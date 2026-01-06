Врачи предупредили, когда праздник может закончиться в реанимации

Синдром праздничного сердца: причины, симптомы и профилактика
Нарушение сердечного ритма после алкоголя может привести к серьёзным осложнениям. Разобрались, что такое синдром праздничного сердца, почему он появляется даже у здоровых людей и в каких случаях опасен.
Что это такое
Врачи обратили внимание на рост госпитализаций с нарушением сердечного ритма сразу после праздников. Поздние исследования подтвердили: синдром «праздничного сердца» встречается не только у людей, которые часто пьют. Основная проблема при этом состоянии — фибрилляция предсердий. Это нарушение ритма, при котором верхние отделы сердца перестают работать согласованно. Пульс становится частым и неровным, а сердце хуже перекачивает кровь.
Синдром может возникать даже у молодых и внешне здоровых людей. В большинстве случаев ритм приходит в норму в течение суток, но состояние нельзя считать безобидным. При фибрилляции предсердий повышается риск образования тромбов и инсульта.
Почему алкоголь сбивает сердечный ритм
В первую очередь он мешает нормальной работе сердечных клеток. После спиртного в них нарушается баланс кальция — иона, который участвует в формировании электрического ритма сердца. Из-за этого сигналы возникают беспорядочно, и риск фибрилляции предсердий растёт.
Во время похмелья активнее работает симпатическая нервная система: пульс учащается, давление повышается, а сердцу сложнее удерживать стабильный ритм. Алкоголь провоцирует обезвоживание. Вместе с жидкостью организм теряет калий и магний, которые помогают сердцу работать ровно. Их дефицит повышает вероятность перебоев.
Значение имеет и сам праздничный фон. Переедание, солёная еда, недосып и эмоциональное напряжение усиливают нагрузку на сердце.
Сколько спиртного повышает риск
Связь между алкоголем и нарушением ритма удалось проследить в проспективном исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine. В нём участники фиксировали употребление алкоголя в реальном времени. Это позволило оценить, как меняется работа сердца в ближайшие часы после спиртного. Результаты показали: после двух и более алкогольных напитков риск сбоя сердечного ритма был выше, чем у тех, кто в этот день не пил. Эти данные подтверждают, что безопасной дозы алкоголя не существует.
Как проявляется синдром «праздничного сердца»
В Cleveland Clinic отмечают: самый частый симптом — ощущение учащённого или неровного сердцебиения. Оно может появиться внезапно, уже через несколько часов после застолья или на следующий день. Вместе с перебоями могут возникать слабость, одышка, чувство нехватки воздуха, головокружение или дискомфорт в груди.
У части людей симптомы проходят сами в течение 12–24 часов, по мере восстановления ритма. Но если сердцебиение сохраняется, усиливается или сопровождается болью в груди, выраженной одышкой или предобморочным состоянием, нужно обратиться к врачу.
Выраженность симптомов не всегда отражает степень риска. Даже относительно лёгкий приступ фибрилляции предсердий может повышать вероятность тромбообразования, особенно при повторных эпизодах.
Кто сталкивается с ним чаще
Синдром «праздничного сердца» может возникать даже у людей без диагностированных проблем с сердцем. Но чаще он появляется у людей с повышенным давлением, диабетом, ожирением и синдромом обструктивного апноэ сна.
Возраст тоже играет роль. С годами электрическая система сердца становится более уязвимой, поэтому у людей старше 65 лет риск фибрилляции предсердий после алкоголя выше.
Также значение имеет образ жизни в целом. Недосып, хронический стресс, малоподвижность и курение делают сердце более уязвимым к действию алкоголя.
Как предотвратить
Самый надёжный способ снизить риск — сократить алкоголь или отказаться от него. Если это сложно, важно избегать запоев. Резкое превышение привычной дозы часто становится пусковым моментом для аритмии, особенно в праздничные дни.
На риск влияет и общее состояние организма. Регулярный сон, умеренная физическая активность и контроль артериального давления помогают сердцу легче переносить нагрузку. Эти меры не защищают полностью, но снижают вероятность сбоя ритма.
Во время праздников стоит обратить внимание на питание. Избыток соли, тяжёлая еда и обезвоживание усиливают влияние алкоголя на сердце. Достаточное количество воды и сбалансированный рацион помогают снизить нагрузку.
Людям, у которых уже был эпизод фибрилляции предсердий после алкоголя, врачи советуют относиться к спиртному особенно осторожно.
Главное: один бокал может нарушить сердечный ритм
Нарушение сердечного ритма может возникнуть даже у внешне здорового человека после алкоголя, особенно в праздничные дни. Чаще всего ритм восстанавливается сам, но это не делает состояние безопасным.
Фибрилляция предсердий повышает риск тромбообразования и инсульта, а повторные эпизоды могут закрепить проблему.
Исследования показывают: универсально безопасной дозы алкоголя для сердечного ритма не существует. Лучший способ снизить риск — избегать запоев, следить за сном, питанием и общим состоянием здоровья, а при повторных перебоях не откладывать консультацию с врачом.