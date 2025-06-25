Лекарство от деменции: что выяснили учёные о Гинкго билоба

Его принимают для здоровья мозга и профилактики болезни Альцгеймера. Разобрались, помогает ли он на самом деле и что об этом говорят научные данные.

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От древнего дерева до популярной добавки

Гинкго билоба — одно из старейших растений на Земле, его называют «живым ископаемым». В традиционной китайской медицине гинкго использовали для лечения кашля, астмы, проблем с пищеварением, кровообращением и памяти.

Экстракт гинкго богат биологически активными веществами — флавоноидами и терпеноидами. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами: они могут нейтрализовать свободные радикалы и защищают клетки от повреждений.

Считается, что именно за счёт этого растение может быть полезно для мозга и сосудов. Однако нет достаточных данных, чтобы оценить, насколько выражен этот эффект у людей.

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Память и мышление

Метаанализ 13 рандомизированных исследований с участием более 1000 здоровых людей показал, что гинкго не улучшает память, концентрацию или мышление — независимо от возраста, дозировки и продолжительности приёма.

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Также крупные обзоры подчёркивают, что у людей без нарушений памяти гинкго не помогает сохранить её с возрастом. Кроме того, в самом масштабном исследовании Ginkgo Evaluation of Memory (GEM), в котором участвовали более 3000 человек старше 75 лет, американские учёные не обнаружили, что гинкго снижает риск деменции, в том числе при болезни Альцгеймера, или замедляет ухудшение памяти даже при приёме в течение 6 лет.

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Сердце и сосуды

В лабораторных исследованиях и небольших клинических работах экстракт гинкго усиливал приток крови к сердцу и мозгу. Это происходило за счёт повышения уровня оксида азота — вещества, которое помогает сосудам расслабляться и расширяться.

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Также в одном небольшом исследовании гинкго в сочетании с аспирином немного улучшил состояние пациентов после инсульта. Но Кокрейновский обзор показал, что при инсульте гинкго не снижает смертность и не улучшает восстановление.

Что касается профилактики болезней сердца, данных пока недостаточно. В исследовании GEM учёные отдельно проанализировали, помогает ли гинкго избежать инфаркта, инсульта или высокого давления. Оказалось, что он не снижает риск этих состояний.

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Зрение и слух

В некоторых небольших исследованиях экстракт гинкго усиливал приток крови к глазам у людей с глаукомой. Есть предположение, что это помогает замедлить потерю зрения, но доказательств пока не хватает.

Гинкго также проверяли при шуме в ушах. Кокрейновский обзор показал, что он не помогает и не улучшает слух или общее самочувствие.

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Возможные риски

Гинкго билоба в целом безопасен и хорошо переносится, если не превышать дозу 240 мг в день. Но даже при умеренном приёме могут возникнуть нежелательные реакции:

головная боль;

головокружение;

расстройство желудка и запор;

кожные аллергические реакции.

Гинкго может повышать риск кровотечений, особенно если человек уже принимает препараты, разжижающие кровь, например, аспирин, варфарин или ибупрофен. Перед началом приёма нужна консультация врача.

Кому гинкго не подойдёт

Людям с нарушением свертываемости крови.

Тем, кто принимает антикоагулянты или НПВП.

Беременным и кормящим.

Тем, кто готовится к операции (приём гинкго нужно прекратить минимум за 36 часов до вмешательства).

Главное

Гинкго билоба — одно из самых популярных растительных средств, которое позиционируют как натуральную поддержку для памяти, сосудов и нервной системы. Однако крупные обзоры и масштабные исследования показали, что гинкго не предотвращает деменцию, не замедляет развитие болезни Альцгеймера и не улучшает память у здоровых людей. Гинкго изучают и в других областях: при нарушениях кровообращения, депрессии, головокружении, снижении слуха и зрения. Пока большинство результатов остаются предварительными, а надёжных доказательств пользы нет. При этом гинкго не безобидная добавка. Он может спровоцировать нежелательные реакции и взаимодействовать с лекарствами, поэтому перед приёмом обязательно нужна консультация врача.

Важные исследования: