Учёные рассказали, как стресс рушит вашу ДНК

Стресс — это не только про эмоции, но и про телесное здоровье. Разобрались, как на фоне стресса меняется ДНК и ускоряется старение, а также можно ли замедлить этот процесс.

Стресс — это комплекс реакций, которые запускаются каждый раз, когда мозг воспринимает что-то как угрозу. В ответ активируются надпочечники, которые выбрасывают в кровь адреналин и кортизол. Эти гормоны ускоряют сердцебиение, повышают давление, усиливают приток энергии к мышцам. Всё это помогает справиться с ситуацией «бей или беги». Такая реакция полезна, когда нужно быстро среагировать в опасной ситуации (например, убежать от зверя).

Иначе дела обстоят при хроническом стрессе. В этом случае организм живёт в состоянии постоянной «боевой готовности». Стресс постепенно разрушает его. Примечательно, что повреждения возникают и в ДНК, из-за чего организм быстрее стареет.

Что происходит с ДНК при стрессе и как это старит организм

Есть три механизма, через которые стресс ускоряет старение.

Свободные радикалы

Когда уровень кортизола долго остаётся высоким, клетки начинают вырабатывать больше активных форм кислорода — свободных радикалов. При хроническом стрессе их становится слишком много.

Эти молекулы агрессивные. Они атакуют клеточные структуры, включая ДНК, вызывая точечные мутации и разрывы. Таким образом, чем чаще клетки сталкиваются с этими молекулами, тем быстрее изнашиваются.

Укорачивание теломер

На концах каждой хромосомы есть теломеры — своеобразные «колпачки», которые защищают ДНК от повреждений при делении клетки. С каждым делением теломеры становятся короче, и в какой-то момент (после многих делений) ДНК теряет защиту.

Под действием хронического стресса теломеры укорачиваются быстрее, чем должны. Короткие теломеры — признак того, что клетка стареет раньше срока и вскоре утратит способность делиться.

Нарушение репарации (ремонта) ДНК

В каждой клетке работают десятки механизмов, которые круглосуточно чинят повреждения ДНК. Это своего рода ремонтная бригада, которая не допускает накопления ошибок в генетическом коде.

Однако хронический стресс подавляет активность ремонтных систем. Есть данные, что он может нарушать процессы восстановления ДНК, однако механизмы этого эффекта до конца не изучены. В результате повреждения ДНК накапливаются быстрее, чем происходит ремонт.

Стресс как переключатель активности генов

Стресс влияет не только на структуру ДНК, но и на то, как гены работают (это называется эпигенетикой — изменением активности генов без изменения структуры ДНК). То есть стресс может включать или выключать гены, которые управляют иммунитетом, воспалением, обменом веществ и даже настроением.

Во время хронического стресса увеличивается число молекул, которые присоединяют к ДНК метильные группы (это специфические химические остатки). Эта реакция называется метилированием. Метилирование ДНК может изменять активность генов, чаще снижая её, но эффект зависит от конкретного участка генома.

Например, при хроническом стрессе:

могут «замолкать» гены, которые отвечают за подавление воспаления;

хуже работают гены, участвующие в восстановлении ДНК;

меняется активность генов, связанных с работой нейромедиаторов.

Со временем это приводит к тому, что клетки хуже справляются со стрессом, легче воспаляются и быстрее стареют.

Воспаление — звено между стрессом и старением

Хронический стресс запускает в организме цепную реакцию, в центре которой — воспаление низкой интенсивности. Это не то воспаление, которое возникает при травме или инфекции. Оно не даёт температуры, не вызывает резкой боли — оно тихое, скрытое, но постоянное. Именно такое воспаление считается одним из главных механизмов ускоренного старения.

На этом фоне быстрее накапливаются ошибки в ДНК, активнее укорачиваются теломеры и хуже работает система репарации. В свою очередь клетки с повреждёнными ДНК могут воспаляться ещё сильнее, формируя тем самым замкнутый круг.

Такое воспаление связано с развитием хронических заболеваний.

Как замедлить биологическое старение, вызванное стрессом

Для этого нужно устранить источник стресса, а также следовать рекомендациям по здоровому образу жизни. Рассмотрим основные научно подтверждённые способы замедления старения.

Полноценный сон

Сон связан со снижением уровня кортизола, уменьшением воспаления и активизацией системы репарации ДНК. Люди, которые регулярно спят 7–9 часов, имеют более «молодые» эпигенетические маркеры.

Физическая активность

Умеренная регулярная нагрузка (минимум 150 минут в неделю) снижает уровень воспалительных цитокинов, стимулирует антиоксидантные системы и улучшает работу митохондрий (энергетических «фабрик» клеток). Физическая активность ассоциирована с большей длиной теломер.

Медитация и дыхательные практики

Медитация и дыхательные практики уменьшают активность симпатической нервной системы и могут способствовать снижению уровня кортизола.

Социализация

Поддержка близких и регулярное общение связаны с более низким уровнем стресса. У людей с хорошими социальными связями уровень воспалительных маркеров ниже, а теломеры укорачиваются медленнее.

Сбалансированное питание

Рацион с большим количеством овощей, ягод, рыбы и орехов снижает оксидативный стресс и уменьшает воспаление. Важно при этом как можно меньше есть переработанной еды — пищи, которая предварительно прошла глубокую обработку (например, колбасы, фастфуд, кондитерские изделия).

Главное о последствиях хронического стресса

Хронический стресс ускоряет старение. Он повреждает ДНК, укорачивает теломеры, нарушает работу генов и поддерживает «тихое» воспаление, которое изнашивает организм. На этот процесс можно повлиять: сон, регулярная физическая активность, общение с близкими людьми, медитация и сбалансированное питание снижают действие кортизола и уменьшают воспаление.

