Белые полосы на ногтях: мифы о дефиците и реальные причины

Белые отметины на ногтях часто считают признаком дефицита витаминов или минералов. Однако современная доказательная медицина связывает их с другими причинами. Разобрались,почему появляются белые пятна и полосы на ногтях и когда они могут быть опасны.

Белые пятна на ногтях в медицине называют лейконихией. Её часто связывают с нехваткой кальция, цинка или железа, но исследования не подтверждают прямой связи между состоянием ногтей и уровнем этих микроэлементов в организме.

Чаще всего встречается истинная лейконихия. Такие пятна появляются из-за нарушений в процессе ороговения (кератинизации) ногтевой пластины. В подавляющем большинстве случаев белые полоски и точки вызваны механическим повреждением матрикса ногтя. Это могут быть удары, привычка грызть ногти или глубокий маникюр. Такие пятна перемещаются по мере роста ногтя и со временем исчезают.

Также встречается ложная (кажущаяся) лейконихия. В этом случае изменение цвета ногтя вызвано проблемами не в самом ногте, а в сосудах ногтевого ложа. Такие линии не двигаются при росте ногтя и бледнеют при нажатии на пластину. Иногда они могут указывать на системные проблемы, например, низкий уровень белка (гипоальбуминемия) или заболевания почек и печени, но это редкие клинические случаи, и с дефицитом цинка или кальция они тоже не связаны.

Исследования показывают, что с побелением ногтевой пластины может быть связан дефицит селена. Однако у таких пациентов наблюдалось побеление всей ногтевой пластины, а не появление отдельных белых зон. Более того, такая острая нехватка селена возникала у людей после длительного парентерального питания (через кровоток, минуя ЖКТ). У здоровых людей такая связь маловероятна.

Белые полоски на ногтях в большинстве случаев появляются из-за мелких бытовых травм и не требуют приема витаминов. Обращаться к специалисту стоит, когда побеление затрагивает все ногти сразу или полосы не исчезают по мере их роста.

