Врачи назвали рабочие методы борьбы с тошной в транспорте

Тошнота в машине или автобусе может испортить даже короткую поездку. Одни люди спасаются таблетками, другие надевают специальные браслеты или пьют имбирный чай. Разобрались, какие средства действительно помогают от укачивания и что об этом говорит наука.

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Почему вообще укачивает в транспорте

Укачивание — это разновидность морской болезни. Врачи называют её болезнью движения. Проблема возникает из-за того, что мозг получает противоречивые сигналы от органов чувств. Внутреннее ухо чувствует ускорения, повороты и вибрацию автомобиля, а глаза в условиях ограниченной видимости и тело передают сигнал, что человек не движется. Мозг получает несовпадающую информацию и запускает реакцию, которая может вызвать тошноту, головокружение, холодный пот и слабость. Чаще всего укачивает детей от 2 до 12 лет, но проблема встречается и у взрослых.

Как справиться с тошнотой в дороге

Один из самых простых способов уменьшить симптомы укачивания — смотреть вперёд по ходу движения и держать в поле зрения линию горизонта или удалённый неподвижный объект. Если смотреть на горизонт, глаза начинают видеть то же движение, которое ощущает вестибулярный аппарат. Противоречие между сигналами уменьшается, поэтому симптомы часто становятся слабее. Однако этого может оказаться недостаточно и нужны дополнительные меры.

Таблетки от укачивания

Для борьбы с морской болезнью используют препараты на основе скополамина и некоторые антигистаминные лекарства. Их принимают заранее, до того, как появились симптомы.

Скополамин выпускают в виде пластырей, которые наклеивают за несколько часов до поездки. Согласно обзору Cochrane, он снижает риск тошноты и рвоты лучше плацебо. Из антигистаминных препаратов часто используют дименгидринат и меклизин. Они помогают уменьшить симптомы, но могут вызывать сонливость.

У этих лекарств есть противопоказания и побочные эффекты, поэтому принимать их без консультации врача нельзя.

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Акупрессурные браслеты

Это ремешок с бусиной, которая давят на точку P6 (Нэйгуань) на внутренней стороне запястья. Практика относится к акупрессуре — методу традиционной китайской медицины, который похож на иглоукалывание, только без игл.

Предполагается, что стимуляция точки P6 помогает уменьшить тошноту, поэтому такие браслеты иногда рекомендуют при морской болезни и беременности. Научные данные по этому методу остаются неоднозначными. Некоторые исследования показали, что давление на точку P6 может уменьшать симптомы укачивания и тошноты. Однако другие работы не обнаружили заметного преимущества.

При этом систематический обзор Cochrane показывает, что стимуляция точки P6 может уменьшать тошноту при некоторых состояниях, например, после операции. Однако качество доказательств остаётся невысоким, а данные именно по укачиванию противоречивы.

Имбирь

Корень этого растения часто рекомендуют при тошноте. Учёные предполагают, что его активные вещества влияют на работу желудка и нервной системы.

В обзоре исследований, опубликованном в журнале Nutrients, авторы пришли к выводу, что имбирь может уменьшать тошноту при разных состояниях, хотя качество доказательств отличается от работы к работе и не всегда распространяется на укачивание.

При этом эффект обычно слабее и менее предсказуем, чем у лекарственных средств. Зато имбирь редко вызывает серьёзные побочные эффекты и может стать вариантом для людей с лёгким укачиванием. Можно брать с собой в поездку имбирный чай или леденцы.

Если укачивание сильно мешает поездкам, стоит обсудить приём специальных препаратов с врачом заранее. Акупрессурные браслеты и имбирь тоже могут помочь, но научные данные по ним менее убедительны.

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