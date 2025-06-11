Учёные рассказали, что нужно знать родственникам больных деменцией

В мире 55 млн человек живут с болезнью Альцгеймера и другими причинами деменции. Вылечить это невозможно, но можно замедлить прогрессирование симптомов и улучшить качество жизни. И в этом пациентам нужна помощь близких. Разобрались, что нужно знать о деменции родственникам больных.

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Деменция и болезнь Альцгеймера

Эти термины иногда употребляют как синонимы, но разница между ними есть. Деменция — общий термин для целой группы симптомов: проблем с памятью, нарушений речи, трудностей с концентрацией внимания и выражением мыслей. Такое состояние может возникать по разным причинам, в том числе из-за болезни Альцгеймера. Это уже конкретное состояние, когда в мозге накапливаются фрагменты белка бета-амилоида (они образуют бляшки и мешают клеткам мозга нормально функционировать и передавать сигналы), а тау-белок приобретает аномальную форму (в норме он помогает клеткам держать форму. При болезни Альцгеймера тау-белок сворачивается, каркас клеток рушится и они постепенно отмирают). На долю болезни Альцгеймера приходится 60–70% случаев деменции.

Симптомы усиливаются со временем

При старческом слабоумии происходит разрушение тканей мозга. Обычно первым страдает гиппокамп: он отвечает за перевод кратковременной памяти в долговременную. Поэтому пациенты с ранней болезнью Альцгеймера забывают вчерашний день, но помнят, что было в их детстве.

Процесс повреждения нервных клеток идёт медленно. Какое-то время мозг компенсирует эти изменения, используя альтернативные сети нейронов. Но рано или поздно ресурсы заканчиваются и появляются когнитивные нарушения (ухудшение внимания, памяти, речи и восприятия). По данным Ассоциации Альцгеймера (Alzheimer's Association), с начала болезни до первых симптомов проходит около 20 лет.

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Бывают моменты просветления

Даже у пациентов с тяжёлой формой деменции бывают короткие периоды осознанного поведения. В такие моменты они могут связно общаться и временно возвращать утраченные функции. Возможна спонтанная двигательная активность: они могут хлопать или пританцовывать в такт музыке или петь. Почему так происходит и что провоцирует эти моменты, наука пока не знает.

Уязвимы перед мошенниками

Пациенты с деменцией особенно уязвимы перед телефонными мошенниками. Им трудно критически мыслить и принимать решения, поэтому они часто становятся жертвами финансовых махинаций. Это можно объяснить тем, что управление деньгами — тоже умственная деятельность, которая у людей с деменцией снижена. Сложность в том, что сами пациенты могут не помнить о звонках и не сообщать о преступлении. Поэтому важно контролировать их счета и помогать с оплатой квитанций (или настроить автоплатёж).

Склонны к депрессии и бессоннице

Часто деменцию (особенно на поздних стадиях) сопровождают нарушение сна, депрессия, агрессия и галлюцинации. Люди с деменцией могут путать день и ночь, просыпаться посреди сна и будить остальных. Такие признаки называют некогнитивными. Их бывает сложно диагностировать и отделить от общих симптомов слабоумия, так как пациентам трудно сформулировать свои жалобы или выразить эмоции.

Поэтому важно проконсультироваться с психиатром, который специализируется на работе с деменцией. Он решит, нужна ли медикаментозная поддержка, и при необходимости подберёт терапию.

Лекарства повышают качество жизни

Остановить разрушение тканей мозга или восстановить утраченные связи нельзя. Однако это не значит, что пациентам с деменцией не нужно лечение. Основная цель терапии — улучшить качество жизни.

FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (США)) одобрило несколько препаратов для лечения когнитивных симптомов при болезни Альцгеймера. Они компенсируют изменения в тканях мозга, меняя уровень нейромедиаторов глутамата и ацетилхолина (эти вещества клетки мозга используют для связи между собой). Такие препараты помогают мозгу обрабатывать информацию и поддерживают связь между нервными клетками. Всё это влияет на речь, память и внимание.

Экспериментальное лечение подходит не всем

Учёные продолжают искать лекарство от болезни Альцгеймера. Одно из направлений — создание препаратов на основе моноклональных антител. Они удаляют белок бета-амилоид из мозга и замедляют процесс разрушения тканей. FDA одобрило несколько таких препаратов. Однако эффективность такого лечения всё ещё вызывает споры.

