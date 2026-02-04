Названы 6 простых советов по борьбе со стрессом

Когда нужно бороться со стрессом, а когда нет — ответ учёных
Стресс давно получил репутацию одного из главных врагов здоровья. Его связывают с выгоранием, сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией и преждевременным старением. Разобрались, всегда ли стресс — это плохо.
Наука говорит, что стресс бывает разным:
- в одних случаях он действительно разрушает здоровье;
- в других — помогает адаптироваться, учиться и становиться лучше.
Эту двойственность часто описывают через понятия эустресса (полезного стресса) и дистресса (вредного, хронического стресса). Поэтому ключевой вопрос звучит так: как относиться к стрессу и всегда ли нужно с ним бороться?
Когда стресс — это хорошо
Об эустрессе говорят, когда стресс возникает на посильные для человека вызовы, например:
- сдачу экзамена,
- публичное выступление,
- новую работу,
- первое свидание,
- спортивное соревнование,
- прочее.
В этом случае стресс помогает организму мобилизоваться (а не истощает его силы). Так, активируется симпатическая нервная система, в умеренных количествах (что принципиально важно) выделяются гормоны кортизол и адреналин. Это повышает концентрацию внимания, скорость реакции, мотивацию и способность к обучению. Другими словами, создаётся лёгкое напряжение, в условиях которого человек работает эффективнее — он быстрее принимает решения, лучше запоминает и усваивает информацию.
Стресс как тренировка
Ещё одна польза эустресса — развитие устойчивости. То есть организм учится справляться с нагрузкой. Эксперименты на животных и наблюдения у людей показывают, что отсутствие таких стимулов вредно. Так, дефицит стресса может привести к апатии, снижению мотивации и даже депрессии.
Почему отношение к стрессу иногда важнее, чем борьба с ним
Психолог, профессор Стэнфордского университета Келли Макгонигал отмечает, что крайне важно, какое отношение у человека вырабатывается к стрессовой ситуации. Так, люди, которые воспринимают стресс исключительно как угрозу, чаще выбирают неправильные стратегии:
- избегание проблемы;
- прокрастинацию (например, когда много работы, а дедлайны «поджимают»);
- злоупотребление алкоголем;
- прокручивание в голове худших сценариев.
Напротив, те, кто рассматривает стресс как естественную реакцию организма, чаще действуют конструктивно:
- пытаются решить проблему;
- ищут поддержку;
- находят смысл в происходящем и извлекают уроки.
Макгонигал говорит о трёх установках, которые помогут человеку изменить отношение к стрессу:
- Попробовать воспринимать реакцию на стресс как источник энергии, а не как поломку в организме.
- Поверить в себя — в возможность справиться с вызовом (например, отважиться на ответственную должность, которую ранее избегали из-за страха неудачи).
- Понять и принять тот факт, что стресс — это универсальная часть человеческой жизни, а не личная неудача.
Примечательно, что такие установки можно развивать. Например, понимание того, что учащённое сердцебиение помогает мобилизоваться, может поменять отношение к стрессу. Постепенно человек начинает смотреть на некоторые виды стресса как на ресурс для обучения, адаптации и личного роста.
Стресс и «красные флаги»: когда это действительно плохо
Главная особенность «плохого» стресса — когда он становится постоянным, неконтролируемым и лишённым всякого смысла. Такой стресс не помогает, а разрушает.
Вот основные признаки того, что стресс стал опасным:
- постоянное чувство напряжения, которое не проходит даже после отдыха или выходных;
- нарушения сна — трудности с засыпанием, частые пробуждения, ощущение усталости по утрам;
- эмоциональное истощение — апатия, раздражительность, ощущение безразличия;
- снижение концентрации и памяти, трудности с принятием решений;
- головные боли, боли в мышцах, учащённое сердцебиение, проблемы с желудком и кишечником;
- потеря чувства контроля над собственной жизнью;
- переедание или потеря аппетита, злоупотребление алкоголем (поведенческие изменения).
Такой стресс — это фактор риска депрессии, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Вот с ним уже нужно бороться.
Что делать
В первую очередь важно вернуть ощущение контроля над происходящим. Надо понять, что именно вызывает стресс и на что уже сейчас можно повлиять. Например, если чувство тревоги или апатии возникает после просмотра новостей, то их явно нужно ограничить.
Для преодоления стресса важно обеспечить:
- полноценный сон;
- регулярную физическую активность;
- сбалансированное питание;
- отказ от вредных привычек (особенно опасен тут алкоголь);
- проведение техник, позволяющих успокоиться (например, медитация, техники дыхательной релаксации и прочее);
- поддержку связи с близкими людьми (родственниками, друзьями, коллегами).
Если стресса не становится меньше, а ситуация ухудшается, обязательно обратитесь к психотерапевту. Такой шаг — не признак слабости, а наиболее эффективный способ решения проблемы.
Главное о «хорошем» и «плохом» стрессе
В умеренной форме стресс помогает адаптироваться к вызовам, повышает концентрацию, мотивацию и способствует обучению. Такой стресс нужен для активной полноценной жизни.
Опасен хронический стресс, когда он становится неконтролируемым и лишённым смысла. В этом случае он истощает организм, повышает риск депрессии и хронических заболеваний. В этом случае со стрессом нужно бороться. Если самостоятельные попытки оказались неудачными, нужно обратиться к специалисту.
