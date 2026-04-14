Учёные рассказали, как стресс рушит вашу ДНК

Как стресс разрушает ДНК и ускоряет старение: разбор
Стресс — это не только про эмоции, но и про телесное здоровье. Разобрались, как на фоне стресса меняется ДНК и ускоряется старение, а также можно ли замедлить этот процесс.
Стресс — это комплекс реакций, которые запускаются каждый раз, когда мозг воспринимает что-то как угрозу. В ответ активируются надпочечники, которые выбрасывают в кровь адреналин и кортизол. Эти гормоны ускоряют сердцебиение, повышают давление, усиливают приток энергии к мышцам. Всё это помогает справиться с ситуацией «бей или беги». Такая реакция полезна, когда нужно быстро среагировать в опасной ситуации (например, убежать от зверя).
Иначе дела обстоят при хроническом стрессе. В этом случае организм живёт в состоянии постоянной «боевой готовности». Стресс постепенно разрушает его. Примечательно, что повреждения возникают и в ДНК, из-за чего организм быстрее стареет.
Что происходит с ДНК при стрессе и как это старит организм
Есть три механизма, через которые стресс ускоряет старение.
Свободные радикалы
Когда уровень кортизола долго остаётся высоким, клетки начинают вырабатывать больше активных форм кислорода — свободных радикалов. При хроническом стрессе их становится слишком много.
Эти молекулы агрессивные. Они атакуют клеточные структуры, включая ДНК, вызывая точечные мутации и разрывы. Таким образом, чем чаще клетки сталкиваются с этими молекулами, тем быстрее изнашиваются.
Укорачивание теломер
На концах каждой хромосомы есть теломеры — своеобразные «колпачки», которые защищают ДНК от повреждений при делении клетки. С каждым делением теломеры становятся короче, и в какой-то момент (после многих делений) ДНК теряет защиту.
Под действием хронического стресса теломеры укорачиваются быстрее, чем должны. Короткие теломеры — признак того, что клетка стареет раньше срока и вскоре утратит способность делиться.
Нарушение репарации (ремонта) ДНК
В каждой клетке работают десятки механизмов, которые круглосуточно чинят повреждения ДНК. Это своего рода ремонтная бригада, которая не допускает накопления ошибок в генетическом коде.
Однако хронический стресс подавляет активность ремонтных систем. Есть данные, что он может нарушать процессы восстановления ДНК, однако механизмы этого эффекта до конца не изучены. В результате повреждения ДНК накапливаются быстрее, чем происходит ремонт.
Стресс как переключатель активности генов
Стресс влияет не только на структуру ДНК, но и на то, как гены работают (это называется эпигенетикой — изменением активности генов без изменения структуры ДНК). То есть стресс может включать или выключать гены, которые управляют иммунитетом, воспалением, обменом веществ и даже настроением.
Во время хронического стресса увеличивается число молекул, которые присоединяют к ДНК метильные группы (это специфические химические остатки). Эта реакция называется метилированием. Метилирование ДНК может изменять активность генов, чаще снижая её, но эффект зависит от конкретного участка генома.
Оксидативный стресс и старение: как кислород приводит к болезням
Например, при хроническом стрессе:
- могут «замолкать» гены, которые отвечают за подавление воспаления;
- хуже работают гены, участвующие в восстановлении ДНК;
- меняется активность генов, связанных с работой нейромедиаторов.
Со временем это приводит к тому, что клетки хуже справляются со стрессом, легче воспаляются и быстрее стареют.
Воспаление — звено между стрессом и старением
Хронический стресс запускает в организме цепную реакцию, в центре которой — воспаление низкой интенсивности. Это не то воспаление, которое возникает при травме или инфекции. Оно не даёт температуры, не вызывает резкой боли — оно тихое, скрытое, но постоянное. Именно такое воспаление считается одним из главных механизмов ускоренного старения.
На этом фоне быстрее накапливаются ошибки в ДНК, активнее укорачиваются теломеры и хуже работает система репарации. В свою очередь клетки с повреждёнными ДНК могут воспаляться ещё сильнее, формируя тем самым замкнутый круг.
Такое воспаление связано с развитием хронических заболеваний.
Как замедлить биологическое старение, вызванное стрессом
Для этого нужно устранить источник стресса, а также следовать рекомендациям по здоровому образу жизни. Рассмотрим основные научно подтверждённые способы замедления старения.
Полноценный сон
Сон связан со снижением уровня кортизола, уменьшением воспаления и активизацией системы репарации ДНК. Люди, которые регулярно спят 7–9 часов, имеют более «молодые» эпигенетические маркеры.
Физическая активность
Умеренная регулярная нагрузка (минимум 150 минут в неделю) снижает уровень воспалительных цитокинов, стимулирует антиоксидантные системы и улучшает работу митохондрий (энергетических «фабрик» клеток). Физическая активность ассоциирована с большей длиной теломер.
Медитация и дыхательные практики
Медитация и дыхательные практики уменьшают активность симпатической нервной системы и могут способствовать снижению уровня кортизола.
Когда нужно бороться со стрессом, а когда нет — ответ учёных
Социализация
Поддержка близких и регулярное общение связаны с более низким уровнем стресса. У людей с хорошими социальными связями уровень воспалительных маркеров ниже, а теломеры укорачиваются медленнее.
Сбалансированное питание
Рацион с большим количеством овощей, ягод, рыбы и орехов снижает оксидативный стресс и уменьшает воспаление. Важно при этом как можно меньше есть переработанной еды — пищи, которая предварительно прошла глубокую обработку (например, колбасы, фастфуд, кондитерские изделия).
Главное о последствиях хронического стресса
Хронический стресс ускоряет старение. Он повреждает ДНК, укорачивает теломеры, нарушает работу генов и поддерживает «тихое» воспаление, которое изнашивает организм. На этот процесс можно повлиять: сон, регулярная физическая активность, общение с близкими людьми, медитация и сбалансированное питание снижают действие кортизола и уменьшают воспаление.
