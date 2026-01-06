Врачи предупредили, когда праздник может закончиться в реанимации

Нарушение сердечного ритма после алкоголя может привести к серьёзным осложнениям. Разобрались, что такое синдром праздничного сердца, почему он появляется даже у здоровых людей и в каких случаях опасен.

© Jacob Wackerhausen/iStock.com

Что это такое

Врачи обратили внимание на рост госпитализаций с нарушением сердечного ритма сразу после праздников. Поздние исследования подтвердили: синдром «праздничного сердца» встречается не только у людей, которые часто пьют. Основная проблема при этом состоянии — фибрилляция предсердий. Это нарушение ритма, при котором верхние отделы сердца перестают работать согласованно. Пульс становится частым и неровным, а сердце хуже перекачивает кровь.

Синдром может возникать даже у молодых и внешне здоровых людей. В большинстве случаев ритм приходит в норму в течение суток, но состояние нельзя считать безобидным. При фибрилляции предсердий повышается риск образования тромбов и инсульта.

Почему алкоголь сбивает сердечный ритм

В первую очередь он мешает нормальной работе сердечных клеток. После спиртного в них нарушается баланс кальция — иона, который участвует в формировании электрического ритма сердца. Из-за этого сигналы возникают беспорядочно, и риск фибрилляции предсердий растёт.

Во время похмелья активнее работает симпатическая нервная система: пульс учащается, давление повышается, а сердцу сложнее удерживать стабильный ритм. Алкоголь провоцирует обезвоживание. Вместе с жидкостью организм теряет калий и магний, которые помогают сердцу работать ровно. Их дефицит повышает вероятность перебоев.

© Yuliya Taba/iStock.com

Значение имеет и сам праздничный фон. Переедание, солёная еда, недосып и эмоциональное напряжение усиливают нагрузку на сердце.

Вред и польза шампанского для организма

Сколько спиртного повышает риск

Связь между алкоголем и нарушением ритма удалось проследить в проспективном исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine. В нём участники фиксировали употребление алкоголя в реальном времени. Это позволило оценить, как меняется работа сердца в ближайшие часы после спиртного. Результаты показали: после двух и более алкогольных напитков риск сбоя сердечного ритма был выше, чем у тех, кто в этот день не пил. Эти данные подтверждают, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Как проявляется синдром «праздничного сердца»

В Cleveland Clinic отмечают: самый частый симптом — ощущение учащённого или неровного сердцебиения. Оно может появиться внезапно, уже через несколько часов после застолья или на следующий день. Вместе с перебоями могут возникать слабость, одышка, чувство нехватки воздуха, головокружение или дискомфорт в груди.

У части людей симптомы проходят сами в течение 12–24 часов, по мере восстановления ритма. Но если сердцебиение сохраняется, усиливается или сопровождается болью в груди, выраженной одышкой или предобморочным состоянием, нужно обратиться к врачу.

Выраженность симптомов не всегда отражает степень риска. Даже относительно лёгкий приступ фибрилляции предсердий может повышать вероятность тромбообразования, особенно при повторных эпизодах.

Алкоголь на Новый год: как не навредить печени и организму — практические советы

Кто сталкивается с ним чаще

Синдром «праздничного сердца» может возникать даже у людей без диагностированных проблем с сердцем. Но чаще он появляется у людей с повышенным давлением, диабетом, ожирением и синдромом обструктивного апноэ сна.

Возраст тоже играет роль. С годами электрическая система сердца становится более уязвимой, поэтому у людей старше 65 лет риск фибрилляции предсердий после алкоголя выше.

Также значение имеет образ жизни в целом. Недосып, хронический стресс, малоподвижность и курение делают сердце более уязвимым к действию алкоголя.

Как предотвратить

Самый надёжный способ снизить риск — сократить алкоголь или отказаться от него. Если это сложно, важно избегать запоев. Резкое превышение привычной дозы часто становится пусковым моментом для аритмии, особенно в праздничные дни.

На риск влияет и общее состояние организма. Регулярный сон, умеренная физическая активность и контроль артериального давления помогают сердцу легче переносить нагрузку. Эти меры не защищают полностью, но снижают вероятность сбоя ритма.

© kajakiki/iStock.com

Во время праздников стоит обратить внимание на питание. Избыток соли, тяжёлая еда и обезвоживание усиливают влияние алкоголя на сердце. Достаточное количество воды и сбалансированный рацион помогают снизить нагрузку.

Людям, у которых уже был эпизод фибрилляции предсердий после алкоголя, врачи советуют относиться к спиртному особенно осторожно.

Врачи назвали самые опасные сочетания алкоголя с лекарствами

Главное: один бокал может нарушить сердечный ритм

Нарушение сердечного ритма может возникнуть даже у внешне здорового человека после алкоголя, особенно в праздничные дни. Чаще всего ритм восстанавливается сам, но это не делает состояние безопасным.

Фибрилляция предсердий повышает риск тромбообразования и инсульта, а повторные эпизоды могут закрепить проблему.

Исследования показывают: универсально безопасной дозы алкоголя для сердечного ритма не существует. Лучший способ снизить риск — избегать запоев, следить за сном, питанием и общим состоянием здоровья, а при повторных перебоях не откладывать консультацию с врачом.

Важные исследования