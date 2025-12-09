Врач назвал 3 причины отказаться от шампанского в новогоднюю ночь

Шампанское традиционно ассоциируют с праздниками, а иногда и с пользой для организма. Однако научные данные не так однозначны. Врач-гастроэнтеролог, к.м.н. клиники «Евроонко» Владимир Алексеевич Логинов объяснил «Рамблеру», где проверенные факты, а где распространённые мифы.

© rawpixel.com/Freepik

Что такое шампанское и из чего оно состоит

Это игристое вино из французского региона Шампань. Его производят по технологии двойного брожения. Сначала виноградный сок превращают в вино, затем в бутылку добавляют сахар и дрожжи и запускают вторую ферментацию. В процессе образуется углекислый газ, который выделяется в виде характерных пузырьков.

Крепость напитка обычно 11–13%. Калорийность бокала шампанского сопоставима с калорийностью вина, но стандартная порция обычно меньше, поэтому объём выпитого контролировать проще.

Пузырьки влияют на то, как организм усваивает алкоголь.

Исследование, опубликованное в научном журнале Alcohol and Alcoholism (Oxford University Press), показало, что углекислый газ ускоряет поступление этанола из желудка в кровь. При одинаковом количестве алкоголя уровень спирта в крови повышался быстрее после игристого вина, чем после дегазированного напитка. Этот эффект связан с физическими свойствами шампанского, а не с его крепостью.

Как пить шампанское

Есть несколько простых правил, которые помогают снизить нагрузку на организм:

Не пить на пустой желудок. Еда замедляет всасывание алкоголя и уменьшает раздражение слизистой.

Пить медленно, небольшими глотками. Такой темп упрощает контроль над количеством.

Чередовать с водой. Это снижает обезвоживание и уменьшает риск головной боли на следующий день.

Учитывать состояние здоровья и лекарства. При гастрите, рефлюксе, мигрени и повышенном давлении шампанское чаще вызывает неприятные реакции.

Не делать алкоголь привычкой. Даже небольшие порции при регулярном употреблении усиливают вред.

Эти рекомендации не делают алкоголь безопасным. Они могут немного снизить риски, но не защищают организм полностью.

«Если всё-таки выбираете шампанское, лучше пить его в начале застолья и с лёгкой закуской. После плотного ужина или на десерт, игристое переносится заметно хуже». Владимир Алексеевич Логинов врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко», к. м. н.

Алкоголь на Новый год: как не навредить печени и организму — практические советы

© JulPo/iStock.com

Возможная польза шампанского

Антиоксиданты

В шампанском есть полифенолы — растительные соединения, которые встречаются и в других винах. Их количество зависит от сорта винограда и технологии производства.

Полифенолы изучают из-за их антиоксидантных свойств. В лабораторных экспериментах эти соединения участвуют в защите клеток от окислительного стресса и влияют на работу сосудов. Однако такие эффекты наблюдают вне организма или в краткосрочных физиологических экспериментах.

Клинических данных о том, что шампанское снижает риск хронических заболеваний, нет. Кроме того, часть полифенолов обладает низкой биодоступностью, а алкоголь остаётся фактором риска.

По словам Владимира Алексеевича Логинова, дело не в том, есть ли в шампанском полифенолы, а в том, сколько их там. В классическом брюте их сильно меньше, чем в красном вине и тем более в виноградном соке.

«Чтобы получить хоть сколько-нибудь заметную дозу, пришлось бы выпить такой объём шампанского, который серьёзно навредит печени, поджелудочной железе и слизистой желудка», — говорит врач.

Что такое оксидативный стресс, чем он вреден и как его снизить

Влияние на настроение

Шампанское, как и другие алкогольные напитки, расслабляет и даёт эффект лёгкой эйфории. Реакция связана с действием этанола на центральную нервную систему. Исследования показывают, что алкоголь влияет на дофаминовую систему мозга и усиливает высвобождение дофамина. Этот нейромедиатор участвует в формировании чувства удовольствия и вознаграждения.

Алкоголь не помогает справляться со стрессом или тревогой, а при регулярном употреблении может, наоборот, ухудшать настроение и общее эмоциональное состояние.

Влияние на сердце и сосуды

В эксперименте, опубликованном в British Journal of Nutrition, учёные заметили, что у здоровых добровольцев после пары бокалов шампанского сосуды расширялись и кровоток усиливался.

Авторы описывали этот эффект как временный физиологический ответ, связанный с повышением доступности оксида азота — молекулы, которая участвует в расширении сосудов. Речь не шла о снижении риска болезней сердца или другой долгосрочной защите.

Наблюдательные исследования также отмечают, что люди, которые умеренно пьют шампанское и белое вино, реже сталкиваются с внезапной остановкой сердца. Однако такие данные отражают общее состояние здоровья и образ жизни участников, а не действие одного напитка.

Ни одна из работ не рассматривает алкоголь как способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Краткий эффект не отменяет того, что алкоголь вредит здоровью.

Вред шампанского

© SeventyFour/iStock.com

Этанол действует на печень, сосуды и мозг независимо от вида вина и наличия пузырьков. При регулярном употреблении повышается артериальное давление и нарушается сердечный ритм.

Алкоголь влияет и на развитие зависимости. Со временем он меняет работу системы вознаграждения в мозге и снижает контроль над количеством выпитого. Ни крепость напитка, ни умеренность от этого не защищают.

Всемирная организация здравоохранения подчёркивает: безопасного количества алкоголя нет. Любая доза вредит здоровью, а краткие приятные эффекты не перекрывают долгосрочных последствий.

Проблемы с пищеварением

«Пузырьки создают лишнее давление в желудке и могут ослаблять клапан между желудком и пищеводом. Из-за этого кислота вместе с алкоголем легче попадает обратно в пищевод — так и возникает изжога. А отрыжка в этом случае просто помогает организму избавиться от лишнего газа», — Владимир Алексеевич Логинов.

Врач подчёркивает, что даже один бокал шампанского может спровоцировать ухудшение состояния при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и хронической изжоге.

При гастрите и язвенной болезни пузырьки и алкоголь усиливают раздражение слизистой и могут вызывать боль. У людей с синдромом раздражённого кишечника шампанское часто приводит к вздутию и спазмам. А при болезнях печени и хроническом панкреатите игристые напитки дают особенно сильную нагрузку, потому что алкоголь из них всасывается быстрее.

Изжога: признаки последствия

Калорийность и влияние на вес

В одном бокале обычно около 90–100 килокалорий, точное значение зависит от содержания сахара. В сухих вариантах его меньше, в полусухих и сладких — больше. Спирт замедляет сжигание жиров и может усиливать аппетит, что со временем отражается на весе.

Главное: рисков от шампанского больше, чем пользы

Научные данные показывают, что после шампанского в организме могут происходить кратковременные изменения — например, в работе сосудов или в самочувствии. Эти реакции не означают пользу для здоровья и не защищают от болезней. Они не могут компенсировать влияние алкоголя на организм. Шампанское остаётся алкогольным напитком со всеми привычными последствиями: от нагрузки на печень и сосуды до влияния на нервную систему.

Текст проверил: врач-гастроэнтеролог, к.м.н. клиники «Евроонко» Владимир Алексеевич Логинов, стаж 16 лет.

Важные исследования