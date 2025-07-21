Учёные назвали 4 полезных свойства яблочного уксуса

Иногда народная медицина и наука сближаются. Учёным интересно, как работает то или иное средство, которым люди пользовались веками. В этот раз «под прицелом» оказался яблочный уксус. Его используют для похудения и даже нормализации сахара в крови. Разобрались, что говорят об этом исследования.

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Об уксусной кислоте

Именно она отвечает за кислый вкус и резкий запах, и ей учёные приписывают большинство полезных свойств яблочного уксуса. В среднем концентрация уксусной кислоты в продукте составляет около 5%.

В органическом нефильтрованном яблочном уксусе также можно заметить фрагменты уксусной матки в виде нитей, состоящих из белков, ферментов и полезных бактерий.

Яблочный уксус против микробов

Яблочный уксус обладает антисептическими свойствами. Об этом догадывался ещё Гиппократ, который более 2000 лет назад обрабатывал им раны. В народной медицине уксус использовали для дезинфекции, лечения грибка, бородавок и ушных инфекций.

Сегодня известно, что уксусная кислота подавляет рост некоторых микроорганизмов, в частности кишечной палочки, стафилококков и дрожжеподобных грибков.

Снижение уровня сахара в крови

Яблочный уксус может быть полезным при сахарном диабете 2-го типа, когда организм теряет чувствительность к инсулину. Так, клиническое исследование 2019 года показало, что употребление яблочного уксуса положительно влияет на уровень сахара и уменьшает окислительный стресс у людей с диабетом и нарушениями липидного обмена. Недавний метаанализ подтверждает эти свойства уксуса. Авторы пришли к выводу, что регулярное употребление этого продукта приводит к снижению уровня сахара в крови и улучшению липидного профиля.

Важно. Эти данные пока не позволяют рекомендовать уксус как замену существующим методам лечения сахарного диабета 2-го типа. Например, Национальный центр интегративной медицины в США (NCCIH) предупреждает, что различные средства можно использовать лишь как дополнительную меру, но не альтернативу традиционному лечению.

Яблочный уксус и похудение

Помогает ли яблочный уксус сбросить вес — вопрос всё ещё спорный. Один из главных эффектов продукта, на который обращают внимание учёные, — продление чувства сытости, благодаря чему человек потребляет меньше калорий. В обзорном исследовании 2022 года говорится, что такое действие яблочного уксуса прослеживается в краткосрочных экспериментах (когда за добровольцами следили несколько недель). При этом более длительные исследования такой эффект от уксуса не подтверждают.

Тем не менее данные рандомизированного исследования 2024 года обнадёживают. В эксперименте принимали участие 120 молодых людей с ожирением, которые ежедневно на протяжении 4–12 недель употребляли по 3 столовых ложки яблочного уксуса. Это позволило им сбросить 6–8 кг. При этом исследователи отмечают потерю именно жировой ткани у добровольцев, а также улучшение показателей уровня сахара и липидов в крови.

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Может быть полезным для сердца

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смертности во всём мире. За последние годы было проведено несколько исследований о влиянии яблочного уксуса на здоровье сердца. Систематический анализ, который провели датские учёные (на основании нескольких десятков исследований на людях и животных), показал, что яблочный уксус снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, а также повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП). ЛПНП и триглицериды — один из основных факторов атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий.

Важно. Результаты приведённых исследований обнадёживают, но пока не подтверждают окончательно пользу яблочного уксуса для сердца. В своих заключениях учёные отмечают, что для однозначных выводов нужны более масштабные и длительные наблюдения.

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Какой уксус выбрать и как его принимать

Самым полезным считается натуральный нефильтрованный яблочный уксус с фрагментами матки (из-за чего продукт становится мутным). Проще всего принимать такой уксус с едой, в частности использовать как заправку для салатов или в качестве маринада.

Что касается употребления яблочного уксуса отдельно от пищи, то предварительно об этом нужно посоветоваться с врачом. Для большинства людей безопасной суточной дозой считается от 1 чайной до 1 столовой ложки, разведённой в 250–350 мл воды.

Среди побочных эффектов яблочного уксуса:

раздражение желудка (может вызвать изжогу);

желудка (может вызвать изжогу); снижение уровня калия в крови;

уровня в крови; повреждение зубной эмали;

зубной эмали; взаимодействие с некоторыми лекарствами (обязательно проконсультируйтесь с врачом, если принимаете диуретики или сахароснижающие средства).

Главное

Яблочный уксус действительно обладает некоторыми потенциально полезными свойствами. В частности, это снижение уровня сахара и липидов в крови. Некоторые исследования показывают, что систематическое употребление продукта способствует снижению веса и положительно влияет на сердце. При этом учёные подчёркивают, что эти эффекты пока недостаточно изучены. Поэтому принимать яблочный уксус как альтернативу назначенному врачом лечению нельзя.

Важные исследования