Учёные выдали правду о популярной диете

Новое исследование ставит под сомнение эффективность интервального голодания для снижения веса у взрослых людей с избыточным весом и ожирением.

Обзор опубликован в Cochrane Database of Systematic Reviews. Учёные проанализировали данные 22 клинических испытаний с участием почти 2000 человек из Северной Америки, Европы, Китая и Австралии. Они сравнили результаты тех, кто практиковал различные виды интервального голодания (включая альтернативное дневное голодание и питание с ограничением по времени), с теми, кто придерживался традиционных диетических рекомендаций или не менял своих привычек.

Выводы исследователей показали, что интервальное голодание не приводит к клинически значимой потере веса по сравнению со стандартными советами по питанию.

«Интервальное голодание, похоже, просто не работает для взрослых с избыточным весом или ожирением, пытающихся похудеть», — заявил ведущий автор исследования Луис Гарегнани из центра Кокрейн при Университетской больнице Итальяно де Буэнос-Айрес.

Авторы работы также обратили внимание на несоответствие между ажиотажем в соцсетях и реальными научными данными. Они подчёркивают, что исследований долгосрочных эффектов такого режима питания недостаточно, а существующие данные ограничены по объему и качеству. Кроме того, большинство испытаний проводилось среди белого населения богатых стран, поэтому их результаты нельзя автоматически распространять на другие группы.

5 самых опасных диет: разбор