Рука онемела после сна: почему это происходит и когда опасно

Отлежал руку: что делать и когда обращаться к врачу
Вы просыпаетесь ночью или утром, пытаетесь пошевелить рукой — а она как будто не ваша и висит как плеть. Такое ощущение знакомо многим и может напугать. Разобрались, почему во сне немеет рука и когда это повод проконсультироваться с врачом.
Многие думают, что рука затекает из-за того, что пережимаются сосуды. Однако в большинстве случаев причина в сдавливании периферических нервов (лучевого, локтевого или срединного), которые проходят близко к костям. Это может быть:
- Позиционное сдавливание (или синдром «субботней ночи»). Когда человек спит в неудобной позе (например, подложив руку под голову или под тело), нервные волокна механически пережимаются. Нарушается передача нервных импульсов, из-за чего мозг временно теряет связь с конечностью. Как только нагрузка уходит, нерв «просыпается», этот процесс сопровождается жжением и покалыванием.
- Скрытые патологии. Если рука немеет регулярно, причина может быть в повреждении нервов или других заболеваниях.
Что делать, если отлежал руку
Обычно достаточно простых действий:
- поменять положение руки,
- аккуратно пошевелить пальцами,
- слегка помассировать кисть и предплечье,
- опустить руку вниз, чтобы улучшить приток крови,
- подождать 1–3 минуты.
- Чаще всего чувствительность возвращается в течение нескольких минут и без последствий.
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Когда это уже не норма
Обратиться к врачу нужно, если:
- онемение повторяется часто без понятной причины,
- чувство не проходит дольше 20–30 минут,
- появляется слабость в руке,
- немеют одни и те же пальцы,
- есть боль в шее или плече.
Чувство, когда отлежал руку, чаще всего оказывается временной реакцией нервов на давление. Оно проходит само после смены позы. Однако если симптомы повторяются или усиливаются, лучше обратиться к врачу.
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