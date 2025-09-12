Назван единственный витамин, который поможет от простуды

Повысить иммунитет перед сезоном простуд кажется здравой идеей. Однако не все способы одинаково эффективны. Врач-терапевт Андрей Костиков рассказал «Рамблеру», надо ли пить витамины осенью и чем опасны иммуномодуляторы.

© AsiaVision/iStock.com

Витамины

Они действительно нужны для нормальной работы иммунитета. Однако у здоровых людей с круглогодичным доступом к овощам и фруктам вероятность авитаминоза, который мог бы повлиять на работу иммунитета, крайне мала. Поэтому пить поливитамины для профилактики необязательно.

Исследования показывают, что комплексные добавки не снижают вероятность ОРВИ и почти не влияют на течение болезни. Например, метаанализ 2021 года подтвердил, что влияние поливитаминов на риск заболеть простудой статистически незначим. И даже ударные дозы витамина С не работают.

Коллаген, спирулина и ещё два БАДа, которые работают не так, как вам хотелось бы

Витамин, который можно принимать для профилактики и взрослым, и детям, — витамин D. В первую очередь он нужен для формирования костей, но исследования показывают, что для иммунитета он тоже важен и может помочь защитить от респираторных инфекций. По российским рекомендациям, суточная доза может быть от 600 до 4000 МЕ в зависимости от возраста и состояния здоровья.

Витамин D по полочкам: кому, когда и сколько принимать

«Здоровому человеку, который придерживается сбалансированного и разнообразного рациона, дополнительный приём поливитаминных комплексов „на всякий случай“ не показан и не имеет доказанной эффективности. Наш организм должен в первую очередь получать необходимые витамины и микроэлементы из пищи: свежих овощей, фруктов, зелени, качественных белков и жиров». Андрей Костиков врач-терапевт Медцентра доктора Александровского

Иммуномодуляторы

Так называют препараты, которые вмешиваются в работу иммунной системы, заставляя её подстёгивать одни процессы и подавлять другие. В широком смысле иммуномодуляторами называют средства на основе растительных компонентов (эхинацея, например), бактериальных экстрактов и синтетических соединений, которые в основном используют для профилактики ОРВИ. Однако систематические обзоры показывают, что такие меры малоэффективны.

Применение иммуностимуляторов оправданно у детей из группы риска по тяжёлым респираторным инфекциям, например с астмой, но у взрослых эффекты минимальны. Поэтому Международный альянс интересов пациентов не рекомендует использовать их в рутинной практике.

«У подавляющего большинства так называемых иммуномодуляторов и иммуностимуляторов, которые активно рекламируют, нет убедительной международной доказательной базы. Их эффективность, как правило, не подтверждена крупными рандомизированными исследованиями по международным стандартам», — говорит врач-терапевт.

Есть лекарственные средства с доказанной эффективностью, которые повышают активность иммунитета. Ими лечат пациентов с иммунодефицитами или серьёзными системными заболеваниями, у которых собственный иммунитет не справляется даже с лёгкими инфекциями. Для профилактики ОРВИ у здоровых людей их не используют — это слишком рискованно.

«Иммунная система — тонко сбалансированный механизм. Бесконтрольно подстёгивать или усиливать его опасно. Это может привести к сбоям в его работе, — комментирует терапевт Андрей Костиков. — Назначать препараты, серьёзно влияющие на работу иммунитета, — прерогатива врача-иммунолога при конкретных диагнозах. Для здорового человека приём таких средств без показаний в лучшем случае пустая трата денег, а в худшем — риск для здоровья»

Народные методы

Некоторые из них могут помочь с профилактикой и даже лечением простуд, но косвенно, например чаи с травами или ягодами. Уничтожить вирус таким настоем, конечно, не получится, но можно помешать ему проникнуть дальше.

