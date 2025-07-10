Учёные предупредили: диетическая газировка мешает худеть

Дарья Лапина

Диетическая газировка выглядит как безвредная альтернатива обычной: сладкий вкус без сахара и калорий. Разобрались, что говорят исследования и насколько безопасна такая замена.

Инсульт, диабет, деменция: чего вы не знали о диетической газировке
© bombuscreative/iStock.com

Чем диетическая газировка отличается от обычной

В ней нет сахара. Вместо него производители добавляют искусственные подсластители аспартам, сукралозу, сахарин. На первый взгляд такой выбор кажется безопасным, особенно для тех, кто хочет контролировать вес.

Однако диетическая газировка остаётся продуктом глубокой переработки, потому что в ней нет натуральных ингредиентов. Она состоит из подсластителей, ароматизаторов, кислот и других добавок. Исследователи из Австралии изучили влияние таких продуктов на здоровье и нашли связь с разными заболеваниями. В список вошли рак кишечника и поджелудочной железы, нарушения сна, тревожность, астма, высокое давление и болезнь Крона.

Добавленная соль и сахар: где искать и как ограничить

Возможные риски

© bymuratdeniz/iStock.com

Некоторые исследования показывают: люди, которые регулярно пьют диетическую газировку, чаще сталкиваются с диабетом 2-го типа, инсультом и болезнями сердца.

Одна из гипотез связана с работой мозга: сладкий вкус запускает выброс дофамина — гормона, который отвечает за удовольствие и мотивацию. Такая стимуляция усиливает тягу к сладкому. Это касается не только газировки, но и других сладких продуктов, в том числе десертов и выпечки.

По данным крупного исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации, у людей, которые пили диетическую газировку каждый день, риск инсульта и болезни Альцгеймера был почти в три раза выше по сравнению с теми, кто её не пил.

Вода вместо газировки

Недавняя работа, представленная на научной сессии Американской диабетической ассоциации, показала: замена диетической газировки на воду помогает женщинам с диабетом 2-го типа лучше контролировать вес и уровень сахара в крови.

В исследовании принимали участие 81 женщина с избыточным весом, которые регулярно пили диетические напитки. Их разделили на две группы: одна продолжила пить газировку, вторая перешла на воду. Обе группы участвовали в программе по снижению веса: сначала в течение шести месяцев им помогали худеть, а затем ещё год — удерживать результат.

Через 18 месяцев стало ясно: женщины, которые отказались от диетической газировки, сбросили больше лишнего веса. У 90% из них наступила ремиссия диабета. Среди тех, кто продолжал пить газировку, ремиссия наступила только у 45%.

Авторы подчеркнули: даже при одинаковом рационе и уровне физической активности замена напитка дала ощутимую разницу. Также у участниц, выбравших воду, улучшились показатели сахара в крови, чувствительности к инсулину и уровня триглицеридов.

Чем заменить диетическую газировку

© rawpixel.com/Freepik

Газированная вода без добавок

Многие ценят в газировке не только вкус, но и пузырьки. В этом случае можно попробовать обычную газированную воду. Чтобы сделать её вкуснее, добавьте дольку лимона, несколько ягод, огурец или мяту.

Травяные и фруктовые настои

Можно заваривать мяту, мелиссу, имбирь или делать настои с цитрусами, яблоками и специями.

Постепенный отказ

Диетическая газировка может легко войти в привычку. Чтобы отказаться от неё без стресса, эксперты советуют делать это постепенно. Например, если вы обычно пьёте два стакана в день, начните с сокращения объёма на четверть, примерно на полстакана, и через неделю уменьшите ещё. Такой подход помогает снизить зависимость от сладкого вкуса и со временем восстановить нормальное восприятие других вкусов.

Вода с ярким оформлением

Иногда помогает просто сделать воду более заметной. Используйте красивые бутылки, кубики льда с ягодами, держите воду под рукой — на рабочем столе, в машине или в сумке. Такие мелочи помогают заменить привычку на более полезную.

Помогает ли зелёный чай сбросить вес: мнение учёных

Главное

Диетическая газировка кажется безобидной заменой сладких напитков: в ней нет сахара и почти нет калорий. Но исследования показывают: при регулярном употреблении такие напитки могут влиять на обмен веществ, усиливать тягу к сладкому и быть связаны с повышенным риском диабета, инсульта и других нарушений. Особенно настороженно к газировке стоит относиться людям с диабетом 2-го типа. Новое исследование показало, что замена её на воду помогает снизить вес и добиться ремиссии. Тем не менее, если вы пьёте диетическую газировку время от времени, это не повод для тревоги. Главное, не воспринимать её как полезную альтернативу и не делать регулярной частью рациона. Лучше выбирать воду, чай или газированную воду без добавок.

Важные исследования:

  1. Влияние замены диетических напитков на воду на устойчивую потерю веса и ремиссию диабета 2-го типа
  2. Употребление диетической газировки и риск развития сахарного диабета 2-го типа
  3. Напитки с сахаром и искусственными подсластителями и риск развития инсульта и деменции