Ученые заставили кишечник производить эликсир молодости

Международная группа учёных создала метод, который позволяет превращать кишечные бактерии животных в миниатюрные фабрики по выработке поддерживающих долголетие соединений.

Целью была колановая кислота — соединение бактериального происхождения, ранее продлившее жизнь круглым червям и плодовым мушкам.

В новом исследовании, опубликованном в PLOS Biology, команда учёных показала, что при воздействии низких доз антибиотика цефалоридина бактерии начинают производить колановые кислоты. Круглые черви, обработанные цефалоридином, жили дольше.

У мышей низкие дозы цефалоридина индуцировали транскрипцию (первую часть синтеза белков) части генома кишечных бактерий, ответственных за синтез колановых кислот. Это привело к возрастным метаболическим изменениям — увеличению уровня «хорошего» холестерина и снижению «плохого» у самцов мышей и уменьшению уровня инсулина у самок.

Цефалоридин не всасывается при пероральном приёме, меняет состав микрофлоры кишечника, не оказывая влияния на остальные органы, что исключает побочные эффекты и токсичность.

Учёные надеются, что их исследование вдохновит на разработку новых типов лекарств. Вместо создания веществ, непосредственно направленных на организм, учёные смогут разрабатывать соединения, действующие на микробиоту. Таким образом запустятся изменения, позволяющие вырабатывать полезные для организма-хозяина соединения.

