Китайские учёные создали таблетку, которая поможет дожить до 150 лет

В Шэньчжэне на юге Китайской Народной Республики (КНР) открылась «лаборатория долголетия» под названием Lonvi Biosciences, которая работает над препаратом против старения.

Сейчас фокус технического директора нового Лю Цинхуа —таблетками против старения с экстрактом виноградных косточек. По его словами, через несколько лет станет «абсолютно реальным» жить до 150 лет, а в ближайшие 5–10 лет медицина сможет победить рак. Его слова приводит The New York Times.

По данным СМИ, работа основана на исследованиях процианидина C1 (PCC1) — вещества из класса полифенолов. Он увеличил продолжительность жизни мышей на 9,4% и на 64,2% продлил их жизнь с момента начала лечения.

Процианилин обладает антиоксидантными, кардиопротекторными, противовоспалительными и другими свойствами, его уже сейчас используют как пищевую добавку. Однако подтвердить действие на людях можно только в масштабных клинических исследованиях.

Лю Цинхуа подчеркнул, что при всех прогнозах сделать человека полностью бессмертным не получится.

