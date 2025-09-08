Учёные разоблачили препараты для мозга

Герою фильма «Области тьмы», писателю Эдди Морра, достаётся экспериментальная таблетка NZT-48, которая на порядок повышает эффективность работы мозга. Теперь на изучение иностранного языка нужно всего несколько часов, а идеи для произведений приходят одна за другой. Разобрались в препаратах, которые (якобы) помогают мозгу лучше работать.

© Relativity Media

Повысить производительность мозга — задача, над которой учёные работают десятилетиями. Одно из направлений в этой области — поиск препаратов, улучшающих когнитивные способности. Называют их ноотропами. Изначально этот термин применяли только к веществам, которые строго соответствовали критериям:

они должны были улучшать память и обучение;

защищать мозг от повреждений;

быть безопасными и не вызывать зависимости.

Сегодня ноотропами называют любые вещества (синтетические или натуральные), которые потенциально положительно влияют на когнитивные функции. В большинстве случаев речь идёт о пищевых добавках, содержащих экстракты растений, а также витаминно-минеральных комплексах.

Ноотропы: что говорит наука

Убедительных данных об эффективности и безопасности ноотропов нет. Ограниченное число исследований на клетках, животных или небольшой группе пациентов ещё не говорит о том, что тот или иной препарат работает.

Специалисты подчёркивают, что мозг — крайне сложная система, работа которой зависит от множества взаимосвязанных механизмов. Упрощённое представление о том, что можно усилить интеллект с помощью одной таблетки, не более чем маркетинговый ход.

Недавние исследования показывают, что в лучшем случае большинство ноотропов никак не влияет на работу мозга. В обзорном исследовании британских и итальянских учёных отмечено, что такие препараты могут даже ухудшить когнитивные функции. Кокрейновский анализ также не подтверждает ноотропные свойства витаминов группы В (в частности, В6 и В12), которых также часто выдают за ноотропы.

Свет в конце тоннеля?

И всё же полностью отбрасывать идею о пользе некоторых веществ на работу мозга учёные пока не спешат. Вот некоторые группы веществ, у которых пока есть шансы стать настоящими ноотропами.

Рыбий жир

Ценность рыбьего жира в содержании омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, прежде всего докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭПК).

Систематический обзор 2022 года показал, что добавки с ДГК улучшают когнитивные функции у людей среднего возраста (в среднем около 45 лет). Более ранние исследования также показывали, что ДГК улучшает память и скорость реакции у молодых людей (но с исходным низким уровнем этой кислоты).

Что касается ЭПК, то исследования показывают её противовоспалительный эффект (в частности, в нервной системе), однако связь с когнитивными функциями пока не столь очевидна (как для ДГК).

Чтобы обеспечить организм достаточным количеством омега-3 кислот, рекомендуется минимум дважды в неделю есть жирную рыбу.

Креатин

Это вещество хорошо знакомо спортсменам. Однако в последние годы его стали активно изучать и нейробиологи. Креатин участвует в энергетическом обмене, обеспечивая клетки (включая нейроны) быстрым источником энергии.

Основное количество креатина находится в мышцах, однако небольшая часть хранится и в головном мозге. Логично предположить, что дополнительный приём может повлиять на когнитивные функции.

Обзорное исследование 2024 года показало, что добавки с креатином могут улучшать память и скорость обработки информации. В другом исследовании изучали влияние креатина на вегетарианцев и всеядных спортсменов. У первых эффект был более выражен. Вероятно, это связано с тем, что вегетарианцы получают меньше креатина с пищей (основная его часть поступает с продуктами животного происхождения).

L-теанин

Это аминокислота, которая содержится в листьях зелёного чая. Она известна тем, что оказывает расслабляющее действие, при этом не вызывает сонливости. В комбинации с кофеином теанин повышает концентрацию внимания. При этом теанин сглаживает негативные эффекты кофеина, например дрожь, раздражительность и учащённое сердцебиение.

Считается, что гинкго билоба улучшает кровоток в мозге и за счёт этого поддерживает когнитивные функции. На животных моделях действительно показано, что добавка может защищать мозг и улучшать память. В профилактике деменции у людей доказательств эффективности гинкго нет.

Главное

Сегодня на рынке можно найти десятки препаратов и добавок, обещающих «разогнать мозг». Однако убедительных доказательств их эффективности пока нет. Большинство исследований показывают либо слабый эффект, либо вовсе его отсутствие. При этом некоторые средства, например рыбий жир, креатин, L-теанин с кофеином, демонстрируют обнадёживающие результаты. Самая надёжная стратегия для здоровья мозга остаётся прежней — регулярная физическая активность, полноценный сон, разнообразное питание и контроль хронических заболеваний.

