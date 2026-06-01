Прищемил палец — выругайся: правда ли, что брань помогает от боли

Спонтанное желание выругаться после удара мизинцем о тумбочку — не просто эмоциональная реакция, а древний биологический механизм. Исследования показывают, что табуированная лексика действительно помогает легче переносить боль и даже временно повышает физические возможности. Разобрались, как это работает.

Самые известные эксперименты на тему мата провёл доктор Ричард Стивенс из Кильского университета в Великобритании. В классическом холодовом тесте добровольцы опускали руку в ледяную воду температурой около 3–5 °C и должны были держать её там максимально долго. Во время одной попытки участники повторяли матерное слово, а во время другой — нейтральное, например «стол» или «деревянный».

Результаты оказались неожиданными: ругань увеличивала болевой порог примерно на 30%, а переносимость боли — примерно на треть. Участники дольше выдерживали холод и субъективно ощущали боль менее интенсивной.

Почему мат действует как «быстрое обезболивающее»

Учёные предполагают, что ключевую роль играет реакция «бей или беги». Обычная речь в основном обрабатывается корой головного мозга, тогда как матерные слова тесно связаны с эмоциональными центрами, включая миндалевидное тело — структуру, отвечающую за угрозы и стрессовые реакции.

Когда человек выкрикивает мат, организм воспринимает это как сигнал. Учащается сердцебиение, повышается уровень адреналина, активируется симпатическая нервная система. На этом фоне запускается стресс-индуцированная анальгезия — древний механизм, временно снижающий чувствительность к боли, чтобы организм мог продолжать действовать в опасной ситуации.

Именно поэтому мат особенно эффективен в момент внезапной травмы, сильного напряжения или экстремального усилия.

Почему простые слова не работают

Исследователи проверяли, могут ли эффект давать вымышленные слова вроде fouch или twizpipe, похожие на ругательства на английском языке. Участники воспринимали их как эмоциональные и забавные, однако выраженного обезболивающего действия они не показали.

Вероятно, сила мата связана не со звучанием слов, а с их культурным и эмоциональным значением. Табуированная лексика ассоциируется с сильными эмоциями, стрессом и нарушением социальных норм — именно эта связь и запускает физиологическую реакцию.

Однако у эффекта есть ограничения. Людям, которые часто матерятся в обычной речи, бранные слова помогают хуже. Причина — привыкание нервной системы. Если мозг слишком часто сталкивается с одним и тем же эмоциональным стимулом, он перестает воспринимать его как значимый. В результате ругательства превращаются в обычный фон.

Мат может увеличивать физическую силу

В нескольких экспериментах участники показывали лучшие результаты в тестах на физическую силу после использования ругательств. Например, сила хвата после брани в среднем увеличивалась примерно на два килограмма.

Кроме того, ругань помогала легче переносить социальный стресс и чувство отверженности. Исследователи предполагают, что эмоциональная разрядка частично защищает нервную систему от болевой чувствительности, которая иногда возникает после психологических травм.

Обезболивающий эффект мата связан с древними механизмами мобилизации организма. Эмоционально окрашенная лексика активирует стрессовые системы организма и временно снижает чувствительность к боли.

