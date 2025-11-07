Учёные рассказали, как очистить организм и почему детокс не работает

Многие хотя бы раз задумывались о «чистке» организма. Детокс‑программы обещают быстрое оздоровление и избавление от токсинов. Рекомендации звучат убедительно и логично. Разобрались, что об этом говорит наука и как на самом деле помочь организму вывести лишнее.

© рамблер

По некоторым оценкам, мировой рынок товаров для детокса вырастет до $80,4 млрд к 2030 году. Социальные сети стали благодатной средой для контента о детоксе. Адепты делятся сомнительными лайфхаками для очищения организма — от чудодейственной лимонной воды до мифов о «паразитах» в организме.

Убеждение, что такие методы, как очищение организма, разгрузочные дни на соках, приём пищевых добавок и посещение сауны, могут способствовать детоксикации, — одно из самых ошибочных о здоровом образе жизни. Всё это может приносить удовольствие, занимать определённое место в распорядке дня, приводить к кратковременному снижению веса или работать как плацебо. Но эксперты неоднократно опровергали утверждения, что это выводит токсины. Иногда эти методы приводят к обратному эффекту и нарушают работу встроенной системы очищения. Так, например, в США на пищевые добавки приходится 20% случаев токсического поражения печени.

Можно ли отравиться витаминами: разбор

Миф 1: организм нужно очищать и разгружать

Кроме медицинских вмешательств, которые назначает врач при острых отравлениях (например, тяжёлыми металлами, алкоголем или наркотиками), а также при тяжёлых дисфункциях органов (например, почечной или печёночной недостаточности), человек мало что может сделать самостоятельно. Повысить эффективность естественной системы по выведению токсических веществ практически невозможно.

Ключевую роль в процессе выведения играет печень. На первом этапе специальные ферменты преобразуют потенциально вредные соединения в промежуточные, менее токсичные продукты. Эти вещества не задерживаются в печени, поскольку могут повредить клетки. На втором этапе они окончательно нейтрализуются, становясь водорастворимыми, и выводятся из организма — преимущественно через почки (с мочой) и кишечник (с калом).

Миф 2: детокс помогает быстро похудеть

© Liudmila Chernetska/iStock.com

Есть очень мало доказательств того, что детоксикация — это эффективная стратегия для долгосрочного снижения веса. Человек может сбросить несколько килограммов, но обычно это происходит из-за потери жидкости и некоторой части мышечной массы, а не жира. Детокс-диеты не рассчитаны на долгий срок, поэтому и результаты не сохраняются надолго. Как только вы возвращаетесь к обычному питанию, вы снова набираете вес, но, как правило, это жидкость, связанная с накоплением гликогена, а не реальный жир. Обзор, опубликованный в 2017 году, это подтвердил.

5 самых опасных диет: разбор

Миф 3: детокс-программы безопасны

Многие детокс‑диеты включают так называемые очистительные процедуры — например, приём слабительных, клизмы или гидроколонотерапию (очищение толстой кишки). Однако злоупотребление этими методами может привести к серьёзным последствиям.

Дело в том, что основная функция кишечника — всасывание воды и электролитов, при этом большинство питательных веществ усваивается в тонком кишечнике. Слабительные действительно могут стимулировать перистальтику и облегчать состояние при эпизодических запорах, но пить их регулярно недопустимо: это нарушает естественные процессы пищеварения и может спровоцировать дисбаланс в работе желудочно‑кишечного тракта.

Детокс-диеты, особенно те, что сильно ограничивают рацион, могут быть опасны для физического и психического здоровья. Подавляющее их большинство предполагает длительное голодание, серьёзный дефицит калорий и ограниченный выбор продуктов. Согласно исследованию, опубликованному в Obesity Reviews, длительное голодание может привести к дефициту витаминов и минералов, а также к истощению и раздражительности. Более того, многие детокс-диеты повышают риск передозировки пищевыми добавками, мочегонными и слабительными.

Так называемые голодания на соках — это пример детокс-диет, которые могут быть очень вредны. Исследование, опубликованное в Nutrients, показало, что диета, состоящая только из овощных и фруктовых соков даже в течение трёх дней, может вызвать изменения в микрофлоре кишечника и полости рта, связанные с воспалением и снижением когнитивных функций. Жидкие диеты, как правило, не содержат достаточного количества белка и пищевых волокон и могут повышать риск обезвоживания и нарушения электролитного баланса.

© PeopleImages/iStock.com

Что в действительности делает организм для детоксикации

У человека уже есть собственная система очищения, которая включает:

Кожу. Основная функция самого большого органа — защищать его от вредных веществ, от бактерий и вирусов до тяжёлых металлов и химических токсинов. Кожа — это односторонняя защитная система, и с по́том ничего не выводится.

Основная функция самого большого органа — защищать его от вредных веществ, от бактерий и вирусов до тяжёлых металлов и химических токсинов. Кожа — это односторонняя защитная система, и с по́том ничего не выводится. Органы дыхания. Тонкие волоски в носу задерживают пыль и другие крупные частицы, которые могут попасть в нижние дыхательные пути. Более мелкие частицы, попадающие в лёгкие, выводятся вместе со слизью.

