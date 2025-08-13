Темп ходьбы укажет на проблемы с сердцем

Врачи всё чаще говорят, что скорость ходьбы — это не просто привычка, а показатель здоровья. У людей, которые двигаются быстрее, ниже риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Разобрались, что говорят исследования и правда ли, что для защиты сердца достаточно просто ускорить шаг.

© karlyukav/Freepik

Что показывают исследования

Крупные работы последних лет подтверждают: у людей, которые ходят в среднем или быстром темпе, риск проблем с сердцем сильно ниже.

Например, Cleveland Clinic отмечает, что у тех, кто регулярно двигается быстрее, вероятность развития сердечной недостаточности на 34% ниже, чем у тех, кто ходит медленно. Врачи объясняют это тем, что скорость отражает общий уровень физической формы, а значит, и состояние сердца.

По данным авторитетного журнала British Medical Journal (Heart), медленным темпом считают скорость менее 3 миль в час (≈ 4,8 км/ч), средним — 4 мили в час (6,4 км/ч), быстрым — более 4 миль в час (свыше 6,4 км/ч). За 13 лет наблюдения у людей, которые ходили быстро, риск любых нарушений сердечного ритма оказался на 43% ниже, а риск фибрилляции предсердий — на 46% ниже по сравнению с теми, кто двигался медленно. Чем больше времени человек проводил в среднем или быстром темпе, тем заметнее снижался риск.

Врачи советуют воспринимать прогулку как ежедневный мини-тест: если вы стали ходить медленнее или вам сложнее держать привычный темп, это может быть ранним сигналом снижения физической формы или проблем со здоровьем. В таком случае стоит обратить внимание на своё состояние и при необходимости пройти обследование.

Не только сердце

Исследования показывают, что темп ходьбы может отражать в том числе работу мозга. Быстрый шаг указывает на хорошую координацию движений, крепкие мышцы и эффективную работу дыхательной системы. Напротив, медленный темп встречается у людей с артритом, хронической обструктивной болезнью лёгких или неврологическими расстройствами.

У людей с нарушениями памяти или другими формами когнитивного снижения походка часто замедляется. Это связано с тем, что ходьба — сложная задача, требующая одновременной работы двигательных и познавательных функций. Например, при болезни Паркинсона или деменции мозгу становится сложнее контролировать темп и координацию.

Исследование, опубликованное в журнале Оксфордского университета, с участием 660 человек старше 65 лет показало: те, кто изначально ходил быстрее, через 3 года реже сталкивались с ухудшением памяти и мышления. У участников с самым медленным темпом риск деменции был выше. Авторы считают, что измерение скорости ходьбы может помочь спрогнозировать риск когнитивных нарушений у пожилых людей.

Можно ли просто начать ходить быстрее

Скорость — важный маркер здоровья, но сама по себе она не заменит комплексного подхода. Врачи подчёркивают: сердце защищает не только быстрый шаг, но и здоровое питание, контроль давления и веса, отказ от курения и умеренное потребление алкоголя.

Более высокая скорость ходьбы часто встречается у людей, которые в целом ведут здоровый образ жизни. Поэтому трудно сказать, что именно — быстрый шаг или полезные привычки — играет главную роль. Скорее всего, они работают вместе.

Авторы исследования BMJ также напоминают: связь между темпом ходьбы и риском болезней сердца основана на наблюдениях, а не на прямом доказательстве причины и следствия. Даже если вы начали двигаться быстрее, это не гарантирует полного избавления от рисков, особенно если есть хронические заболевания или наследственная предрасположенность.

Сколько и как ходить

Американская кардиологическая ассоциация и Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю. Это можно набрать, например, проходя быстрым шагом по 30 минут пять раз в неделю.

Как разнообразить тренировки:

Быстрая ходьба — улучшает работу сердца, повышает выносливость.

улучшает работу сердца, повышает выносливость. Интервальная ходьба — чередование быстрого и среднего темпа помогает сжигать больше калорий и укреплять мышцы.

чередование быстрого и среднего темпа помогает сжигать больше калорий и укреплять мышцы. Скандинавская ходьба — тренирует одновременно верхнюю и нижнюю части тела.

тренирует одновременно верхнюю и нижнюю части тела. Пеший туризм — добавляет нагрузку за счёт рельефа и развивает координацию.

Даже небольшие изменения в повседневных маршрутах, прогулка во время обеденного перерыва, выбор лестницы вместо лифта постепенно повышают физическую активность и поддерживают здоровье сердца.

Главное

Скорость ходьбы — простой, но информативный показатель, который отражает работу сердца, лёгких, мышц и даже мозга. Крупные исследования показывают: быстрый шаг связан с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений ритма и когнитивного снижения. Но одной скорости недостаточно, для здоровья важен комплексный подход: питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и контроль хронических состояний. Если вы стали ходить медленнее без видимой причины, это повод обратить внимание на своё здоровье и обсудить изменения с врачом.

