Россиянам рассказали, как вычислить опасного врача

7 признаков, что врач вам навредит
Обращаясь за медицинской помощью, пациент оказывается в ситуации, когда у него значительно меньше информации, чем у врача. Это делает его уязвимым и вынуждает полагаться на знания, опыт и этичность специалиста. Поэтому доверие — важный компонент в процессе лечения. Вместе с сердечно-сосудистым хирургом клиники «Медскан Hadassah» к. м. н. Олегом Гулаевым разобрали основные «красные флаги», которые должны насторожить и помочь принять взвешенное решение о дальнейшем лечении.
Неуважительное поведение
- Врач не соблюдает формальных правил приличия. Это может выражаться как в грубости и резких высказываниях, так и в комментариях и шутках, не имеющих отношения к лечению.
- Пренебрегает временем. Долгое ожидание без объяснения причин или извинений либо слишком короткие приёмы, не позволяющие полноценно обсудить проблему.
- Перебивает, не выслушивает точку зрения, опасения или вопросы.
- Нарушает личное пространство — физический контакт без необходимости или предварительного объяснения.
Уважительное отношение — это основа доверия между врачом и пациентом. Подобное поведение подрывает его и создаёт негативный фон. Если после приёма у вас остаётся больше вопросов, чем ответов, это признак неэффективной коммуникации. Попробуйте прояснить непонятные и тревожные для вас моменты, но, если понимания достигнуть не удаётся, ищите другого врача.
Врач злоупотребляет медицинскими терминами
- Использует много непонятных слов и не объясняет их.
- После объяснения вы всё равно не понимаете, о чём идёт речь.
- Не пытается упростить язык или использовать аналогии, примеры.
- Раздражается или торопится, когда вы просите объяснить термины.
Много сложных слов и формулировок могут создать барьер в общении. В свою очередь, намеренно усложнённая речь может быть признаком недобросовестного специалиста, который пытается создать видимость компетентности. Вы вправе ожидать, что врач будет изъясняться просто и доступно — так вы будете знать и понимать, что с вами происходит и как вас будут лечить.
Врач запугивает и давит при принятии решения
- Преувеличивает риски. Врач представляет последствия отказа от его варианта лечения как неминуемые и катастрофические, нагнетает страх, часто без объективных данных или обсуждения альтернатив.
- Категоричен. Не оставляет возможности для сомнений или вопросов.
- Торопит. Настаивает на немедленном принятии решения, ссылаясь на срочность, не давая времени всё обдумать, получить второе мнение или подготовиться эмоционально.
- Манипулирует. Использует эмоциональные аргументы или чувство вины, чтобы склонить к своему варианту лечения. Например: «Вы, конечно, можете попробовать другой вариант, но тогда я за последствия не отвечаю», «Потом не говорите, что я вас не предупреждал».
«Такое поведение мешает принять взвешенное решение и ухудшает психологическое состояние пациента. Даже если ситуация действительно экстренная, пациент вправе отказаться от лечения, а врач обязан зафиксировать этот отказ и вызвать скорую помощь».Олег Гулаевсердечно-сосудистый хирург, флеболог, к. м. н.
Со стороны врача может быть много причин так себя вести: недостаток коммуникативных навыков, финансовая заинтересованность или высокая нагрузка. Однако это не меняет того факта, что такое поведение нарушает базовые принципы медицинской этики. В это понятие входит предоставление полной и достоверной информации и создание условий, чтобы принять осознанное и добровольное решение.
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Отговаривает от дополнительных консультаций или второго мнения
- Негативно высказывается о других специалистах, не принимает во внимание их рекомендации или критикует их без веских оснований.
- Выражает недовольство или обижается в ответ на намерение получить второе мнение.
- Самостоятельно лечит сложные случаи, выходящие за рамки основной специализации.
При таком подходе у пациента нет возможности получить альтернативную точку зрения, которая может быть более полной или учитывать другие аспекты заболевания.
Благополучие пациента иногда требует мнения нескольких специалистов, а сопротивление в таких моментах может указывать на недобросовестность.
Настаивает на одном методе лечения
- Отдаёт явное предпочтение определённому подходу, будь то конкретный препарат, вид терапии или операция, не упоминая о существовании аналогов или лекарств с другим механизмом действия.
- Настойчиво рекомендует только хирургическое лечение, игнорируя возможности консервативной терапии, даже если она может быть эффективна в данном случае.
- Не объясняет недостатки предлагаемого метода и преимущества других возможных вариантов.
«Однобокость может указывать на ограниченность знаний и опыта, устаревшие представления или отсутствие индивидуального подхода. Компетентный врач открыт к обсуждению разных методов лечения, основанных на последних научных данных, и может объяснить их недостатки и преимущества», — комментирует врач.
Представляет лечение простым и безопасным
- Умалчивает о возможных побочных эффектах, индивидуальных реакциях или взаимодействиях с другими препаратами.
- Не говорит о возможном дискомфорте или необходимости специальной подготовки к диагностическим процедурам.
- Преуменьшает серьёзность хирургического вмешательства и возможных послеоперационных последствий, а также индивидуальных факторов риска.
- Невнятно рассказывает о периоде восстановления, возможных болях или ограничениях в образе жизни.
«В медицине редко бывает что-то абсолютно безопасное и простое, особенно когда речь идёт о лечении серьёзных заболеваний или операциях. Ответственный врач всегда обсудит с пациентом потенциальные риски, побочные эффекты и возможные осложнения, даже если они маловероятны», — говорит специалист.
Вы чувствуете необъяснимую тревогу относительно действий врача
Такое беспокойство может быть связано с неопределённостью, которую создаёт специалист. Не игнорируйте свои ощущения, а используйте их как повод для вопросов и активного участия в коммуникации. Убедитесь, что вы понимаете, почему был выбран тот или иной план лечения и какие есть альтернативы.
Что делать, если поведение врача всё же настораживает:
- Не молчите и спокойно укажите на моменты, которые вас беспокоят.
- Не стесняйтесь задавать вопросы.
- Требуйте ясности и обоснований.
- Берите время на раздумье.
- Ищите второе мнение.
- При необходимости смените врача.
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Главное
Важно обращать внимание на «красные флаги», которые могут указывать на недобросовестность и низкий уровень компетентности специалиста. К основным тревожным сигналам относятся неуважительное и грубое поведение, использование сложной медицинской терминологии без объяснений, запугивание и давление при принятии решений, отказ от дополнительных консультаций и второго мнения, настойчивость в выборе единственного метода лечения и преуменьшение рисков и осложнений.
При сомнениях доверяйте своим ощущениям, задавайте вопросы и требуйте ясности. Пациент вправе настаивать на прозрачности, безопасности лечения, альтернативном мнении или смене врача. Профессионал уважает пациента, доступно объясняет и учитывает его особенности.
Важные исследования
- Когда следует серьёзно относиться к интуиции пациентов? О важности интуиции пациентов в медицинских решениях и взаимодействии с врачами.
- Взаимосвязь между отношениями врача и пациента, эмпатией врача и доверием пациента
- Принципы клинической этики и их применение на практике