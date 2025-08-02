Учёные нашли простой способ отсрочить смерть

А ещё они выяснили, как кофе и чай влияют на память, как кишечные бактерии помогают худеть и почему так важно ложиться и просыпаться в одно и то же время.

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Всего 15 минут быстрой ходьбы в день снизили риск смерти

Работа охватила почти 80 тысяч человек из США, став одной из крупнейших по этой теме. Результаты опубликованы в American Journal of Preventive Medicine.

Участники исследования (возраста 40–79 лет) сообщали, сколько времени ежедневно посвящают быстрой или медленной ходьбе. За почти 17 лет наблюдений зарегистрировано более 26 тысяч смертей. Учёные проанализировали, какова доля тех, кто ходил быстро, в обеих группах (умерших и живых). После статистической обработки данных они пришли к выводу, что привычка быстро ходить снижает общий риск смерти почти на 20%. Примечательно, что даже короткие периоды быстрой ходьбы (по 15 минут в день) оказались намного полезнее, чем длительные, но медленные прогулки по три часа.

Снижение уровня смертности среди добровольцев, предпочитающих быструю ходьбу, главным образом достигалось за счёт профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы подчёркивают, что быстрая ходьба — один из самых доступных способов улучшить общее состояние здоровья.

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Кишечные бактерии контролируют вес и сахар в крови

Учёные из Копенгагенского университета обнаружили штамм бактерий кишечника, который способен влиять на обмен веществ, вес и уровень сахара в крови. Достигается это с помощью особых белков, напоминающих гормоны. Работа опубликована в Nature Microbiology.

Найденный штамм производит сигнальные белки — RORDEP1 и RORDEP2. По своему действию они напоминают гормон ирисин, который обычно выделяют мышцы при физических нагрузках, он участвует в обмене жиров. Установлено, что количество таких бактерий у разных людей может отличаться в 100 тысяч раз. Чем их больше, тем человек стройнее.

Белки RORDEP стимулируют выработку таких гормонов, как GLP-1 и PYY, регулирующих аппетит, уровень глюкозы и инсулина. Одновременно они усиливают сжигание жира. В экспериментах на грызунах введение бактерий или самих белков RORDEP снижало прибавку в весе, уменьшало уровень сахара и увеличивало плотность костей.

Авторы считают, что это открытие может стать основой для новой категории биологических препаратов от ожирения.

Нерегулярный сон связали с риском 42 заболеваний

Сахарный диабет 2-го типа, депрессия, хроническая обструктивная болезнь лёгких, цирроз печени и другие серьёзные патологии могут возникать, если ложиться и просыпаться в разное время. Новое исследование китайских учёных показывает, что регулярность сна куда важнее его продолжительности. Работа опубликована в Health Data Science.

Учёные проанализировали данные 88 тысяч участников британского проекта UK Biobank, которые в течение долгого времени носили устройства, фиксирующие активность и сон. Исследователи сопоставили параметры сна с риском 172 заболеваний и обнаружили, что нарушения режима удваивали вероятность развития 42 из них. Например, среди людей с нерегулярным сном чаще встречались диабет, депрессия, хронические болезни лёгких и даже гангрена.

Анализ биохимических показателей продемонстрировал, что нерегулярный сон сопровождается хроническим воспалением, которое, вероятно, и запускает развитие заболеваний.

Авторы подчёркивают, что результаты их работы могут изменить подходы к рекомендациям по сну. Теперь внимание нужно уделять не только продолжительности, но и времени отхода ко сну и пробуждения. Особенно важны новые данные для работников сменных профессий, которые из-за нерегулярного графика уязвимы перед множеством заболеваний.

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Умеренное употребление кофе и чая улучшает работу мозга в старости

Регулярная, но умеренная привычка пить кофе или чай замедляет возрастное снижение памяти. К такому выводу пришла группа учёных из Австралии и США, проанализировав данные почти 9 тысяч пожилых людей из Великобритании. Результаты опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.

В исследовании приняли участие 8715 человек от 60 до 85 лет без признаков деменции на момент начала наблюдений. За ними следили больше девяти лет, оценивая когнитивные способности с помощью различных тестов. Участников разделили по уровню потребления кофе и чая на три группы:

тех, кто вообще не пьёт эти напитки;

эти напитки; употребляющих 1–3 чашки кофе или чая в день;

кофе или чая в день; тех, кто пьёт больше 4 чашек.

Оказалось, что умеренное употребление кофе, а также умеренное или высокое потребление чая замедляют ухудшение умственной активности у пожилых. При этом неумеренное потребление кофе было связано с более быстрым снижением когнитивных функций.

Авторы объясняют положительный эффект напитков действием кофеина, антиоксидантов и других биологически активных веществ. При этом слишком высокое содержание кофеина в больших дозах кофе, вероятно, негативно влияет на мозг.

Сладкие напитки без сахара повышают риск развития диабета

Всего одна банка газировки с заменителями сахара в день увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа на 38%. К такому выводу пришли австралийские учёные, работа опубликована в Diabetes & Metabolism.

В исследовании участвовали больше 36 тысяч австралийцев, за состоянием которых наблюдали почти 14 лет. Учёные сравнили влияние напитков с сахаром и с искусственными подсластителями. Выяснилось, что и те и другие повышают риск диабета 2-го типа, но газировки с заменителями оказались опаснее. Они увеличивали риск диабета на 38% против 23% для напитков с сахаром.

Авторы отмечают, что связь между сахаром и диабетом во многом объясняется ожирением. Однако что касается заменителей сахара, многое остаётся непонятным. Вероятно, искусственные подсластители напрямую влияют на обмен веществ. Таким образом, представление о диетических напитках как о более безопасной альтернативе — под сомнением.

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Главное

Всего 15 минут быстрой ходьбы намного полезнее многочасовых медленных прогулок. Регулярный сон защитит от десятков болезней, а умеренное потребление кофе и чая поможет сохранить память в старости. Но желательно пить их без сахара и заменителей. Последние, как оказалось, вызывают диабет чаще, чем сахар. Также найдены бактерии, которые производят ответственные за вес и уровень сахара белки.

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