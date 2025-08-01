Учёные назвали 5 причин пить рассол

Огуречный рассол чаще ассоциируется с похмельем, чем с пользой для здоровья. Но у этого солёного напитка неожиданно широкий список потенциальных эффектов. Разобрались, когда рассол действительно может быть полезен.

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Что содержится в рассоле

В его составе обычно вода, соль, уксус, специи (чаще всего укроп), а также микроэлементы — натрий, калий, витамин С и цинк. Конкретное содержание зависит от рецепта.

Рассолы делят на две группы: уксусные и ферментированные. Первые делают на основе столового или яблочного уксуса, их вкус ярче, но пробиотиков в них нет. Ферментированные получают без уксуса, в солёной воде с добавлением специй. При естественном брожении в них образуются пробиотики — полезные бактерии, поддерживающие здоровье кишечника.

Важно учитывать, что в рассоле много соли. В одной чашке (около 240 мл) может содержаться до 800 мг натрия, это треть суточной нормы. Тем, кому рекомендовано ограничить соль, он не подойдёт.

Помогает при мышечных спазмах

Некоторые спортсмены используют рассол как экстренное средство, если во время тренировки или сразу после неё сводит мышцы.

Исследование американских учёных показало, что у мужчин с экспериментально вызванными судорогами продолжительность спазма была почти на 50 секунд короче после приёма рассола по сравнению с водой (84,6 против 133,7 секунды). Авторы предположили, что рассол может запускать рефлекс через рецепторы в полости рта и глотке, который подавляет активность нервов, вызывающих спазмы. Такой эффект объясняют реакцией нервной системы.

В более позднем исследовании с участием людей с циррозом печени аналогичный эффект наблюдали при приёме небольшого количества рассола во время приступа — судороги становились менее выраженными.

Хотя эти данные требуют дальнейшего подтверждения, рассол может быть полезным в качестве экстренного средства при спазмах после интенсивной физической нагрузки.

Восстанавливает водный баланс

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Во время тренировки или жары человек теряет много жидкости, а вместе с ней натрий и калий. Эти вещества называют электролитами. Они нужны для нормальной работы мышц, нервов и поддержания водного баланса.

Огуречный рассол содержит много натрия и немного калия, поэтому его пьют, чтобы быстрее восстановиться. В одном исследовании участники принимали одну или две порции рассола. У тех, кто выпил две, уровень натрия в крови вернулся к норме быстрее.

Также рассол используют при похмелье. Считается, что он помогает удерживать воду и восполнять соль. Но пока нет убедительных данных, что он действительно облегчает симптомы.

Содержит антиоксиданты

В ферментированном рассоле могут сохраняться витамины C и E — это антиоксиданты. Они помогают организму защищаться от свободных радикалов — нестабильных молекул, которые повреждают клетки и способствуют развитию болезней, в том числе рака и болезней сердца.

Часть этих веществ переходит в рассол из овощей. Но их количество в жидкости ниже, чем в самих огурцах. Поэтому, если хочется получить больше антиоксидантов, лучше съесть овощ и выпить рассол.

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Может снижать вес

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Такой эффект возможен не из-за самого рассола, а благодаря уксусу в его составе. В исследовании 2009 года участники с ожирением, которые ежедневно пили напиток с 15–30 мл уксуса, теряли больше веса и жира, чем те, кто его не употреблял. В другом исследовании (2024 года) у людей с избыточным весом регулярный приём яблочного уксуса трижды в день в течение 4–12 недель также привёл к снижению веса, окружности талии и жировой массы.

Однако почти все эти работы проводили с использованием именно яблочного уксуса, который редко встречается в составе обычного рассола. Кроме того, снижение аппетита в одном из исследований было связано с тошнотой — не самый приятный способ контроля веса.

Поэтому говорить о том, что рассол помогает похудеть, преждевременно. Если эффект и есть, он слабый и зависит от конкретного вида уксуса.

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Может помогать контролировать уровень сахара

Уксус, который входит в состав огуречного рассола, может влиять на уровень сахара в крови после еды. В исследовании, опубликованном в Journal of Diabetes Research, люди с диабетом 2-го типа пили немного уксуса перед едой. Это помогало снизить скачки глюкозы после еды.

Учёные объясняют эффект тем, что уксус замедляет переваривание углеводов и опорожнение желудка. Глюкоза поступает в кровь медленнее, и уровень сахара остаётся стабильнее. Это особенно важно для людей с инсулинорезистентностью, диабетом 2-го типа или метаболическим синдромом.

Нарушение контроля сахара может со временем привести к серьёзным осложнениям: поражению почек, сердца и даже к потере зрения.

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Главное

Огуречный рассол может быть полезен, например, при судорогах, после тренировки или в жару. Он помогает восполнить электролиты, содержит антиоксиданты и в случае ферментированного варианта — пробиотики. Уксус в составе может умеренно снижать уровень сахара в крови и аппетит, но такие эффекты зависят от вида уксуса и индивидуальных особенностей. Однако рассол не стоит воспринимать как универсальный оздоровительный напиток. В нём много соли, и он не подойдёт людям с гипертензией, отёками и другими состояниями, при которых важно ограничить натрий. Если вы хорошо переносите соль и любите вкус рассола, небольшое количество время от времени допустимо.

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