«Такие методы имеют право на существование как часть общей поддерживающей терапии и здоровых привычек, — объясняет врач. — Например, чаи с шиповником, облепихой, лимоном, имбирём, травяные настои — это в первую очередь тёплое и обильное питье и источник природных витаминов. Также тёплые напитки увлажняют слизистые оболочки, которые становятся первым барьером на пути инфекции. Однако с травяными настоями, отварами стоит быть аккуратными: у некоторых людей они могут вызывать аллергию».

Исследования подтверждают: чай, лимонная вода, куриный бульон помогают облегчить заложенность носа и предотвратить обезвоживание, но важно пить их маленькими глотками.

Это не значит, что все народные средства работают. Например, чеснок, хоть и содержит биологически активные вещества против вирусов и бактерий, для человека малоэффективен. Кокреновский обзор показал, что убедительных данных о его пользе для профилактики от простуды нет. Есть только одно маленькое исследование, которое подтверждает эффективность чеснока, но этого недостаточно, чтобы включать его в клинические рекомендации по ОРВИ.

Чеснок, водка и ещё три продукта, которые не помогут при простуде

Что реально работает

Здоровый образ жизни считают лучшей профилактикой простуд и поддержкой иммунитета. Как бы ни банально звучали рекомендации, они работают.

«Иммунитет укрепляется не таблетками, а ежедневными действиями», — говорит терапевт.

Сон. Хронический недосып напрямую подавляет иммунитет и делает организм восприимчивым к инфекциям. Систематический обзор 2021 года подтвердил: люди, которые спят меньше 7–9 часов в сутки, чаще болеют ОРВИ.

Почему с возрастом всё труднее высыпаться: ответ учёных

Питание. Сбалансированный рацион, в котором есть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, рыба и кисломолочные продукты, обеспечивает нормальный уровень нутриентов. Это важно для работы всего организма, в том числе иммунитета.

Физическая активность. ВОЗ и ассоциации врачей рекомендуют заниматься спортом минимум 150 минут в неделю. Это укрепляет сердце, позволяет держать под контролем вес и общую выносливость организма. Исследование учёных из Южной Кореи также показало, что умеренные физические нагрузки могут снизить частоту заболеваемости простудой и уменьшить количество дней больничного.

Управление стрессом. Психоэмоциональное напряжение может сказаться на физическом здоровье и ослабить защитные механизмы организма.

«Хронический стресс повышает уровень гормона кортизола, который угнетает иммунные реакции. Найдите свой способ расслабляться: хобби, прогулки, медитация, психотерапия», — рекомендует специалист.

Личная гигиена. Мыть руки — самый простой и эффективный способ предотвратить инфекцию. Такая обработка механически удаляет вирусы с рук.

Антисептик не спасёт: как и зачем мыть руки

Дополнительно осенью можно промывать нос солевым раствором.

«Это вполне доказанный метод. Промывание эффективно увлажняет слизистую носа, помогает механически смывать вирусы и бактерии, укрепляет местный иммунитет. Это одна из самых полезных ежедневных привычек в сезон простуд», — говорит врач.

Как правильно промывать нос и будет ли от этого отит

Вакцинация. Прививок от ОРВИ нет, но есть вакцины от гриппа. ВОЗ рекомендует прививаться ежегодно, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

«Это единственный метод специфической профилактики с максимальной доказательной базой. Прививка не защищает на 100%, но надёжно предотвращает тяжёлое течение, осложнения и смертельные исходы», — заключает терапевт Андрей Костиков.

Главное

Осенью можно укрепить иммунитет, но не таблетками и добавками, а здоровыми привычками. Важно сбалансированно питаться, высыпаться и заниматься спортом. Комплексные витамины и безрецептурные иммуномодуляторы не показали эффективности для профилактики ОРВИ. Вместо этого в сезон простуд лучше регулярно мыть руки и периодически промывать нос солевым раствором. Настои трав и чаи с добавками могут помочь при простуде, но косвенно. Тёплое питье увлажняет слизистую, повышая местный иммунитет. Для надёжной защиты от гриппа лучше сделать прививку.

Важные исследования