Инсульт, диабет, деменция: чего вы не знали о диетической газировке

Диетическая газировка выглядит как безвредная альтернатива обычной: сладкий вкус без сахара и калорий. Разобрались, что говорят исследования и насколько безопасна такая замена.

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Чем диетическая газировка отличается от обычной

В ней нет сахара. Вместо него производители добавляют искусственные подсластители — аспартам, сукралозу, сахарин. На первый взгляд такой выбор кажется безопасным, особенно для тех, кто хочет контролировать вес.

Однако диетическая газировка остаётся продуктом глубокой переработки, потому что в ней нет натуральных ингредиентов. Она состоит из подсластителей, ароматизаторов, кислот и других добавок. Исследователи из Австралии изучили влияние таких продуктов на здоровье и нашли связь с разными заболеваниями. В список вошли рак кишечника и поджелудочной железы, нарушения сна, тревожность, астма, высокое давление и болезнь Крона.

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Возможные риски

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Некоторые исследования показывают: люди, которые регулярно пьют диетическую газировку, чаще сталкиваются с диабетом 2-го типа, инсультом и болезнями сердца.

Одна из гипотез связана с работой мозга: сладкий вкус запускает выброс дофамина — гормона, который отвечает за удовольствие и мотивацию. Такая стимуляция усиливает тягу к сладкому. Это касается не только газировки, но и других сладких продуктов, в том числе десертов и выпечки.

По данным крупного исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации, у людей, которые пили диетическую газировку каждый день, риск инсульта и болезни Альцгеймера был почти в три раза выше по сравнению с теми, кто её не пил.

Вода вместо газировки

Недавняя работа, представленная на научной сессии Американской диабетической ассоциации, показала: замена диетической газировки на воду помогает женщинам с диабетом 2-го типа лучше контролировать вес и уровень сахара в крови.

В исследовании принимали участие 81 женщина с избыточным весом, которые регулярно пили диетические напитки. Их разделили на две группы: одна продолжила пить газировку, вторая перешла на воду. Обе группы участвовали в программе по снижению веса: сначала в течение шести месяцев им помогали худеть, а затем ещё год — удерживать результат.

Через 18 месяцев стало ясно: женщины, которые отказались от диетической газировки, сбросили больше лишнего веса. У 90% из них наступила ремиссия диабета. Среди тех, кто продолжал пить газировку, ремиссия наступила только у 45%.

Авторы подчеркнули: даже при одинаковом рационе и уровне физической активности замена напитка дала ощутимую разницу. Также у участниц, выбравших воду, улучшились показатели сахара в крови, чувствительности к инсулину и уровня триглицеридов.

Чем заменить диетическую газировку

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Газированная вода без добавок

Многие ценят в газировке не только вкус, но и пузырьки. В этом случае можно попробовать обычную газированную воду. Чтобы сделать её вкуснее, добавьте дольку лимона, несколько ягод, огурец или мяту.

Травяные и фруктовые настои

Можно заваривать мяту, мелиссу, имбирь или делать настои с цитрусами, яблоками и специями.

Постепенный отказ

Диетическая газировка может легко войти в привычку. Чтобы отказаться от неё без стресса, эксперты советуют делать это постепенно. Например, если вы обычно пьёте два стакана в день, начните с сокращения объёма на четверть, примерно на полстакана, и через неделю уменьшите ещё. Такой подход помогает снизить зависимость от сладкого вкуса и со временем восстановить нормальное восприятие других вкусов.

Вода с ярким оформлением

Иногда помогает просто сделать воду более заметной. Используйте красивые бутылки, кубики льда с ягодами, держите воду под рукой — на рабочем столе, в машине или в сумке. Такие мелочи помогают заменить привычку на более полезную.

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Главное

Диетическая газировка кажется безобидной заменой сладких напитков: в ней нет сахара и почти нет калорий. Но исследования показывают: при регулярном употреблении такие напитки могут влиять на обмен веществ, усиливать тягу к сладкому и быть связаны с повышенным риском диабета, инсульта и других нарушений. Особенно настороженно к газировке стоит относиться людям с диабетом 2-го типа. Новое исследование показало, что замена её на воду помогает снизить вес и добиться ремиссии. Тем не менее, если вы пьёте диетическую газировку время от времени, это не повод для тревоги. Главное, не воспринимать её как полезную альтернативу и не делать регулярной частью рациона. Лучше выбирать воду, чай или газированную воду без добавок.

Важные исследования: