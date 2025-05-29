Россиянам рассказали, как вычислить опасного врача

Обращаясь за медицинской помощью, пациент оказывается в ситуации, когда у него значительно меньше информации, чем у врача. Это делает его уязвимым и вынуждает полагаться на знания, опыт и этичность специалиста. Поэтому доверие — важный компонент в процессе лечения. Вместе с сердечно-сосудистым хирургом клиники «Медскан Hadassah» к. м. н. Олегом Гулаевым разобрали основные «красные флаги», которые должны насторожить и помочь принять взвешенное решение о дальнейшем лечении.

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Неуважительное поведение

Врач не соблюдает формальных правил приличия. Это может выражаться как в грубости и резких высказываниях, так и в комментариях и шутках, не имеющих отношения к лечению.

Это может выражаться как в грубости и резких высказываниях, так и в комментариях и шутках, не имеющих отношения к лечению. Пренебрегает временем. Долгое ожидание без объяснения причин или извинений либо слишком короткие приёмы, не позволяющие полноценно обсудить проблему.

Долгое ожидание без объяснения причин или извинений либо слишком короткие приёмы, не позволяющие полноценно обсудить проблему. Перебивает, не выслушивает точку зрения, опасения или вопросы.

не выслушивает точку зрения, опасения или вопросы. Нарушает личное пространство — физический контакт без необходимости или предварительного объяснения.

Уважительное отношение — это основа доверия между врачом и пациентом. Подобное поведение подрывает его и создаёт негативный фон. Если после приёма у вас остаётся больше вопросов, чем ответов, это признак неэффективной коммуникации. Попробуйте прояснить непонятные и тревожные для вас моменты, но, если понимания достигнуть не удаётся, ищите другого врача.

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Врач злоупотребляет медицинскими терминами

Использует много непонятных слов и не объясняет их.

и не объясняет их. После объяснения вы всё равно не понимаете, о чём идёт речь.

Не пытается упростить язык или использовать аналогии, примеры.

примеры. Раздражается или торопится, когда вы просите объяснить термины.

Много сложных слов и формулировок могут создать барьер в общении. В свою очередь, намеренно усложнённая речь может быть признаком недобросовестного специалиста, который пытается создать видимость компетентности. Вы вправе ожидать, что врач будет изъясняться просто и доступно — так вы будете знать и понимать, что с вами происходит и как вас будут лечить.

Врач запугивает и давит при принятии решения

Преувеличивает риски. Врач представляет последствия отказа от его варианта лечения как неминуемые и катастрофические, нагнетает страх, часто без объективных данных или обсуждения альтернатив.

Врач представляет последствия отказа от его варианта лечения как неминуемые и катастрофические, нагнетает страх, часто без объективных данных или обсуждения альтернатив. Категоричен. Не оставляет возможности для сомнений или вопросов.

Не оставляет возможности для сомнений или вопросов. Торопит. Настаивает на немедленном принятии решения, ссылаясь на срочность, не давая времени всё обдумать, получить второе мнение или подготовиться эмоционально.

Настаивает на немедленном принятии решения, ссылаясь на срочность, не давая времени всё обдумать, получить второе мнение или подготовиться эмоционально. Манипулирует. Использует эмоциональные аргументы или чувство вины, чтобы склонить к своему варианту лечения. Например: «Вы, конечно, можете попробовать другой вариант, но тогда я за последствия не отвечаю», «Потом не говорите, что я вас не предупреждал».

«Такое поведение мешает принять взвешенное решение и ухудшает психологическое состояние пациента. Даже если ситуация действительно экстренная, пациент вправе отказаться от лечения, а врач обязан зафиксировать этот отказ и вызвать скорую помощь». Олег Гулаев сердечно-сосудистый хирург, флеболог, к. м. н.

Со стороны врача может быть много причин так себя вести: недостаток коммуникативных навыков, финансовая заинтересованность или высокая нагрузка. Однако это не меняет того факта, что такое поведение нарушает базовые принципы медицинской этики. В это понятие входит предоставление полной и достоверной информации и создание условий, чтобы принять осознанное и добровольное решение.

