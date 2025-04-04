Как вовремя заподозрить рассеянный склероз: инструкция

Усталость без причины, онемение, проблемы с координацией или зрением — всё это может показаться незначительным. Но иногда за такими симптомами скрывается сложное хроническое заболевание — рассеянный склероз. Разобрались, что это такое, как его выявляют и лечат.

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Как развивается болезнь

По оценкам организаций, занимающихся рассеянным склерозом, в мире 2,8 миллиона человек — примерно как всё население Армении — живут с этим диагнозом. Это хроническое заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани организма. Такие болезни называются аутоиммунными. В частности, повреждается миелин — оболочка нервных волокон, которая обеспечивает передачу сигналов между мозгом и телом. Нервные импульсы становятся слабыми или вовсе не доходят.

Заболевание называется «рассеянным», потому что очаги поражения могут возникать в разных частях нервной системы. Слово «склероз» в этом случае означает образование рубцовой ткани — на месте разрушенного миелина появляются так называемые бляшки.

У кого-то болезнь протекает мягко, у других ограничивает подвижность и мешает привычной активности. Как будет развиваться рассеянный склероз, предсказать невозможно.

Каким бывает рассеянный склероз

Клинически изолированный синдром

Это первый эпизод неврологических симптомов, который длится не менее 24 часов. Он возникает из-за воспаления и разрушения миелина, но пока не даёт оснований для точного диагноза «рассеянный склероз».

Рецидивирующе-ремиттирующий

Это самый распространённый тип. Он встречается примерно у 85% пациентов. Заболевание протекает с чередованием обострений и ремиссий.

Обострение — это период, когда появляются новые симптомы или усиливаются существующие. Оно может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Затем наступает ремиссия — временное улучшение состояния, при котором симптомы могут частично или полностью исчезать.

Вторично-прогрессирующий

У части людей, у которых сначала был рецидивирующе-ремиттирующий тип, со временем развивается вторично-прогрессирующий. По данным исследований, у 20–40% пациентов симптомы начинают устойчиво нарастать через 10–40 лет после первых признаков болезни.

Первично-прогрессирующий

Эта форма встречается реже. С самого начала симптомы усиливаются медленно и равномерно, без выраженных обострений и ремиссий. Иногда могут быть периоды стабильности, когда состояние не ухудшается, но и лучше не становится.

Какие бывают симптомы

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Они зависят от того, какие участки центральной нервной системы поражены и насколько сильно. Если появились тревожные изменения в самочувствии, не стоит откладывать визит к врачу. Раннее обследование помогает быстрее установить причину и при необходимости начать лечение.

онемение, покалывание — обычно возникают в руках, ногах или лице;

— обычно возникают в руках, ногах или лице; слабость в конечностях — может быть трудно ходить;

— может быть трудно ходить; нарушения координации — шаткость походки, неустойчивость, головокружение;

— шаткость походки, неустойчивость, головокружение; скованность мышц и спазмы — появляются в ногах, особенно после физической нагрузки;

— появляются в ногах, особенно после физической нагрузки; тремор — непроизвольное дрожание рук или головы;

— непроизвольное дрожание рук или головы; проблемы со зрением — снижение остроты, двоение, боль при движении глаз;

— снижение остроты, двоение, боль при движении глаз; утомляемость — может быть постоянной и не связана с физической активностью, один из самых частых симптомов;

— может быть постоянной и не связана с физической активностью, один из самых частых симптомов; нарушения мочеиспускания — недержание, ощущение неполного опорожнения;

— недержание, ощущение неполного опорожнения; изменения в мышлении — трудности с концентрацией, запоминанием, планированием;

— трудности с концентрацией, запоминанием, планированием; перепады настроения, тревожность, депрессия — могут быть как реакцией на болезнь, так и её прямым проявлением.

Не все симптомы проявляются одновременно: течение болезни индивидуально и может меняться со временем.

Причины и факторы риска

Почему развивается рассеянный склероз, до конца не ясно. Но известно, что некоторые факторы повышают риск:

наследственность — если у близких родственников есть рассеянный склероз или другие аутоиммунные болезни;

— если у близких родственников есть рассеянный склероз или другие аутоиммунные болезни; низкий уровень витамина D, особенно у жителей северных регионов, где меньше солнечного света;

Витамин D по полочкам: кому, когда и сколько принимать

перенесённые инфекции, в первую очередь вирус Эпштейна — Барр;

в первую очередь вирус Эпштейна — Барр; курение повышает риск и может ухудшать течение заболевания;

повышает риск и может ухудшать течение заболевания; аутоиммунные заболевания, например диабет 1-го типа или болезни щитовидной железы.

Как правило, заболевание развивается при сочетании сразу нескольких факторов.

Какая нужна диагностика

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Выявить рассеянный склероз непросто: нет одного анализа или симптома, по которому можно точно определить заболевание. Поэтому невролог сначала исключает другие причины, а затем подтверждает диагноз.

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Позволяет обнаружить участки воспаления и разрушения миелина в головном и спинном мозге.

Люмбальная пункция. Анализ спинномозговой жидкости показывает признаки воспаления, характерные для рассеянного склероза, и исключает другие заболевания.

Тесты на вызванные потенциалы. Оценивают скорость, с которой сигналы проходят по нервным путям в ответ на зрительные, слуховые или кожные раздражители.

Диагностика может занять время — иногда болезнь удаётся подтвердить только после повторных обследований или в случае, если появятся новые симптомы.

Как лечат

Вылечить рассеянный склероз полностью пока нельзя, но с помощью терапии можно замедлить развитие болезни, уменьшить количество обострений и облегчить симптомы.

Основные подходы

Препараты, влияющие на течение болезни. Снижают активность иммунной системы и помогают замедлить разрушение миелина.

Лечение обострений. Применяют гормоны (кортикостероиды), чтобы уменьшить воспаление.

Симптоматическая терапия. Назначают лекарства от судорог, спастичности (повышенного мышечного тонуса), боли, нарушений мочеиспускания и настроения.

Реабилитация. Лечебная физкультура, помощь логопеда, психолога, тренировки памяти и внимания. При необходимости — использование тростей, ходунков или других приспособлений.

Предотвратить развитие рассеянного склероза невозможно: пока не существует методов, которые могли бы полностью исключить риск заболевания. Но если диагноз уже стоит, есть способы снизить частоту обострений и замедлить развитие симптомов:

регулярное лечение,

здоровый образ жизни,

психологическая поддержка.

Главное

Рассеянный склероз — заболевание, которое может протекать по-разному: у одних оно развивается медленно, у других — с выраженными обострениями. Хотя вылечить его пока нельзя, ранняя диагностика, правильно подобранное лечение и поддерживающая терапия позволяют замедлить течение болезни и справляться с её симптомами. Жизнь с рассеянным склерозом требует адаптации, но с правильным подходом она может оставаться активной и полноценной.

Важные исследования: