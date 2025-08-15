Невролог без очередей: когда пора идти и как сэкономить

Головная боль, онемение руки после сна, чувство тумана в голове — кажется, с кем не бывает. Но когда такие симптомы повторяются, усиливаются или мешают привычной жизни, стоит прислушаться к организму. Во многих случаях это повод обратиться к неврологу — специалисту по нервной системе. Разбираемся, какие сигналы нельзя игнорировать, сколько стоит консультация и как сэкономить без потери качества.

Когда стоит обратиться к неврологу

Нервная система — это «центр управления» всем организмом. Она отвечает за движение, чувствительность, координацию, сон, настроение и даже память. Когда в ней происходят сбои, тело подаёт сигналы. Вот основные поводы для визита:

Головные боли

Если вы всё чаще тянетесь за обезболивающим или из-за боли не можете работать, пора выяснить причину. Это может быть мигрень, головная боль напряжения или сосудистые нарушения. Точный диагноз поможет подобрать эффективное лечение и предотвратить ухудшение.

Голова раскалывается: откуда берётся мигрень и как облегчить приступы

Онемение, покалывание, слабость в теле

Такие ощущения возникают при сдавливании нервов, нарушении кровотока или даже на фоне рассеянного склероза. Особенно тревожно, если симптомы возникают только с одной стороны тела. Чем раньше начнётся обследование, тем выше шанс избежать осложнений.

Почему немеют руки, когда делать МРТ и ещё 3 вопроса неврологу

Головокружение

Чувство, что земля уходит из-под ног, может быть связано с вестибулярными нарушениями или проблемами с сосудами. Самостоятельно отличить одно от другого трудно — невролог поможет разобраться и восстановить уверенность в движении.

Судороги, тремор

Эти симптомы могут быть единичными и кратковременными или сигналом хронического заболевания. Невролог уточнит, связано ли это с эпилепсией или действием лекарств. Врач подберёт лечение, чтобы снизить риск повторения.

Как вовремя заподозрить рассеянный склероз: инструкция

Нарушения сна, памяти и концентрации

Бессонницу, тревожность, забывчивость и туман в голове часто воспринимают как следствие стресса или усталости. Иногда это признаки дефицита витаминов, гормональных сбоев или даже начальных стадий нейродегенеративных процессов.

Как проходит приём

Врач уточнит, когда появились симптомы, как они изменялись со временем, были ли травмы, инфекции, стрессы, приём лекарств или хронические заболевания. Затем проверит:

рефлексы — с помощью молоточка;

силу и тонус мышц;

чувствительность кожи;

координацию движений и походку;

зрение, речь и мимику.

Иногда уже этого достаточно для постановки диагноза, но чаще требуется дополнительная диагностика.

Сколько стоит приём

Цены зависят от региона, уровня клиники и квалификации врача. В Москве первичная консультация в частных клиниках стоит от 2000 до 4500 ₽, а приём у специалиста с учёной степенью — 5000–7000 ₽. Повторный визит обойдётся дешевле — от 1800 ₽.

В регионах расценки ниже: первичный приём стоит в среднем от 900 до 2500 ₽, повторный — от 700 ₽.

После осмотра врач может направить на диагностику, чтобы уточнить причину жалоб. Какие обследования понадобятся, зависит от симптомов. Наиболее частые:

МРТ головного мозга или позвоночника — от 4000 до 10 000 ₽;

от 4000 до 10 000 ₽; ЭЭГ (электроэнцефалография) — от 2900 ₽, при судорогах, нарушениях сна, обмороках;

от 2900 ₽, при судорогах, нарушениях сна, обмороках; УЗИ сосудов головы и шеи — от 1500 до 3500 ₽, при головокружении, шуме в ушах;

от 1500 до 3500 ₽, при головокружении, шуме в ушах; анализы крови — от 300 до 2000 ₽ за показатель;

от 300 до 2000 ₽ за показатель; электромиография — от 3000 ₽, при мышечной слабости и онемении.

Обследования обычно оплачивают отдельно, но часто клиники предлагают пакеты услуг или скидки.

Как экономить без потери качества

Если у вас уже есть результаты анализов, повторное обследование не требуется и вы можете обратиться к неврологу онлайн. Это особенно удобно для корректировки лечения, получения второго мнения или просто для того, чтобы разобраться, стоит ли волноваться.

Один из удобных сервисов — СберЗдоровье, где можно выбрать специалиста и записаться на дистанционный приём.

А если у вас подключена подписка СберПрайм, такая консультация обойдётся на 25% дешевле. Дополнительно подписка даёт скидки на лабораторные исследования и возвращает часть потраченных средств кешбэком.

Это особенно выгодно, если планируется диагностика: подписка окупается с первых же визитов. При этом вы экономите не только деньги, но и время — без очередей и в комфортной обстановке.

Главное

Невролог поможет, если мучают головные боли, онемение, головокружение или нарушения сна. Осмотр включает тесты на рефлексы, чувствительность и координацию. Консультация стоит от 900 ₽, диагностика — отдельно. Сэкономить можно за счёт телемедицины и подписки СберПрайм — это просто, удобно и без риска для здоровья.

Не стоит ждать, пока симптомы станут сильнее. Раннее обращение к неврологу помогает не только облегчить самочувствие, но и избежать серьёзных осложнений.

