: как правило оно развивается после серьёзной психологической травмы или на фоне психического заболевания.

Если ребенок (особенно младше 7 лет) начал заикаться после испуга, это не означает, что именно инцидент стал причиной заболевания. Врачи связывают нарушения беглости речи не с одним стрессовым событием, а с сочетанием других факторов — например, наследственной предрасположенности и особенностей работы мозга. Поэтому современная медицина не считает испуг самостоятельной причиной стойкого заикания, но признаёт, что эмоциональные потрясения могут усилить его выраженность.

По данным Национального института глухоты и других нарушений коммуникации США (NIDCD), примерно 75% детей, у которых заикание появилось в раннем возрасте, со временем перестают заикаться. Если же запинки сохраняются, специалисты могут помочь улучшить плавность речи и снизить влияние заикания на общение и качество жизни.

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