Учёные назвали 4 полезных свойства яблочного уксуса

Раули Хецеруани

Иногда народная медицина и наука сближаются. Учёным интересно, как работает то или иное средство, которым люди пользовались веками. В этот раз «под прицелом» оказался яблочный уксус. Его используют для похудения и даже нормализации сахара в крови. Разобрались, что говорят об этом исследования.

Учёные назвали 4 полезных свойства яблочного уксуса
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Об уксусной кислоте

Именно она отвечает за кислый вкус и резкий запах, и ей учёные приписывают большинство полезных свойств яблочного уксуса. В среднем концентрация уксусной кислоты в продукте составляет около 5%.

В органическом нефильтрованном яблочном уксусе также можно заметить фрагменты уксусной матки в виде нитей, состоящих из белков, ферментов и полезных бактерий.

Яблочный уксус против микробов

Яблочный уксус обладает антисептическими свойствами. Об этом догадывался ещё Гиппократ, который более 2000 лет назад обрабатывал им раны. В народной медицине уксус использовали для дезинфекции, лечения грибка, бородавок и ушных инфекций.

Сегодня известно, что уксусная кислота подавляет рост некоторых микроорганизмов, в частности кишечной палочки, стафилококков и дрожжеподобных грибков.

Снижение уровня сахара в крови

Яблочный уксус может быть полезным при сахарном диабете 2-го типа, когда организм теряет чувствительность к инсулину. Так, клиническое исследование 2019 года показало, что употребление яблочного уксуса положительно влияет на уровень сахара и уменьшает окислительный стресс у людей с диабетом и нарушениями липидного обмена. Недавний метаанализ подтверждает эти свойства уксуса. Авторы пришли к выводу, что регулярное употребление этого продукта приводит к снижению уровня сахара в крови и улучшению липидного профиля.

Важно. Эти данные пока не позволяют рекомендовать уксус как замену существующим методам лечения сахарного диабета 2-го типа. Например, Национальный центр интегративной медицины в США (NCCIH) предупреждает, что различные средства можно использовать лишь как дополнительную меру, но не альтернативу традиционному лечению.

Яблочный уксус и похудение

Помогает ли яблочный уксус сбросить вес — вопрос всё ещё спорный. Один из главных эффектов продукта, на который обращают внимание учёные, — продление чувства сытости, благодаря чему человек потребляет меньше калорий. В обзорном исследовании 2022 года говорится, что такое действие яблочного уксуса прослеживается в краткосрочных экспериментах (когда за добровольцами следили несколько недель). При этом более длительные исследования такой эффект от уксуса не подтверждают.

Тем не менее данные рандомизированного исследования 2024 года обнадёживают. В эксперименте принимали участие 120 молодых людей с ожирением, которые ежедневно на протяжении 4–12 недель употребляли по 3 столовых ложки яблочного уксуса. Это позволило им сбросить 6–8 кг. При этом исследователи отмечают потерю именно жировой ткани у добровольцев, а также улучшение показателей уровня сахара и липидов в крови.

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Может быть полезным для сердца

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смертности во всём мире. За последние годы было проведено несколько исследований о влиянии яблочного уксуса на здоровье сердца. Систематический анализ, который провели датские учёные (на основании нескольких десятков исследований на людях и животных), показал, что яблочный уксус снижает уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, а также повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП). ЛПНП и триглицериды — один из основных факторов атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий.

Важно. Результаты приведённых исследований обнадёживают, но пока не подтверждают окончательно пользу яблочного уксуса для сердца. В своих заключениях учёные отмечают, что для однозначных выводов нужны более масштабные и длительные наблюдения.

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Какой уксус выбрать и как его принимать

Самым полезным считается натуральный нефильтрованный яблочный уксус с фрагментами матки (из-за чего продукт становится мутным). Проще всего принимать такой уксус с едой, в частности использовать как заправку для салатов или в качестве маринада.

Что касается употребления яблочного уксуса отдельно от пищи, то предварительно об этом нужно посоветоваться с врачом. Для большинства людей безопасной суточной дозой считается от 1 чайной до 1 столовой ложки, разведённой в 250–350 мл воды.

Среди побочных эффектов яблочного уксуса:

  • раздражение желудка (может вызвать изжогу);
  • снижение уровня калия в крови;
  • повреждение зубной эмали;
  • взаимодействие с некоторыми лекарствами (обязательно проконсультируйтесь с врачом, если принимаете диуретики или сахароснижающие средства).

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Главное

Яблочный уксус действительно обладает некоторыми потенциально полезными свойствами. В частности, это снижение уровня сахара и липидов в крови. Некоторые исследования показывают, что систематическое употребление продукта способствует снижению веса и положительно влияет на сердце. При этом учёные подчёркивают, что эти эффекты пока недостаточно изучены. Поэтому принимать яблочный уксус как альтернативу назначенному врачом лечению нельзя.

Важные исследования

  1. Яблочный уксус подавляет рост метициллинрезистентного Staphylococcus aureus и резистентной Escherichia coli — о том, что яблочный уксус проявляет мощную антимикробную активность против устойчивых штаммов некоторых бактерий.
  2. Употребление яблочного уксуса улучшает гликемические показатели и снижает окислительный стресс у пациентов с диабетом 2-го типа и дислипидемией — о том, что ежедневный приём яблочного уксуса в течение 8 недель способствует снижению уровня сахара в крови и повышению антиоксидантной активности.
  3. Влияние яблочного уксуса на липидный профиль и гликемические параметры: систематический обзор и метаанализ рандомизированных клинических исследований — о том, что употребление яблочного уксуса может способствовать улучшению показателей липидов и уровня сахара в крови, снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний.
  4. Яблочный уксус для нормализации веса у молодых людей с избыточным весом и ожирением: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование — о том, что регулярный приём яблочного уксуса снижает массу тела, окружность талии, а также уровень сахара и жиров в крови.