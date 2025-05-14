Как это сюда попало: что находят хирурги во время операций

Иногда хирурги находят в теле пациента то, чего совсем не ожидают: инородные предметы, комки волос и даже живых существ. Рассказываем о самых необычных случаях из практики врачей.

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Колокольчик в бронхах

В больницу Свердловской области поступил 40-летний мужчина с приступами удушья. Обследование показало: глубоко в бронхе находится инородный предмет. На снимке было видно, что это металлический колокольчик размерами 2 x 3 x 2 сантиметра.

Удалить предмет было непросто. Во-первых, у пациента с инвалидностью было несколько сопутствующих заболеваний, которые ограничивали возможности хирургов и анестезиологов. Во-вторых, из-за инородного тела у мужчины началась пневмония. Операцию пришлось отложить, чтобы стабилизировать состояние.

В-третьих, колокольчик буквально врос в ткани, поэтому достать его без полостной операции было сложно. Удалить колокольчик получилось только с третьей попытки. Как именно инородный предмет попал в бронхи, выяснить не удалось.

Ложка в желудке

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В Подмосковье врачам тоже пришлось удалять инородный предмет, но уже из желудка. 14-летняя пациентка проглотила 15-сантиметровую пластиковую ложку. Девочка рассказала, что пыталась вытащить ею кусок яблока, который застрял в горле.

Врачам удалось извлечь инородный предмет без полостной операции. Они вытащили ложку с помощью эндоскопической петли и щипцов. Процедура прошла успешно, девочку уже выписали.

Метровый червь в кишечнике

Иногда в теле пациента поселяется живой сосед. Так случилось с 58-летним жителем Башкирии. Его экстренно доставили в больницу скорой помощи с предварительным диагнозом «острая кишечная непроходимость». Мужчина жаловался на сильную боль в животе.

Оказалось, в тонком кишечнике пациента жил паразит — бычий цепень длиной 120 сантиметров. Он не только спровоцировал кишечную непроходимость, но и привёл к перфорации (сквозному повреждению стенки) тонкого кишечника. Такое в практике встречается крайне редко: это первый случай за 30-летнюю историю больницы. Пациенту пришлось удалить 20 сантиметров повреждённого кишечника, но он уже идёт на поправку.

Бычий цепень — это ленточный червь, который поражает и животных, и людей. Человек обычно заражается через сырое мясо. Он может десятилетиями жить в теле, вырастать до нескольких метров в длину и при этом почти никак не проявлять себя.

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Змеиный паразит в мозге у человека

Заражение бычьим цепнем в развитых странах встречается не так часто, но к нему врачи готовы. А вот обнаружить змеиного паразита у человека медики из Австралии не ожидали. Уникальный случай описан в журнале Emerging Infectious Diseases Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

В больницу поступила 64-летняя женщина с жалобами на боли в животе, диарею, сухой кашель, ночное потоотделение, депрессию и забывчивость. В течение трёх месяцев врачи не могли понять, что с ней происходит, пока не сделали МРТ. На снимке в правой лобной доле мозга было видно затемнение. Во время открытой биопсии врачи поняли, что это гельминт.

Результаты лабораторного анализа шокировали: образец оказался личинкой червя Ophidascaris robertsi. Ранее считалось, что этот гельминт поражает только змей, в частности питонов. Не было ни одного задокументированного случая заражения людей.

Пациентка сообщила, что живёт недалеко от озера, где обитают ковровые питоны. Она не контактировала с ними напрямую, но собирала травы вокруг озера и добавляла их в еду. Медики предполагают, что яйца гельминта попали в организм вместе с зеленью и смогли адаптироваться.

Авторы статьи подчёркивают: черви Ophidascaris robertsi обитают только в Австралии, но есть и другие виды, которые поражают змей почти во всех частях света.

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Опухоль из волос

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Врачам из Марокко пришлось извлекать волосы из желудка и кишечника пациентки. Они столкнулись с редким явлением — трихобезоаром. Это большое скопление волос, которое в желудке превращается в твёрдый комок и мешает пищеварению, вызывает боль, тошноту и рвоту. Обычно трихобезоар бывает у пациентов с синдромом Рапунцель (трихотилломанией и трихофагией). Это навязчивое желание выдёргивать волосы и поедать их. Случай из Марокко — один из них. Пациентка годами ела собственные волосы, постепенно этот комок заполнил желудок и часть кишечника. Врачи успешно удалили трихобезоар, который весил несколько килограммов, и направили девушку на психиатрическое лечение.

В России похожие случаи тоже регистрируются. Например, в городской больнице Санкт-Петербурга рассказали о пациентке с синдромом Рапунцель. Она начала есть волосы на фоне стресса после смерти близких родственников. Ей несколько раз удаляли трихобезоар, так как навязчивое желание появлялось вновь.

Зубы в мозге

Ирландские врачи удалили из мозга пациентки зубы. 16-летняя девочка поступила в больницу с сильной головной болью, рвотой и припадками, которые мучили её дольше трёх лет. На снимках компьютерной томографии и МРТ врачи обнаружили в мозге большое образование, которое оказалось тератомой с зубами.

Тератома — это доброкачественная опухоль, которая формируется ещё в утробе. Из-за сбоя в период эмбрионального развития стволовые клетки оказываются не там, где надо. Со временем они трансформируются, и в итоге волосы, кожа, мышечная, жировая или костная ткань (зубы) «растут» в нетипичном месте. Чаще всего встречаются тератомы яичников у женщин (дермоидная киста) или опухоли в крестцово-копчиковой области. Хотя вырасти такая опухоль из зубов, волос и жира может практически где угодно.

Главное

Иногда врачи находят в телах пациентов инородные тела, необычные опухоли и гельминтов. В Свердловской области у мужчины из бронхов удалили металлический колокольчик, а у подростка из Подмосковья — пластиковую ложку из желудка. Житель Башкирии несколько лет жил с метровым паразитом в кишечнике. Бычьего цепня обнаружили, когда он вызвал перфорацию кишечника. В Австралии женщина заразилась паразитом, который поражает змей. Раньше считалось, что черви Ophidascaris robertsi безопасны для человека, но новые данные говорят об обратном. В Марокко врачи удалили из желудка пациентки трихобезоар — комок из волос. Девушка страдала синдромом Рапунцель и поедала собственные волосы. С тератомой в мозге столкнулись врачи из Ирландии. Они удалили опухоль из жировой ткани и зубов у девочки-подростка.