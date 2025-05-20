Эти 5 диет опасны для жизни: разбор

Экспресс-методы похудения в долгосрочной перспективе в лучшем случае бесполезны, а в худшем — опасны для здоровья и жизни. Разобрались с самыми экстремальными и вредными способами сбросить вес.

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Твинки-диета

Автор этой диеты — профессор Марк Хауб из Университета Канзаса. Он хотел доказать на своём примере, что похудеть можно и на фастфуде, главное — соблюдать дефицит калорий.

Основу рациона профессора составили бисквитные пирожные Twinkies (откуда пошло название диеты). Также он ел чипсы, печенье и другие высококалорийные продукты. За два месяца ему удалось сбросить 12 кг.

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Почему это опасно

Похудение в ущерб здоровью — это проигрышная стратегия. Исследования показывают, что регулярное потребление фастфуда и других ультрапереработанных продуктов связано с повышенным риском:

сердечно-сосудистых заболеваний;

психических расстройств;

слабоумия;

раннего старения;

преждевременной смерти.

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Диета с ватными шариками

В погоне за стройным телом люди готовы даже есть вату — смоченные в соке шарики. Они наполняют желудок и придают чувство сытости.

Почему это опасно

Организм человека не способен переваривать вату. Волокна слипаются, образуя плотные массы — безоары, которые закупоривают пищеварительный тракт. Это приводит к сильным болям, рвоте, вздутию живота и запорам. Есть опасность некроза тканей и перитонита, что требует неотложной медицинской помощи.

Кроме того, вата может содержать опасные химикаты, которые используются в процессе отбеливания. В частности, это диоксины, которые нарушают обмен веществ, угнетают работу иммунной системы и даже способствуют развитию раковых заболеваний.

Пирсинг козелка

Это не диета, а псевдонаучный способ подавить аппетит. По мнению приверженцев подхода, проколотый козелок уха сильно снижает тягу к еде. А всё потому, что в этой области сосредоточены биологически активные точки, отвечающие за аппетит и чувство насыщения.

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Почему это опасно (ещё и бесполезно)

Популярность метода в западных странах приобрела такие масштабы, что этим вопросом занялись учёные. Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета решили проверить, насколько это эффективно. Вердикт специалистов однозначен:

Прокалывание козелка уха не помогает сбросить лишний вес и никак не влияет на аппетит.

сбросить лишний вес и никак не влияет на аппетит. У некоторых людей, проколовших уши, развилась ушная инфекция, а также были случаи деформации уха.

Таким образом, пирсинг козелка — это не только бесполезно, но и опасно.

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ХГЧ-диета

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) — это гормон, вырабатываемый организмом женщины во время беременности. В медицине его используют для лечения бесплодия. Однако в 1950-х годах британский врач Альберт Симеонс предложил использовать ХГЧ для похудения, сочетая его с диетой на 500 ккал в сутки. С тех пор популярность этой методики среди желающих быстро похудеть не угасает, несмотря на отсутствие доказательной базы. Как правило, ХГЧ вводят подкожно или принимают сублингвально (капли под язык).

Почему это не работает

Дело в том, что Альберт Симеонс в своё время провёл некорректные исследования. В частности, результаты его наблюдений не включали контрольную группу (с которой можно было бы сравнивать). Это сделали позже.

В некоторых рандомизированных контролируемых исследованиях сравнивали эффективность инъекций ХГЧ с плацебо. Участники всех групп теряли вес одинаково — из-за экстремального дефицита калорий, а не из-за действия гормона. Более того, ХГЧ не снижал чувство голода и не предотвращал потерю мышечной массы, как утверждали сторонники этого метода.

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Почему это опасно

Экстремальные низкокалорийные диеты приводят к истощению, головным болям, слабости, гормональным сбоям и нарушению работы сердечно-сосудистой системы. Об этом говорят специалисты Управления по качеству пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Кроме того, использование гормональных препаратов без показаний опасно серьёзными последствиями. В одном из описанных случаев 64-летнюю женщину, соблюдавшую ХГЧ-диету, госпитализировали с тромбозом вен (закупоркой вен тромбами) и эмболией лёгочной артерии (закупоркой артерий тромбами). Врачи пришли к выводу, что такое состояние, вероятно, вызвано комбинацией гормональной стимуляции и резкого дефицита калорий.

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Поедание ленточных червей

Это один из самых экстремальных и шокирующих способов похудеть: некоторые люди глотают капсулы с яйцами ленточных червей. Из яйца развивается личинка, которая прикрепляется к стенке кишечника и начинает питаться тем, что человек съел. В теории червь помогает худеть, поскольку отнимает часть калорий. Однако эффективность такого метода сомнительна. Кроме того, у человека развивается паразитарная инфекция со всеми вытекающими последствиями.

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Почему это опасно

Ленточный червь может вырастать в длину до нескольких метров. Он поглощает питательные вещества, вызывая дефицит витаминов и микроэлементов. Человек может столкнуться с такими симптомами, как:

хроническая диарея;

боли в животе;

тошнота, рвота;

слабость и утомляемость;

анемия;

аллергические реакции.

Но самое страшное — это риск инвазивной инфекции. Это когда личинки червя покидают кишечник и попадают в другие органы: печень, лёгкие, глаза и даже мозг.

Главное

Желание похудеть не должно становиться угрозой для жизни. Экстремальные диеты вроде ХГЧ, поедание паразитов или ватных шариков вредят организму и ведут к болезням. Лучший способ достичь и поддерживать здоровый вес — это сбалансированное питание и физическая активность.

Важные исследования