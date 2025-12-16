Учёные вынесли вердикт: можно ли доверять интуиции

«Нутром чую», «сердце подсказывает», «внутренний голос» — все эти выражения используют, чтобы описать ощущение, которое часто воспринимают как нечто магическое. Однако у учёных есть рациональное объяснение того, что принято называть интуицией. Разобрались, что это такое и можно ли ей доверять.

Интуиция, или внутреннее чутьё, — это результат сложной обработки информации, происходящей в мозге. Мозг — это большая машина для прогнозирования, которая постоянно сравнивает поступающую сенсорную информацию и текущий опыт с накопленными знаниями и воспоминаниями о предыдущем опыте и прогнозирует, что будет дальше. Учёные называют это системой предиктивной обработки.

Как возникает интуиция

Мозг постоянно поддерживает максимальную готовность к любой текущей ситуации. Когда случается неожиданное событие (несоответствие), он тут же обновляет внутренние модели. Сравнение этих старых моделей (созданных на основе прошлого опыта) с текущим опытом происходит автоматически и бессознательно.

В психологической литературе интуицию часто рассматривают как один из двух основных способов мышления. Интуитивные процессы описывают как автоматические, быстрые и подсознательные. Аналитическое мышление, напротив, медленное, логическое и целенаправленное.

Разделение на аналитическое и интуитивное мышление для многих означает, что эти два типа обработки информации противоположны и работают по принципу качелей. Однако метаанализ, опубликованный в Journal of Behavioral Decision Making, показал, что аналитическое и интуитивное мышление обычно не связаны между собой и могут проявляться одновременно.

Можно ли полагаться на интуицию

Вопрос о том, можно ли полагаться на интуицию, непростой. Она работает быстро и автоматически, опираясь на древние механизмы мозга, и иногда даёт сбои. Так появляются привычные ловушки мышления, в которые человек попадает неосознанно. К тому же интуиция сформировалась в других условиях и не всегда подходит для современной жизни. Например, рука тянется к тарелке с выпечкой — мозг всё ещё «думает», что нужно срочно запасаться энергией, и её хочется съесть. Однако вряд ли организму нужно такое количество сахара и жиров, хотя во времена охотников и собирателей стремление запастись энергией было рациональным.

Хотя интуиция считается ненадёжным и неточным инструментом, аналитическое мышление тоже может быть неоптимальным. Исследования показали, что долгое обдумывание может серьёзно затруднить процесс принятия решений.

Иногда аналитическое мышление на самом деле не помогает принятию решения, а лишь оправдывает его задним числом. Часто решение рождается интуитивно, а логика подключается позже, чтобы найти убедительные объяснения.

В ситуации, когда нужно принять решение, эксперты советуют задать себе несколько вопросов. Вы уже сталкивались с чем-то похожим или видите это впервые? Не мешают ли привычные ошибки мышления — например, склонность всё обобщать или заранее ждать худшего? Есть ли у вас личный опыт в этой сфере?

Если ситуация новая и не опирается на прошлый опыт, лучше замедлиться и включить рассудок. В таких случаях спокойный разбор деталей помогает избежать поспешных выводов. Однако, когда обстоятельства знакомы, а внутренний отклик возникает быстро и без сильных эмоций, интуиция может задать верное направление и дать подсказку там, где запаздывает анализ. В сложных ситуациях интуиция и логика могут дополнять друг друга и помогают увидеть картину целиком.

Главное: интуиции можно доверять, но не всегда

Интуиция — это быстрый и неосознанный анализ опыта, который делает мозг. Она может подводить из-за когнитивных искажений и устаревших моделей поведения. Однако и долгий анализ иногда мешает принять решение. В новых и сложных ситуациях лучше включать логику, а там, где есть опыт и знакомый контекст, интуиция теоретически может помочь принять верное решение.

