Кардиологи раскрыли 7 привычек, которые сохраняют здоровье сердца

Сердце стареет быстрее, если жить в постоянном стрессе, мало двигаться и не следить за образом жизни. Изменить ситуацию можно в любом возрасте: несколько простых шагов помогут замедлить этот процесс. Разобрались, какие привычки помогают сохранить молодость сердца.

Правильное питание

Здоровый рацион снижает давление, помогает контролировать холестерин и уменьшает риск диабета 2-го типа. Такой подход замедляет износ сосудов и поддерживает стабильную работу сердца.

Национальный институт здравоохранения США отмечает, что основу питания должны составлять овощи, фрукты, цельные злаки, рыба, бобовые, нежирное мясо и молочные продукты с низким содержанием жира. Эти продукты обеспечивают организм клетчаткой, полезными жирами и витаминами, которые поддерживают сосуды.

DASH и средиземноморская диета остаются двумя самыми изученными моделями. Обе схемы помогают снизить давление и уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Полезно ограничивать соль, насыщенные жиры, рафинированный сахар, ультрапереработанные продукты и алкоголь. Такой подход снижает нагрузку на сердце и помогает удерживать нормальный вес.

Врачи Гарвардской медицинской школы считают, что даже небольшие изменения тоже дают результат. Один дополнительный фрукт или овощ в день, горсть орехов вместо печенья, отказ от сладкого напитка или замена белого хлеба на цельнозерновой улучшат качество питания без резких ограничений.

Регулярная физическая активность

Достаточный уровень активности помогает сердцу работать устойчиво, снижает давление, улучшает липидный профиль и уменьшает риск диабета 2-го типа. Регулярные тренировки укрепляют сердечную мышцу и улучшают снабжение тканей кислородом.

Взрослым стоит стремиться к 150 минутам умеренной нагрузки или 75 минутам интенсивной нагрузки в неделю. Подойдут быстрая ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде. Дополнительно полезно выполнять силовые упражнения два раза в неделю.

10-минутная прогулка или подъём по лестнице повышает дневную активность и помогает удерживать стабильный вес. Физическая нагрузка снижает уровень стресса, улучшает сон и повышает общую выносливость. Эти эффекты уменьшают риск сердечно-сосудистых болезней.

Отказ от вредных привычек

Курение ухудшает снабжение тканей кислородом. Табак повышает давление и заставляет сердце работать с большей нагрузкой. Пассивное курение тоже увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказ от курения быстро даёт положительный эффект. Через сутки после последней сигареты риск осложнений начинает снижаться, а через год становится заметно ниже, чем у курящих людей.

Сокращение алкоголя также снижает нагрузку на сердце. Избыточное количество спиртного повышает давление и увеличивает вероятность кардиомиопатии (ослабления сердечной мышцы) и инсульта.

Контроль стресса

Хронический стресс повышает давление, нарушает сон и усиливает влияние других факторов риска. Эмоционально тяжёлые события могут спровоцировать приступ стенокардии или ухудшение самочувствия у людей с чувствительной сердечно-сосудистой системой.

Гарвардская медицинская школа советует уделять несколько минут в день медленному глубокому дыханию. Оно помогает расслабиться и снижает давление. Подойдут йога, медитация, прогулки или любые занятия, которые уменьшают эмоциональное напряжение.

Поддержка семьи и друзей, консультации психолога также улучшают эмоциональное состояние и защищают сердце.

Поддержание здорового веса и артериального давления

Потеря 3–5% от исходной массы помогает снизить уровень триглицеридов и глюкозы, а более выраженное снижение улучшает давление и уровень холестерина.

Окружность талии тоже имеет значение. Показатели выше 88,9 см у женщин и 101,6 см у мужчин связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Давление выше 120/80 мм рт. ст. нарушает эластичность сосудов. Регулярное измерение давления помогает выявлять проблему на ранней стадии и корректировать образ жизни.

Регулярные медицинские обследования

Артериальное давление стоит оценивать не реже одного раза в год. Людям с факторами риска полезно делать это чаще, чтобы вовремя заметить повышение и изменить образ жизни.

Врачи Mayo Clinic рекомендуют начинать контроль уровня холестерина в возрасте от 9 до 11 лет. Женщинам от 55 до 65 лет и мужчинам от 45 до 65 лет желательно сдавать анализ каждые 1–2 года.

Измерение сахара после 45 лет помогает увидеть ранние признаки диабета 2-го типа, который ускоряет развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Качественный сон и восстановление

Взрослым нужно спать не меньше семи часов. Регулярный режим помогает поддерживать стабильный гормональный фон, улучшает контроль аппетита и снижает уровень напряжения.

Полезно ложиться и вставать в одно и то же время, проветривать спальню, избегать яркого света и громких звуков. Тёмная и тихая комната помогает заснуть быстрее и улучшает качество сна.

Если человек спит достаточно, но всё равно чувствует усталость, стоит обсудить с врачом обследование на апноэ. Краткие остановки дыхания во сне повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому важно вовремя выявить проблему.

Главное

Здоровье сердца зависит от множества факторов, и ни один из них не работает в одиночку. Питание, активность, сон, контроль веса и давления, отказ от вредных привычек и регулярные обследования формируют основу, которая помогает замедлить старение сосудов и снизить риск опасных болезней. Даже небольшие изменения дают заметный результат. Один дополнительный фрукт в день, 10 минут ходьбы, сокращение соли, ночь полноценного сна или отказ от сладкого напитка — всё это постепенно укрепляет сердце и улучшает самочувствие.

