Антисептик не спасёт: как и зачем мыть руки

Каждый год 5 мая проходит Всемирный день гигиены рук. Кампания «Спасите жизни: мойте руки» началась в 2009 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Её цель — напомнить, что чистые руки помогают сохранить здоровье и остановить распространение инфекций. Разобрались, почему это важно и как мыть руки правильно.

Зачем мыть руки

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтверждают, что правильная гигиена рук помогает:

снизить риск диареи на 23–40% (каждый третий случай диареи может не произойти, если мыть руки);

(каждый третий случай диареи может не произойти, если мыть руки); уменьшить распространение респираторных инфекций — простуды или гриппа — на 16–21% (в коллективах примерно каждый пятый случай заболевания может быть предотвращён);

(в коллективах примерно каждый пятый случай заболевания может быть предотвращён); защитить людей с ослабленным иммунитетом — у них риск диареи снижается до 58% (то есть более чем в половине случаев удаётся избежать инфекции, которая могла бы обострить состояние);

(то есть более чем в половине случаев удаётся избежать инфекции, которая могла бы обострить состояние); сократить пропуски занятий у школьников из-за желудочно-кишечных заболеваний на 29–57%.

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По оценкам, ежегодно 1,8 миллиона детей в возрасте до пяти лет умирают от диарейных заболеваний и пневмонии. Во многих случаях этого можно было бы избежать благодаря обычному мылу и воде.

Кроме того, правильное мытьё рук снижает количество ненужных назначений антибиотиков, особенно при диарее и респираторных инфекциях. Это важно для борьбы с устойчивостью к антибиотикам — одной из самых серьёзных угроз здоровью в мире.

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Как правильно мыть руки

Намочите руки чистой проточной водой — тёплой или холодной. Стоячая вода может содержать микробы от предыдущего мытья. Нанесите мыло и тщательно распределите его по всей поверхности рук. Обратите внимание на тыльную сторону кистей, промежутки между пальцами и область под ногтями — именно там скапливается больше всего микробов. Потрите руки не менее 20 секунд. Это время необходимо для эффективного удаления загрязнений. Смойте мыло под проточной водой. Это помогает удалить с поверхности кожи остатки мыла, грязи и микробов. Высушите руки. Микроорганизмы легче переносятся с влажной кожи, поэтому руки нужно вытереть чистым полотенцем или высушить на воздухе.

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Когда нужно мыть руки

Микробы легко передаются через поверхности, кожу и слизистые оболочки. Прикосновения к лицу — рту, носу или глазам — происходят незаметно. Это открывает путь инфекции в организм. Мытьё рук разрывает эту цепочку. Руки нужно мыть гораздо чаще, чем кажется.

После:

туалета;

смены подгузников;

сморкания, кашля или чихания;

уборки, выноса мусора, работы в саду;

прикосновения к животным, корму или их предметам;

поездки в транспорте, посещения магазинов, мероприятий или возвращения домой.

До и после:

работы с продуктами, особенно с сырым мясом, рыбой или яйцами;

еды;

контакта с больным членом семьи;

обработки порезов, ран, перевязок;

использования контактных линз.

Можно ли обойтись антисептиком

Мыло с водой не только удаляют микробы, но и физически смывают опасные вещества с кожи. Антисептик помогает в тех ситуациях, когда доступа к раковине нет, но он не заменяет полноценного мытья рук. Антисептик должен содержать не менее 60% спирта — только тогда он уничтожает большинство вирусов и бактерий.

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Нужно ли использовать антибактериальное мыло

Для ежедневной гигиены рук антибактериальное мыло не нужно. Самая известная антибактериальная добавка — триклозан. Исследования на животных и клетках показывают, что он может накапливаться в окружающей среде, нарушать баланс водных экосистем и способствовать развитию устойчивости бактерий к антибиотикам.

В 2016 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) запретило триклозан и ещё несколько антибактериальных компонентов в потребительском мыле. Это решение приняли потому, что их пользу исследования не доказали, а возможный вред есть.

Лучше использовать обычное мыло, жидкое или кусковое. Оно не менее эффективно, но безопаснее для кожи, здоровья и окружающей среды.

Уход за кожей рук

Мыть руки важно для профилактики инфекций, но слишком частый контакт с водой и мылом может вызывать сухость, трещины и раздражение кожи. Это не только неприятно, но и увеличивает риск проникновения микробов через повреждённый кожный барьер.

Чтобы сохранить кожу рук здоровой:

Используйте увлажняющий крем 3–4 раза в день, особенно после мытья рук.

Выбирайте мыло без сильных отдушек и с нейтральным уровнем pH, если кожа чувствительная.

Надевайте перчатки при уборке, мытье посуды или работе в саду.

Дома используйте индивидуальные полотенца и стирайте их регулярно.

При выраженном раздражении обратитесь к дерматологу — возможно, потребуется специальный уход.

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Главное

Мытьё рук с мылом — простой и доступный способ защитить себя и других от инфекций. Исследования подтверждают, что чистые руки помогают снизить риск диареи, простуды и других распространённых заболеваний. Чтобы эта мера работала, важно мыть руки в нужные моменты и соблюдать простую технику. Обычное мыло и вода справляются не хуже антибактериальных средств. Если раковины нет, можно использовать антисептик с содержанием спирта от 60%. Регулярная гигиена рук не только защищает от болезней, но и помогает сократить ненужное применение антибиотиков, а это значит, что даже такой простой навык снижает риски, связанные с устойчивостью микробов.

Важные исследования: