Россиянам объяснили, почему невозможно вправить позвонки

Почти половина опрошенных людей считает, что если во время массажа или сеанса мануальной терапии в спине что-то громко щёлкнуло — значит, позвонок встал на место, а грыжа рассосалась. Однако современная медицина заявляет, что руками вправить позвоночник нельзя — и на это есть анатомические причины.

Откуда взялась идея вправлять позвонки

Манипуляции с позвоночником практиковали ещё в античности: методы вытяжения описывал Гиппократ примерно в IV веке до н. э. Позже, с развитием остеопатии и хиропрактики в XIX–XX веках, популярной стала концепция «смещённых костей», которые якобы можно вернуть в правильное положение.

Проблема в том, что современные методы визуализации — МРТ и КТ — не подтверждают эту модель. У большинства людей с болью в спине позвонки не вылетают, а межпозвонковые диски не перемещаются.

Почему грыжу нельзя вправить

Представление о грыже как о выпавшей детали конструктора ошибочно. Межпозвонковый диск — это сложная фиброзно-хрящевая структура. Снаружи он состоит из плотного кольца, а внутри находится мягкое ядро с гелеобразной консистенцией. Когда формируется грыжа, происходит не смещение диска, а повреждение его структуры:

в фиброзном кольце появляются трещины;

часть пульпозного ядра выпячивается за пределы диска;

иногда фрагменты ядра и вовсе отделяются от диска.

Исправить это мануальными практиками или массажем невозможно.

Что тогда хрустит в спине

Характерный щелчок во время манипуляций связан с кавитацией в суставах. Внутри мелких суставов позвоночника находится синовиальная жидкость. При быстром растяжении сустава в ней образуются газовые полости, что сопровождается характерным щелчком. Примерно то же самое происходит, если хрустеть пальцами.

При этом исследования показывают, что сам щелчок во время мануальной терапии практически не влияет на результат лечения и выраженность боли.

Почему после мануальной терапии иногда становится легче

Некоторые люди действительно отмечают улучшения после таких практик, но механизм эффекта другой. Это может быть связано:

со снижением мышечного спазма;

кратковременным улучшением подвижности суставов;

эффектом ожидания.

Чем опасны попытки вправить позвоночник

Грубые манипуляции на шее и позвоночнике могут быть не просто бесполезны, но и опасны. Известны случаи повреждения позвоночных и сонных артерий после резких манипуляций на шее. Также среди возможных осложнений:

усиление компрессии нервных корешков;

травмы связок и суставов;

ухудшение неврологических симптомов.

Межпозвонковая грыжа — это не вылетевший диск, а повреждение сложной структуры, которое нельзя вправить руками механически. Щелчок во время мануальной терапии объясняется физическими процессами внутри суставной жидкости и никак не связан с лечением грыжи.

