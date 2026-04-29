Мурашки на коже: зачем организм включает этот древний рефлекс

Мурашки появляются за доли секунды — от холода, испуга, музыки или внезапного прикосновения. Кажется, что это просто странная реакция кожи, но за ней стоит древний механизм нервной системы. Разобрались, как он работает.

© сгенерировано с помощью ИИ

Почему появляются мурашки?

Медицинское название мурашек — пилоэрекция. В коже рядом с волосяными фолликулами расположены крошечные гладкие мышцы — arrector pili. При сокращении этих мышц фолликул слегка поднимается, волосок встаёт вертикально и на поверхности кожи появляется бугорок.

Запуск идёт через симпатическую нервную систему — часть автономной нервной системы, отвечающую за реакцию «бей или беги». Сигнал может прийти при резком охлаждении, испуге, сильном волнении, трогательной музыке, воспоминании, боли или внезапном прикосновении. Эта реакция не управляется сознанием — кожа реагирует раньше.

Главная эволюционная задача пилоэрекции — защита от холода. У животных с густой шерстью поднятые волоски удерживают слой воздуха возле тела, снижая потерю тепла. Для людей эффект почти бесполезен, так как волосяной покров слишком редкий. Поэтому мурашки выглядят как след старого биологического механизма, сохранившегося после эволюционных изменений. У человека такой ответ уже почти не помогает согреваться, но рефлекс сохраняется.

Вторая распространённая причина — сильные эмоции. Страх, восторг, благоговение или яркое впечатление от музыки активизируют симпатическую нервную систему. В ответ учащается пульс, меняется тонус сосудов, а мышцы у волосяных фолликулов могут сокращаться. Отсюда выражение «волосы встали дыбом». Реальная пилоэрекция может возникать не всегда: ощущение мурашек иногда сильнее видимых изменений на коже.

Исследования кожи показывают ещё одну деталь: мышца, нерв и волосяной фолликул образуют единую микросистему. В работе, опубликованной в журнале Cell, описана связь симпатического нерва, мышцы arrector pili и стволовых клеток фолликула. При холоде такая система участвует не только в подъёме волоска, но и в регуляции роста волос. Однако для человека эта функция, скорее всего, рудиментарна.

Обычно мурашки безопасны и проходят за секунды или минуты после согревания, окончания испуга или эмоционального стимула. Повод для консультации с врачом — частые приступы без понятной причины, сочетание с онемением, болью, слабостью, головокружением, обмороками, нарушением речи, сыпью или зудом. В таких случаях речь может идти уже не о простом кожном рефлексе, а о неврологической, сосудистой, аллергической или дерматологической проблеме.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.