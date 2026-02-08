Эффект Моцарта оказался мифом — выводы учёных

Научный мир уже несколько десятилетий изучает эффект Моцарта — улучшение умственных способностей после прослушивания симфоний австрийского гения. Разобрались, может ли музыка на самом деле сделать умнее.

Что происходит с мозгом, когда играет мелодия

Музыка задействует сразу несколько структур мозга. Когда человек слышит мелодию, активизируются префронтальная кора, которая отвечает за внимание и прогнозирование, миндалевидное тело и гиппокамп (они участвуют в обработке эмоций и воспоминаний). Одновременно с этим происходит выброс нейромедиаторов дофамина, серотонина и окситоцина. Учёные считают, что музыка может влиять на эмоциональное состояние и мотивацию. Поэтому в психологии и психиатрии применяют музыкотерапию, а спортсмены часто тренируются в наушниках. Однако как музыка влияет на интеллект — вопрос открытый.

Эффект Моцарта: научный миф или факт

Всё началось с исследования Калифорнийского университета в Ирвайне. В 1993 году группа учёных под руководством психолога Фрэнсис Раушер поставила эксперимент. Студентов поделили на три группы и попросили решать пространственные задачи. Первая группа слушала сонату Моцарта для двух фортепиано ре мажор, вторая — просто расслабляющую музыку, третья работала в тишине. В итоге самые высокие баллы набрали студенты, которые решали тест под Моцарта.

Эксперимент пытались повторить с другими композиторами, но такого результата не было. Исследователи сделали вывод, что именно музыка Моцарта улучшает когнитивные способности.

Позже последовала череда исследований, пытавшихся разгадать механизм эффекта Моцарта. Результаты были противоречивыми. Например, статья, опубликованная в The Journal of Aesthetic Education, признавала: произведения Моцарта могут улучшать когнитивные показатели. Однако подчёркивала, что эффект нестойкий и длится недолго. В среднем музыка гениального композитора давала всего два дополнительных балла к тесту на IQ.

Исследование Йоркского университета пришло к выводу, что эффект Моцарта — это «артефакт эмоционального и физиологического возбуждения». То есть успешность выполнения задач связана не с музыкой Моцарта, а с настроением, которое она (или любая другая приятная мелодия) создаёт. Когда исследователи учитывали уровень возбуждения и настроение, эффект Моцарта исчезал.

Большинство учёных сходятся во мнении, что эффект Моцарта — скорее научный миф, распространённый медиа и популярной культурой. Даже если произведения австрийского композитора и улучшают умственные способности у некоторых людей, эффект этот краткосрочный и относится к очень узкому кругу задач. Повысить общий уровень интеллектуального развития и сделать человека умнее это не поможет.

Не слушать, а играть

Чтобы прокачать мозг, просто слушать музыку недостаточно. Для мыслительных навыков полезно учиться играть на музыкальных инструментах. Сразу несколько исследований подтвердили: у людей с музыкальным образованием хорошо развита вербальная память. Они лучше запоминают слова и тексты, причём даже если уже давно не брали инструмент в руки.

Исследователи объясняют этот феномен тем, что обучение музыке укрепляет зоны мозга, отвечающие за слуховую обработку и речь. Натренированный слух музыкантов точнее воспринимает звуки и их последовательность, благодаря чему слова кодируются и запоминаются лучше.

Главное: музыка полезна для мозга, но умнее не делает

Музыка активно влияет на мозг, поэтому её используют в психотерапии и спорте. Однако прослушивание классики не может повысить интеллект — эффект Моцарта оказался сильно преувеличенным.

Для когнитивных функций полезнее не слушать музыку, а учиться играть на музыкальных инструментах. Это улучшает вербальную память.

