Городской воздух оказался вреднее курения

Влияние окружающей среды на развитие рака лёгких может быть сильнее, чем представлялось ранее. Учёные из Национальных институтов здравоохранения (NIH) и Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что геномные изменения злокачественных опухолей стали чаще встречаться у людей, которые никогда не курили. Исследователи связывают это с ухудшением качества воздуха.

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В эксперименте участвовал 871 некурящий пациент с раком лёгких из 28 географических точек по всему миру. У тех, кто жил в мегаполисах, чаще находили изменения в гене TP53 и другие мутации, которые приводят к раку. Хотя ранее считалось, что такие изменения свойственны только курящим людям и тем, кто подвергается пассивному курению.

Авторы предполагают, что из-за загрязнения воздуха мелкими частицами, включая выбросы промышленных производств и транспорта, происходят мутации, которые вызывают рак лёгких. Причём мутагенность воздуха даже сильнее, чем у пассивного курения. Это объясняет, почему в 25% случаев злокачественные новообразования в лёгких возникают у некурящих пациентов.

В NIH полагают, что эти данные помогут лучше понять механизмы развития рака лёгких у разных групп населения.