Найден «выключатель» зуда после укусов комаров

Учёные выяснили, почему одни люди спокойно переносят укусы комаров, а другие расчёсывают кожу до крови. Всё дело в клетках внутри кожи, которые могут «выкручивать» чувствительность нервных окончаний на максимум. Разбираемся, от чего зависит их активность и можно ли снизить зуд.

Почему люди по-разному реагируют на укусы комаров

Кожа плотно пронизана нервными окончаниями. Они работают как датчики: улавливают изменения в среде и посылают сигналы в мозг. После укуса комара иммунные клетки кожи запускают местную воспалительную реакцию, а выделяемые сигнальные молекулы повышают чувствительность сенсорных нервных окончаний. Cила реакций зависит от индивидуальной настройки иммунитета.

Исследование гарвардских учёных, опубликованное в журнале Nature, показало, что за силу зуда среди прочих факторов отвечают особые GD3-клетки. Это редкий вид Т-лимфоцитов (клеток иммунной систем). Они вырабатывают сигнальный белок интерлейкин-3 (IL-3). Этот белок не вызывает зуд сам по себе. Он действует как регулятор громкости: IL-3 повышает чувствительность нервных окончаний к раздражителям.

Если у человека много таких GD3-клетки и они активно выделяют белок, порог чувствительности падает. В итоге нервы реагируют на комариную слюну сильнее. Помимо генетики на количество GD3-клеток в коже влияют внешние факторы:

микробиом — бактерии на коже регулируют работу иммунной системы;

— бактерии на коже регулируют работу иммунной системы; состояние кожного барьера — при сухости и повреждениях чувствительность растёт;

— при сухости и повреждениях чувствительность растёт; возраст — со временем таких клеток-регуляторов становится меньше и реакция на укусы ослабевает.

Можно ли контролировать зуд

Теоретически — да. Если подавить действие IL-3 или снизить активность GD3-клеток, можно уменьшить чувствительность кожи и избавиться от навязчивого зуда. Причём не только после укусов, но и при хронических кожных заболеваниях, например, атопическом дерматите.

В экспериментах на грызунах учёные «выключали» гены, связанные с этим механизмом. В результате животные чесались меньше.

Хотя эти данные получены на мышах, их иммунная система во многом схожа с человеческой. Поэтому не исключено, что аналогичный механизм работает и у людей.

Если это подтвердится в клинических исследованиях, такие открытия могут привести к появлению новых препаратов — не просто снимающих симптомы, а воздействующих на сам механизм зуда. Речь идёт о таргетной терапии, которая сможет «отключать» желание чесаться.

