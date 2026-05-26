Врач объяснил, почему болят колени

Боль в колене после тренировок или активной физической работы часто списывают на усталость или крепатуру, но коленный сустав — механизм сложный, и временное затишье не всегда означает решение проблемы. Врач — ортопед-травматолог Михаил Болотников рассказал «Рамблеру», почему после занятий спортом могут болеть колени и как тренироваться, не нанося вреда суставам.

Проблемы с коленями могут начаться после увеличения физической активности: интенсивной тренировки с весами или новой беговой дистанции. Причём во время занятия симптомов, как правило, не бывает. Они появляются позже, когда на любое движение колено отзывается болью. Она может затихать, создавая впечатление, что всё в порядке. Однако в этот момент колени испытывают большую нагрузку.

Почему трудно понять причину болей самостоятельно

Колено — самый крупный и сложный сустав в теле. В его движении задействованы кости, мышцы, связки, сухожилия, хрящи, мениски и синовиальная оболочка. Боль может возникнуть из-за проблем с любым из этих звеньев. Точно определить причину может только врач. Поэтому консультация специалиста обязательна.

«У пациентов, которые занимаются спортом с ударной нагрузкой, часто встречается патология в переднем отделе коленного сустава, то есть пателлофеморальный болевой синдром. А у любителей бега — "колено бегуна", медицинское название этого диагноза — синдром трения илиотибиального тракта. Конечно, могут быть и другие диагнозы или травмы, например повреждение менисков или связок». Михаил Болотников врач — травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии медицинского центра «UNI Клиник»

Пателлофеморальный болевой синдром. В этом случае проблема возникает между надколенником (коленной чашечкой) и бедренной костью. Боль может то затихать на неделю, то возвращаться снова. Опасность синдрома — в постепенном разрушении суставного хряща. Без своевременной коррекции этот процесс может перерасти в артроз. Поэтому боль в колене нельзя игнорировать. Даже если она несильная и возникает периодически, нужно обратиться к врачу.

Синдром трения илиотибиального тракта. Илиотибиальный тракт — это длинная связка, которая идёт по внешней стороне бедра от таза до голени. Боль и неприятные ощущения появляются, когда она трётся о наружный мыщелок бедренной кости. Такое часто бывает у любителей бега.

«Пателлофеморальный болевой синдром — это боль в суставе под коленной чашечкой или вокруг неё. А при синдроме трения илиотибиального тракта боль возникает по наружной поверхности колена», — объясняет разницу в ощущениях врач.

Это далеко не единственные возможные диагнозы. Боль в колене может вызвать:

разрыв крестообразной связки;

разрыв мениска;

бурсит коленного сустава (воспаление синовиальных сумок);

тендинит надколенника (воспаление сухожилий);

вывих надколенника;

остеоартроз (разрушение хряща в колене);

ревматоидный артрит (аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет атакует здоровые суставы);

подагру и другие заболевания.

Самостоятельно отличить одно от другого вряд ли получится. Поэтому при болях в колене лучше сразу обращаться к врачу, а если есть «красные флаги», сделать это нужно как можно скорее.

«Отёк, нестабильность сустава, заклинивание или блокада в коленном суставе, резкая боль, хромота, подкашивание, невозможность нормально согнуть или разогнуть коленный сустав, а также боль, которая не уменьшается в течение нескольких дней, — всё это поводы срочно обратиться к врачу», — предупреждает ортопед-травматолог.

Кто в зоне риска

Некоторые факторы увеличивают риск возникновения болей в коленях.

Большая нагрузка на суставы. Частое выполнение одних и тех же движений, в которых задействованы колени. Например, бег, прыжки или работа на четвереньках.

Частое выполнение одних и тех же движений, в которых задействованы колени. Например, бег, прыжки или работа на четвереньках. Слабые мышцы вокруг колена. Если мышцы ног слабые, они не обеспечивают должную поддержку колена при нагрузках.

Если мышцы ног слабые, они не обеспечивают должную поддержку колена при нагрузках. Анатомические особенности. Иногда коленная чашечка имеет необычную форму. Тогда проблемы могут возникнуть и без дополнительной нагрузки.

Как тренироваться без вреда для коленей

Некоторые упражнения могут провоцировать боль, особенно если уже есть чувствительность в коленном суставе. Обычно это глубокие приседания, выпады, прыжки или бег на высокой скорости или дальние расстояния. Важно делать эти упражнения правильно и дозированно.

«Колени во время приседа должны идти строго по линии стоп, они ни в коем случае не должны заваливаться внутрь, — комментирует врач. — Важно не приседать ниже 90 градусов и не поднимать слишком большой вес. Что касается бега, объём и интенсивность лучше увеличивать постепенно. Если возникает болевой синдром, лучше уменьшать нагрузку и не работать через выраженный дискомфорт».

Что можно сделать

В острый период важно обеспечить покой сустава. На время необходимо ограничить действия или упражнения, которые вызывают боль. Например, перестать бегать или приседать со штангой.

С разрешения врача можно прикладывать к колену холодный компресс и носить бандаж, принять нестероидные противовоспалительные препараты.

Как обычно лечат

Может звучать парадоксально, но, чтобы колени не болели после тренировок, нужно... тренироваться. Сильные мышцы ног помогают поддерживать сустав, а упражнения на растяжку — снять гипертонус.

Однако важно делать это без большой осевой нагрузки. Можно обратиться к реабилитологу или физиотерапевту, чтобы пройти курс лечебной физкультуры. Это поможет укрепить мышцы, повысить стабильность коленного сустава и научиться делать упражнения правильно.

Также врач может назначить медикаментозное лечение. В редких случаях, когда боль слишком сильная и консервативное лечение не помогает, делают операции.

Главное: боль в колене после тренировок — повод обратиться к врачу

Боль в колене после спорта — это не естественная реакция на физические нагрузки, а сигнал о нарушении механики движения и перегрузке. Колено — слишком сложный механизм, поэтому поставить точный диагноз может только врач. Без лечения временный дискомфорт и боль могут перерасти в более серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому важно вовремя начать коррекцию. В первую очередь нужно исключить ударные нагрузки на сустав и обратиться к ортопеду-травматологу.

