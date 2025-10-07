У «Оземпика» нашли ещё один неожиданный эффект

Учёные продолжают находить новые эффекты у «Оземпика». Препарат используют для лечения ожирения и сахарного диабета. Однако новые данные показывают, что лекарство может защитить от нейродегенеративных заболеваний, например болезней Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона и бокового амиотрофического склероза (БАС). Теме неизвестных свойств лекарства для похудения посвящена обзорная статья исследователей из Карлова Университета в Праге, опубликованная в журнале Frontiers in Neuroendocrinology.

Действующее вещество «Оземпика» — семаглутид, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Он похож на естественный гормон, который регулирует уровень глюкозы и имитирует его работу. Инъекции GLP-1 позволяют пациентам с сахарным диабетом и ожирением контролировать показатели глюкозы, но это не единственный их эффект.

Препарат способен активировать митохондрии — энергетические станции клеток. Дисфункцию митохондрий, которая приводит к неправильной выработке и транспорту энергии в клетках, считают ключевым фактором развития нейродегенеративных заболеваний. Авторы считают, что семаглутид может обратить повреждение митохондрий в нейрональных клетках и стать новым препаратом для лечения и профилактики деменции и других болезней, поражающих нейроны.

Исследования на эту тему продолжаются, но уже есть данные, что активация рецептора GLP-1 может ослабить нейровоспаление и оксидативный стресс. Анализ 2024 года подтвердил: приём семаглутида снижает вероятность развития болезни Альцгеймера у пациентов с сахарным диабетом на 40–70%. Не исключено, что такой эффект объясняется системным метаболическим действием препарата. Снижение веса и уменьшение воспаления сами по себе считаются профилактикой нейродегенерации. Однако чешские учёные полагают, что агонисты рецепторов GLP-1 в будущем могут рассматривать как дополнительный метод терапии.

Учёные изучают и другие эффекты семаглутида. Ранее исследователи Йельской школы медицины выяснили, что подобные препараты могут защитить печень от последствия употребления алкоголя. Эксперименты на мышах показали, что «Оземпик» снижает активность фермента, который превращает алкоголь в токсичный ацетальдегид.

Общество нейроинтервенционной хирургии (SNIS) сообщило, что агонисты рецепторов GLP-1 могут служить профилактикой инсульта. Сразу несколько исследований показали, что у пациентов, которые принимали семаглутид и другие похожие препараты, мозговые кровоизлияния случались реже.

Несмотря на потенциальную пользу, у лекарств из этой группы есть серьёзные побочные эффекты, которые тоже изучены не до конца. В основном встречаются реакции со стороны желудочно-кишечного тракта:

паралич желудка;

кишечная непроходимость;

сильная рвота.

Бывают нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, в том числе образование тромбов. Есть данные, что лекарства для похудения провоцируют потерю слуха, зрения и выпадение волос. Поэтому семаглутид и другие действующие вещества из этой группы назначают по строгим показаниям и только после консультации с врачом.