Ассоциация Альцгеймера считает, что средства на основе моноклональных антител нельзя считать лекарствами от деменции. Они подходят далеко не всем пациентам. К тому же у них есть побочные эффекты, например аритмия.

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Снижается продолжительность жизни

От вовлечённости членов семьи, друзей и профессиональных сиделок зависит безопасность и здоровье пациентов с деменцией. Однако даже при оптимальном уходе продолжительность жизни у них ниже, чем у здоровых сверстников. Исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что в среднем люди старше 65 лет живут около 7–10 лет после постановки диагноза. Большое значение здесь имеет возраст начала болезни: чем раньше началось разрушение мозга, тем меньше продолжительность жизни.

Склонность к деменции передаётся по наследству

Деменция не генетическое заболевание, но её случаи в семье могут быть фактором риска. На развитие болезни Альцгеймера влияют два типа генов:

Гены риска, которые только повышают вероятность болезни (их больше 100). Если в среднем риск деменции в популяции 10%, у людей с отягощённым семейным анамнезом — 20%.

которые только повышают вероятность болезни (их больше 100). Если в среднем риск деменции в популяции у людей с отягощённым семейным анамнезом — Детерминированные гены, которые напрямую вызывают болезнь. Исследования показывают, что с ними связан только 1% случаев деменции.

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Но это не значит, что, если у кровных родственников не было деменции, вы защищены. Семейный анамнез не обязательное условие для развития болезни Альцгеймера — она может возникнуть у любого.

Советы тем, кто ухаживает за больным с деменцией

Их подготовила Ассоциация Альцгеймера, которая занимается изучением этой болезни и поддержкой тех, кто столкнулся с диагнозом.

Следите за комфортом. Люди со старческим слабоумием часто не могут сказать, что голодны или хотят в туалет. Поэтому важно соблюдать распорядок дня и жить по предсказуемому режиму.

Люди со старческим слабоумием часто что голодны или хотят в туалет. Поэтому важно соблюдать распорядок дня и жить по предсказуемому режиму. Избегайте споров. Если пациент хочет навестить умершего родственника или вернуться в дом своего детства, не стоит приводить аргументы, почему это невозможно. Лучше перенаправить его внимание, например сказать: «Там правда было хорошо, я бы тоже хотел(а) там побывать».

Если пациент хочет навестить умершего родственника или вернуться в дом своего детства, приводить аргументы, почему это невозможно. Лучше например сказать: «Там правда было хорошо, я бы тоже хотел(а) там побывать». Создайте спокойную обстановку. Громкие звуки, яркий свет и фоновый шум могут провоцировать приступы агрессии и просто раздражать.

Громкие звуки, яркий свет и фоновый шум могут приступы агрессии и просто раздражать. Не игнорируйте запросы. Важно отвечать на вопросы и просьбы, даже если они кажутся нелепыми.

Важно отвечать на вопросы и просьбы, даже если они кажутся нелепыми. Не воспринимайте поведение больного на свой счёт. Пациенты с болезнью Альцгеймера могут быть грубыми и говорить неприятные вещи даже самым близким людям. Помните, что словами и действиями человека управляет болезнь.

Пациенты с болезнью Альцгеймера могут быть и даже самым близким людям. Помните, что словами и действиями человека управляет болезнь. Организуйте свой отдых и восстановление. Уход за тяжелобольным человеком требует физических и эмоциональных сил. Поэтому важно восполнять собственные ресурсы и при необходимости обращаться за помощью.

Главное

Болезнь Альцгеймера — основная причина деменции. У таких пациентов разрушаются ткани мозга, поэтому страдают умственные способности. На ранних этапах симптомов может вообще не быть: обычно от начала болезни до первых очевидных признаков проходит 20 лет. Люди с деменцией уязвимы перед мошенниками и склонны к бессоннице и депрессии. Деменция не передаётся по наследству напрямую, но случаи болезни в семье повышают риск возникновения. Вылечить деменцию нельзя, но можно улучшить качество жизни пациента. Для этого применяют лекарства и поведенческую терапию. Людям, которые ухаживают за родственником с деменцией, важно не игнорировать запросы больного и не допускать споров. Также важно уделять время собственному отдыху.

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