Учёные: воздух мегаполисов разрушает оболочку мозга

Учёные подтвердили связь между загрязнённым воздухом мегаполисов и опухолью центральной нервной системы. Большое когортное исследование провели сотрудники Института рака в Копенгагене. Они опубликовали результаты 30-летнего наблюдения за здоровьем 4 млн жителей Дании в журнале Neurology.

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Авторы работы пришли к выводу, что вредные примеси в атмосфере могут провоцировать менингиому — новообразование, которое развивается из оболочек головного или спинного мозга. Оно возникает не в самом мозге, но может сдавливать мозговую ткань, нервы и сосуды и провоцировать неврологические симптомы.

Оказалось, что у жителей районов с загрязнённым воздухом риск развития такой опухоли выше. Причём многое зависит от вида вредных примесей. В статье оценивали влияние четырёх показателей, которые попадают в атмосферу из-за выбросов предприятий и транспорта:

взвешенных частиц — мелких (в 30 раз тоньше волоска) частиц пыли, дыма, сажи и других загрязнений;

— мелких (в 30 раз тоньше волоска) частиц пыли, дыма, сажи и других загрязнений; ультрадисперсных частиц — они ещё меньше взвешенных частиц, и их невозможно отфильтровать;

— они ещё меньше взвешенных частиц, и их невозможно отфильтровать; диоксида азота — газа, который выделяется при сгорании топлива;

— газа, который выделяется при сгорании топлива; элементарного углерода — чёрной сажи, которая остаётся после неполного сгорания топлива.

Городской воздух оказался вреднее курения

Анализ показал: все эти вещества вредны для центральной нервной системы, но самый сильный негативный эффект наблюдается у взвешенных частиц. После 10 лет воздействия они повышают вероятность менингиомы на 21%. Любопытно, что на вероятность развития других новообразований ЦНС, например глиомы или опухоли черепных нервов, загрязнённый воздух, по результатам этого исследования, не влияет.