Тонкие волоски в носу задерживают пыль и другие крупные частицы, которые могут попасть в нижние дыхательные пути. Более мелкие частицы, попадающие в лёгкие, выводятся вместе со слизью. Иммунную систему. Эта тщательно отлаженная сеть клеток и молекул распознаёт чужеродные вещества и выводит их из организма. Компоненты иммунной системы работают в плазме крови, лимфе и даже в межклеточном пространстве между клетками.

Эта тщательно отлаженная сеть клеток и молекул распознаёт чужеродные вещества и выводит их из организма. Компоненты иммунной системы работают в плазме крови, лимфе и даже в межклеточном пространстве между клетками. Кишечник. Пейеровы бляшки (лимфатические узлы в тонком кишечнике) задерживают паразитов, патогенные микроорганизмы и другие инородные вещества, препятствуя их проникновению в кровоток ещё до момента всасывания питательных веществ.

Пейеровы бляшки (лимфатические узлы в тонком кишечнике) задерживают паразитов, патогенные микроорганизмы и другие инородные вещества, препятствуя их проникновению в кровоток ещё до момента всасывания питательных веществ. Почки. Тот факт, что анализ мочи используют для выявления наркотиков и токсинов, свидетельствует, что почки очень эффективно фильтруют и выводят отходы.

Практические рекомендации для поддержки организма

Чтобы укрепить здоровье и улучшить работу печени, стоит пить больше воды, отдавать предпочтение свежим продуктам и по возможности исключить из рациона обработанную еду, сахар и алкоголь. Проблема большинства детокс-диет в том, что они обычно представляют собой интенсивные краткосрочные программы. Как и в случае с большинством аспектов питания, только последовательные долгосрочные изменения могут действительно улучшить здоровье. Сбалансированное разнообразное питание — гораздо более эффективный способ детоксикации, чем периодические радикальные диеты.

обработанную еду, сахар и алкоголь. Проблема большинства детокс-диет в том, что они обычно представляют собой интенсивные краткосрочные программы. Как и в случае с большинством аспектов питания, только могут действительно улучшить здоровье. Сбалансированное разнообразное питание — гораздо более чем периодические радикальные диеты. Вместо того чтобы принимать слабительные и чистить кишечник, сосредоточьтесь на улучшении здоровья кишечника. Функциональная пищеварительная система естественным образом способствует здоровым процессам детоксикации. Приём антибиотиков, неправильное питание и употребление алкоголя могут изменить состав микробиоты. Чтобы обеспечить питание полезных кишечных бактерий, добавьте в рацион продукты с пробиотиками и пребиотиками.

способствует здоровым процессам детоксикации. Приём антибиотиков, неправильное питание и употребление алкоголя могут изменить состав Чтобы обеспечить питание полезных кишечных бактерий, добавьте в рацион и пребиотиками. Детоксикация — это не только то, что человек ест и пьёт. Чтобы максимально снизить воздействие вредных веществ, нужно изменить образ жизни: отказаться от курения и по возможности уменьшить воздействие загрязнённой окружающей среды, выбирать косметику и средства по уходу за кожей, изготовленные из качественных ингредиентов, регулярно заниматься физической активностью.

то, что человек Чтобы максимально вредных веществ, нужно изменить отказаться от курения и по возможности уменьшить воздействие загрязнённой окружающей среды, выбирать косметику и средства по уходу за кожей, изготовленные из качественных ингредиентов, регулярно заниматься физической активностью. Сосредоточьтесь на соблюдении правил гигиены сна. Согласно обзору, опубликованному в Brain Sciences, сон позволяет мозгу перестраиваться и восстанавливаться, а также выводить продукты обмена, которые накапливаются в течение дня. Оптимальная продолжительность сна — от семи до девяти часов в сутки.

Главное

Организм не нуждается в искусственном «очищении»: встроенные системы детоксикации (печень, почки, кишечник, лёгкие и кожа) работают круглосуточно. Научных доказательств того, что детокс-диеты, соковые голодания или «чистки» реально выводят токсины, нет: эффект обычно связан с потерей жидкости и калорий. Более того, такие практики могут быть опасны: регулярное использование слабительных, клизм или жёстких ограничений в еде нарушает работу ЖКТ и приводит к дефициту витаминов и электролитов. Основную нагрузку по обезвреживанию вредных веществ несёт печень, превращая их в безопасные соединения, которые выводят почки и кишечник. Чтобы поддержать естественную систему очищения, достаточно пить больше воды, разнообразно питаться, ограничить алкоголь и ультраобработанную еду, не курить и высыпаться. Сон — это природный «детокс» для мозга: именно во сне активно выводятся продукты обмена. Здоровый микробиом кишечника играет ключевую роль — в рационе должны быть клетчатка и пребиотики, которые помогают организму очищаться естественным образом.

Важные исследования