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Отговаривает от дополнительных консультаций или второго мнения

Негативно высказывается о других специалистах, не принимает во внимание их рекомендации или критикует их без веских оснований.

их без веских оснований. Выражает недовольство или обижается в ответ на намерение получить второе мнение.

в ответ на намерение получить второе мнение. Самостоятельно лечит сложные случаи, выходящие за рамки основной специализации.

При таком подходе у пациента нет возможности получить альтернативную точку зрения, которая может быть более полной или учитывать другие аспекты заболевания.

Благополучие пациента иногда требует мнения нескольких специалистов, а сопротивление в таких моментах может указывать на недобросовестность.

Настаивает на одном методе лечения

Отдаёт явное предпочтение определённому подходу, будь то конкретный препарат, вид терапии или операция, не упоминая о существовании аналогов или лекарств с другим механизмом действия.

вид терапии или операция, не упоминая о существовании или лекарств с другим механизмом действия. Настойчиво рекомендует только хирургическое лечение, игнорируя возможности консервативной терапии, даже если она может быть эффективна в данном случае.

игнорируя возможности консервативной терапии, даже если она может быть эффективна в данном случае. Не объясняет недостатки предлагаемого метода и преимущества других возможных вариантов.

«Однобокость может указывать на ограниченность знаний и опыта, устаревшие представления или отсутствие индивидуального подхода. Компетентный врач открыт к обсуждению разных методов лечения, основанных на последних научных данных, и может объяснить их недостатки и преимущества», — комментирует врач.

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Представляет лечение простым и безопасным

Умалчивает о возможных побочных эффектах, индивидуальных реакциях или взаимодействиях с другими препаратами.

индивидуальных реакциях или взаимодействиях с другими препаратами. Не говорит о возможном дискомфорте или необходимости специальной подготовки к диагностическим процедурам.

или необходимости специальной подготовки к диагностическим процедурам. Преуменьшает серьёзность хирургического вмешательства и возможных послеоперационных последствий, а также индивидуальных факторов риска.

серьёзность хирургического вмешательства и возможных послеоперационных последствий, а также индивидуальных факторов риска. Невнятно рассказывает о периоде восстановления, возможных болях или ограничениях в образе жизни.

«В медицине редко бывает что-то абсолютно безопасное и простое, особенно когда речь идёт о лечении серьёзных заболеваний или операциях. Ответственный врач всегда обсудит с пациентом потенциальные риски, побочные эффекты и возможные осложнения, даже если они маловероятны», — говорит специалист.

Вы чувствуете необъяснимую тревогу относительно действий врача

Такое беспокойство может быть связано с неопределённостью, которую создаёт специалист. Не игнорируйте свои ощущения, а используйте их как повод для вопросов и активного участия в коммуникации. Убедитесь, что вы понимаете, почему был выбран тот или иной план лечения и какие есть альтернативы.

Что делать, если поведение врача всё же настораживает:

Не молчите и спокойно укажите на моменты, которые вас беспокоят.

Не стесняйтесь задавать вопросы.

Требуйте ясности и обоснований.

Берите время на раздумье.

Ищите второе мнение.

При необходимости смените врача.

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Главное

Важно обращать внимание на «красные флаги», которые могут указывать на недобросовестность и низкий уровень компетентности специалиста. К основным тревожным сигналам относятся неуважительное и грубое поведение, использование сложной медицинской терминологии без объяснений, запугивание и давление при принятии решений, отказ от дополнительных консультаций и второго мнения, настойчивость в выборе единственного метода лечения и преуменьшение рисков и осложнений.

При сомнениях доверяйте своим ощущениям, задавайте вопросы и требуйте ясности. Пациент вправе настаивать на прозрачности, безопасности лечения, альтернативном мнении или смене врача. Профессионал уважает пациента, доступно объясняет и учитывает его особенности.

Важные исследования